Приметы на 4 февраля: что нужно делать в этот день

4 февраля православная церковь вспоминает апостола Тимофея. Святой скончался мученической смертью в 80 году от рук язычников. Известен как любимый ученик апостола Павла.

В этот день люди старались отужинать всей семьей. К праздничному вечеру хозяйки готовились с 3 февраля — подготавливали опару для будущих пирогов. С самого утра в избах уже шкворчали сковороды и булькали горшочки с сытными похлебками. Долгожданный ужин в теплой компании считался добрым знаком, так что по мере сил и возможностей в каждом доме старались накрыть особенный, праздничный стол.

Какие еще народные приметы на сегодня, 4 февраля, существовали в быту, узнаем в материале NEWS.ru.

Тимофеев день — народные приметы на 4 февраля

4 февраля считался благоприятным днем для гаданий. Девушки частенько обращались к народным приметам, чтобы узнать, каков их будущий жених.

Одно интересное поверье выглядело так — незамужняя девица приносила в избу горстку снега. Зачерпывать его следовало слепо, не выбирая понравившуюся кучу. Если снег искрился и какое-то время не таял, то будущую невесту ждал веселый и любящий муж. Растаявший снег сулил спокойного суженого. Больше всего не везло тем, кто зачерпнул грязную горсть. Считалось, что такую девушка ждал сварливый муж и тяжелый брак.

Ночью девушки вновь собирались гадать на любовь. Брали девицы свечку и загадывали имя понравившегося молодца. Считалось, что в эту ночь свеча может ответить, не занято ли его сердце другой. Если после вопроса свеча затухала, ответ был положительным.

Жены в этот день тоже обращались к магии. Знавшая о неверности мужа женщина просила помощи у огня. С зажженной в руках лучиной обращалась она к духам, чтобы отвадили они любимого за другими юбками бегать. Обгоревшую щепку следовало положить под постель супруга. Этот обряд должен был помочь женщине и вернуть в дом спокойную жизнь.

Что говорит погода — народные приметы на 4 февраля

Люди знали, что с 4 февраля на землю опускалась стужа, но как долго она продлится, могли предсказать только самые наблюдательные. Запотевшие стекла сулили облегчение — скоро холода отступят.

Доброй приметой считался снегопад. Народ верил, что вместе с ним придет урожайный год. А солнечное утро говорило о скором приближении теплой весны.