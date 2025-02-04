Ялта-1945: как великие державы установили новый миропорядок

Ялтинская конференция определила судьбу мира на последующие полстолетия. С одной стороны, в новом мире больше не было крупных войн. С другой, ее итоги дали толчок к разделению Европы и Холодной войне. Интересно, что впоследствии западные союзники и СССР нарушили то, о чем на конференции даже не спорили, — условие о демилитаризации Германии. О чем великие державы договорились в Ялте и как в итоге возродился уничтоженный вермахт — в материале «Газеты.Ru».

Конец нацизма

В начале 1945 года Третий рейх представлял собой живой труп. Советские войска выбили из войны Финляндию и Румынию, лишив Германию северного союзника и крупного источника нефти, заняли Болгарию и вели бои за столицу Венгрии. Вдобавок, они разгромили проходивший по Польше немецкий Восточный фронт, осадили Кенигсберг и до Берлина им оставалось меньше сотни километров. На западе же союзники освободили всю Бельгию, почти всю Францию, отразили последнюю попытку наступления нацистов в Арденнах и готовились к рывку через Рейн. На юге от нацистов были зачищены примерно 2/3 Италии и вся Греция.

У Гитлера не осталось никаких карт, чтобы их разыграть. Союзники и СССР имели абсолютное численное, материальное, а местами и качественное превосходство. Военная промышленность рейха лежала в руинах из-за непрерывных англо-американских бомбардировок, которым удалось полностью лишить Германию топлива. Вопреки мифу, нацисты даже не приступили к разработке ядерного оружия. Даже если бы они мистическим образом получили бомбу, их самолеты уже не могли достичь ни Москвы, ни Лондона, ни даже Парижа или хотя бы Антверпена.

Поскольку скорый крах нацизма был очевиден, необходимо было понять, как миру и Европе жить дальше. Холодная война еще не началась, но три крупнейших союзника — СССР, США и Великобритания — имели очень разные взгляды на мир. В попытке разрешить эти разногласия и была созвана Ялтинская конференция. 4 февраля 1945 года Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин собрались в Ливадийском дворце, который пережил нацистскую оккупацию почти без повреждений. На нее не позвали Францию, хотя генерал де Голль, под началом которого к моменту высадки в Нормандии была армия из многих сотен тысяч человек, этого требовал. В результате французы саботировали ялтинские решения и старались из принципа проводить свою политику в отношении Германии.

США и СССР против Англии

У каждой из трех стран была своя повестка. СССР планировал создать в Восточной Европе сферу влияния, мотивируя это тем, что она исторически служила плацдармом для вторжения в Россию. США рассчитывали на вступление Советского Союза в войну против Японии, чтобы приблизить ее конец и сократить американские потери. Вдобавок, Рузвельт делал большую ставку на создаваемую Организацию Объединенных Наций и хотел видеть там СССР. Для Великобритании ключевым вопросом было установление демократической власти в Восточной Европе, что явно шло вразрез с советской идеей.

Возникла ситуация, в которой де-факто США и СССР оказались в ситуативном «союзе» против Великобритании, поскольку между американцами и советами неразрешимых противоречий не было и они рассчитывали на сделку. Это произошло несмотря на то, что с идеологической, экономической и военно-политической точки зрения США и Великобритания были намного ближе друг к другу, чем к социалистической стране.

Сталин же считал, что СССР находится в более сильной позиции и может выдвигать требования к союзникам благодаря большому вкладу в разгром Германии и огромным потерям. Союзники, до какой-то степени, с этим были согласны. Это поспособствовало, например, соглашению о праве вето для постоянных членов будущего Совбеза ООН, чтобы страна могла блокировать нежелательные для себя решения.

Особо трудно шли дебаты насчет судьбы Польши. СССР в 1939 году занял восточную часть страны, превратив их в Западную Украину и Белоруссию. Статус этих территорий Сталин отказывался обсуждать в принципе, но тогда Польша по итогам Второй мировой войны получала такие территориальные потери, которые никак не вытекали из ее дипломатического статуса жертвы агрессии. Более того, на такой вариант ни за что бы не согласились западные союзники.

Решение предложил Сталин. Он заявил, что Российская империя в прошлом причинила полякам много зла, и советское правительство намеревается это исправить. Более того, СССР, по его словам, очень рассчитывал на сильную и независимую Польшу. Поэтому в качестве компенсации за восточные территории Польше отдали часть восточной Пруссии, Силезию и Померанию, сделав восточной границей Германии реку Одер. Это было признано наказанием за развязывание мировой войны.

СССР же в качестве условия вступления в войну против Японии попросил признать за ним право на весь остров Сахалин и Курилы, а также согласиться с независимым статусом дружественной Советскому Союзу Монголии.

