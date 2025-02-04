Известный художник оставлял скрытые послания на своих картинах

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего выяснили, что знаменитый художник Джексон Поллок сознательно или бессознательно зашифровывал изображения в своих картинах. При этом созданию этих скрытых образов могло способствовать биполярное расстройство, которым страдал художник. Работа опубликована в журнале CNS Spectrums.

Джексон Поллок (1912–1956 годы) — американский художник, один из ключевых представителей абстрактного экспрессионизма. Он прославился уникальной техникой капельной живописи, в которой краска наносилась на холст хаотичными брызгами и потоками. Поллок оказал огромное влияние на современное искусство, но его жизнь была омрачена алкоголизмом и психическими расстройствами. Несмотря на внутренние противоречия, его работы стали символом свободы самовыражения и новаторства.

Анализ работ художника показал, что он неоднократно использовал одни и те же образы в своих полотнах — бутылки, обезьян, слонов, клоунов и даже автопортреты.

« Е с л и о д н о и з о б р а ж е н и е п о я в л я е т с я о д и н р а з , э т о с л у ч а й н о с т ь . Е с л и д в а ж д ы — с о в п а д е н и е . Н о к о г д а о н о п о в т о р я е т с я т р и и б о л е е р а з в р а з н ы х к а р т и н а х , э т о у ж е з а к о н о м е р н о с т ь » , — о т м е т и л п р о ф е с с о р п с и х и а т р и и С т и в е н М . С т а л .

Исследователь отметил, что Поллок страдал биполярным расстройством, но не писал картины в периоды депрессии или алкогольного опьянения. Более того, во время лечения он часто сталкивался с тестами Роршаха (психодиагностическими тестами для исследования личности в виде симметричных чернильных клякс), что могло повлиять на его восприятие визуальных образов и способствовать их скрытому включению в работы.

Существует давний спор о том, содержат ли абстрактные полотна Поллока конкретные изображения. Некоторые критики утверждают, что его техника капельной живописи исключительно абстрактна и что люди просто проецируют свои эмоции на хаотичные узоры. Однако новое исследование ставит под сомнение эту точку зрения, предполагая, что скрытые образы в картинах могут быть не случайностью, а частью уникального художественного почерка Поллока, обусловленного его ментальным состоянием.

Открытие может не только изменить восприятие творчества Поллока, но и пролить свет на связь между психическими расстройствами и гениальностью.