Важно упомянуть, что эта дипломатическая борьба шла только в рамках союзнических отношений, и ни о каком распаде антигитлеровской коалиции, надеждой на который жил Гитлер, речи не шло. Невероятным, но гипотетически худшим исходом переговоров было бы сокращение кооперации между союзниками до минимума. В этом бы случае, вероятно, западные и советские войска разделили Германию, Чехию и Австрию по реальным линиям соприкосновения, и Холодная война началась бы еще в 1945 году.

© Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин во время Ялтинской конференции союзных держав, февраль 1945 года // РИА Новости

Но этого не произошло. О чем члены коалиции почти не спорили, так это о судьбе Германии. Позиция была единой: отказ от переговоров и требование безоговорочной капитуляции, за чем последует оккупация и переформатирование немецкого государства. Дебаты шли только о процедурных вопросах и мелких нюансах.

Пересмотр Ялты?

Из-за огромного влияния Ялтинской и последующей Потсдамской конференций на ход истории принято говорить о сложившемся Ялтинско-Потсдамском миропорядке. Его главным достижением стало предотвращение крупных войн на ближайшие десятилетия и установление эпохи непрочного, но долгого мира. Из мировой политики и истории была исключена экспансионистская Германия, сформировавшаяся во второй половине XIX века. Со времен Бисмарка немцы считали, что слишком поздно основали государство и не успели на раздел мира, но заслуживают гораздо большего, а способ достичь этого — война.

На Западе сразу после окончания конференции подвергли разгромной критике позицию Рузвельта. Его отношение к СССР посчитали недальновидным и потакающим, а огромные уступки коммунистам казались проявлением слабости. Де-факто он согласился на установление коммунистического правления во всей Восточной Европе, не получив взамен ничего значимого и не столкнувшись с серьезной угрозой. С этой точки зрения Ялтинская конференция стала грандиозным триумфом для СССР и Сталина, который смог добиться влияния, сравнимого с тем, что имела Россия после победы антифранцузской коалиции над Наполеоном.

После того как демократические администрации Рузвельта и Трумэна сменились республиканскими под руководством Эйзенхауэра, американские политики стали планировать пересмотр Ялтинско-Потсдамских соглашений. Однако смерть Сталина и снижение накала Холодной войны сделали эти идеи неактуальными.

© Русский, английский и американский матросы на Графской пристани в Севастополе в дни работы Ялтинской конференции, 1945 год // РИА Новости

Интересно, что самым грубым нарушением Ялтинских договоренностей стала судьба Германии. Союзники договорились ликвидировать немецкий милитаризм как явление, денацифицировать Германию и лишить ее средств ведения войны. Поначалу так и было — вермахт распустили, оружие и уцелевшее военное производство конфисковали в счет репараций. На месте оккупационных зон должно было возникнуть одно или несколько нейтральных государств, вроде современной Австрии или Ирландии.

Однако планы быстро изменились из-за начавшейся Холодной войны. Нацизм в своем исходном виде мгновенно обанкротился как идеология. Бывшие функционеры режима, не связанные прямо с нацистской идеей, стали считать, что в 1933-1945 годах на них нашел морок, наваждение, из-за которого они поверили маньяку и безумцу. Многие немцы все еще считали вступление во Вторую мировую войну оправданным или что хотя бы Германия не была беспрецедентным мировым злодеем. Однако гитлеровская идея фанатичной войны со всем миром в Германии никого уже не вдохновляла.

Поэтому западные союзники пошли на смелый шаг. В 1949 году на контролируемой ими немецкой территории была провозглашена ФРГ под властью либерального политика Конрада Аденауэра, который отказался от всех постов после прихода нацистов к власти. Он начал строить мощное государство с развитой индустриализированной экономикой и демократической политической системой.

Но что самое важное, ФРГ намеревались пригласить в НАТО, что ставило крест на любых идеях объединения с Восточной Германией, контролируемой СССР. В 1955 году была воссоздана немецкая армия, а в спустя два года вновь введен воинский призыв, отмена которого считалась чуть ли не главным условием демилитаризации. Началось строительство бундесвера, который сыграл очень большую роль в Холодной войне.

По сути это было ребрендингом вермахта, и почти все офицеры и унтер-офицеры были ветеранами либо его, либо и вовсе войск СС.Правительство приложило большие усилия, чтобы избежать таких ассоциаций и объявило об отсутствия традиционной преемственности от гитлеровской армии, а ее героями объявлялись ключевые деятели антинацистского сопротивления. Зеркальные процессы шли в коммунистической ГДР, чья Национальная народная армия считалась важным компонентом сил Варшавского договора.

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Солдаты вооруженных сил Германии во время учений, 1970 год

Wolfgang Kunz/Getty Images

Уже к концу 1960-х бундесвер набрал примерно такую же силу, как имел когда-то вермахт, доведя штатную численность почти до 500 тысяч человек. И в итоге на учениях что НАТО, что Варшавского договора теперь могли встретиться солдаты, ранее сидевшие в окопах напротив друг друга.