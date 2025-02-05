Родительские субботы: правила и традиции поминовения усопших

В 2025 году в православном календаре предусмотрены несколько родительских суббот – особых дней, когда верующие поминают усопших. Первая из них выпадает на 22 февраля, а последняя в этом году – 15 ноября. В эти даты принято посещать храмы, заказывать поминальные службы и посещать кладбища. «ФедералПресс» подготовил подробную информацию о датах родительских суббот в 2025 году, а также рассказал о значении этих дней и традициях, связанных с поминовением.

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Вселенская Мясопустная родительская суббота в 2025 году

Первая родительская суббота в церковном календаре – Вселенская Мясопустная. Она выпадает на 22 февраля. История этой даты восходит к глубокой древности, подтверждаемая церковным уставом, составленным в V веке преподобным Саввой Освященным. Именно тогда было установлено правило приходить на кладбища в определенные дни для поминовения усопших.

В традиции восточных славян Мясопустная родительская суббота тесно переплетается с празднованием Масленицы: первый день поминовения усопших приходится за два дня до начала этого народного праздника, который в 2025 году пройдет с 24 февраля по 2 марта. Название этой субботы связано с тем, что она предшествует Мясопустной неделе, известной также как

Неделя о Страшном суде (подготовительная неделя перед началом Великого поста, который начнется 3 марта и продлится до 19 апреля). Слово «пуст» означает «оставление», то есть прощание с мясом на весь период поста. Соответственно, 22 и 23 февраля 2025 года – последние дни, когда верующим разрешено есть мясо перед Сырной седмицей, или Масленицей. А следующий день, когда можно будет есть мясо, – это Пасха, 20 апреля.

Служба в храме в Мясопустную субботу начинается накануне вечером, когда священнослужители читают особые молитвы за упокой не только в память об отцах и матерях, но и обо всех почивших родственниках. Проводится великая панихида (парастас) по усопшим.

В сам день Мясопустной родительской субботы верующие приходят в церковь для участия в Божественной литургии и панихиде. С собой они приносят поминальные продукты, которые оставляют на специальном столике, называемом канун. Важно поставить свечу за упокой, а также подать записки с именами умерших, которые священник прочтет на литургии.

Если нет возможности посетить храм, можно помолиться об усопших дома. Среди молитв этого дня:

Тропарь. «Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой Господи души раб Твоих: на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего» (перевод: «Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющим и полезное всем подающим, Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов твоих, ибо на тебя они надежду возложили, Творца, и Промыслителя, и Бога нашего»).

Кондак. «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная» (перевод: «Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная»).

Важно в этот день посетить кладбище и навести порядок на могиле. После этого дома накрывают поминальный стол, обязательным блюдом которого всегда является кутья (каша, чаще всего из риса, с добавлением меда и изюма).

Родительские субботы Великого поста в 2025 году

В течение Великого поста выделяют три родительские субботы, которые приходятся на вторую, третью и четвертую недели поста. В 2025 году эти субботы выпадают на 15, 22 и 29 марта.

Храмовая служба в эти дни отличается от Вселенской, больше внимания уделяется поминанию близких родственников, особенно родителей. Во время Великого поста обычные литургии в будние дни не проводятся, поэтому литургические поминовения усопших совершаются реже. Именно поэтому были установлены эти три родительские субботы, чтобы дать возможность помянуть своих близких и подготовиться к празднованию Воскресения Христова.

Радоница в 2025 году

Радоница, или Радуница, является родительской субботой, отмечаемой не в конце недели, а во вторник после Светлой недели, на девятый день после Христова Воскресения. В 2025 году она выпадает на 29 апреля. Священники объясняют, что название праздника происходит от слова «радость», поэтому в этот день не следует печалиться или скорбеть об умерших. Лучше радоваться и молиться о них.

29 апреля в храмах по всей стране будет проводиться специальная заупокойная литургия. После нее служится панихида, в ходе которой православные верующие просят о прощении грехов своих умерших родственников. В этот день Церковь молится за упокой душ всех умерших «от века». Не играет роли, когда именно умер человек и была ли подана поминальная записка о нем.

Стоит отметить, что Радоническая (Фомина) неделя имеет древние славянские корни. Этот праздник начали отмечать задолго до Крещения Руси, и позже его традиции переплелись с христианскими. Считается, что в Радоницу души умерших воскресали из мертвых и собирались с живыми. Отсюда пошла традиция приносить на кладбище еду, например, конфеты. Однако Церковь не одобряет такие языческие практики, призывая вместо этого не устраивать трапез на могилах и не оставлять еду. Употребление алкоголя также запрещено.

Рекомендуется привести могилы в порядок. Погода на Радоницу обычно уже весенняя, поэтому можно убрать всю грязь, накопившуюся за осень и зиму.

Вселенская Троицкая родительская суббота в 2025 году

Троицкая родительская суббота, как и Мясопустная, является Вселенской родительской субботой. Празднование зависит от двунадесятого праздника – Троицы, которая отмечается на 50-й день после Пасхи и за несколько дней до начала Апостольского (Петрова) поста. В 2025 году Троица выпадает на воскресенье, 8 июня, поэтому родительская суббота будет отмечаться 7 июня.

Как и Мясопустная, Троицкая суббота посвящена поминанию всех ушедших: знакомых, друзей, безвестно пропавших, погибших на войне или во время катастроф. В храмах проводится Божественная литургия, после которой – заупокойное богослужение (панихида).

В храмах проходят божественные литургии в память об усопших

Как и в другие дни, люди, пришедшие в церковь, пишут поминальные записки, зажигают свечи и читают заупокойные молитвы. После посещения церкви верующие идут на кладбище и кладут на могилу хвойные ветки. Эта традиция возникла, потому что праздник Троицы называют зеленым. Ветки можно положить на место захоронения как родственника, так и незнакомого человека, а также на заброшенные могилы.

Покровская родительская суббота в 2025 году

Покровской родительской субботы нет в общем церковном календаре, так как она отмечается лишь в

общем церковном календаре, так как она отмечается лишь в некоторых регионах России. Ее проведение приурочено к первой субботе перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно приходится на 14 октября.

Покровская родительская суббота непосредственно связана со взятием Казани Иваном Грозным в 1552 году, хотя была установлена лишь спустя 40 лет и является днем поминовения павших воинов и погибших при взятии Казани.

Покровскую родительскую субботу чтят в таких епархиях Русской Православной Церкви, как Казанская, Вятская, Екатеринбургская и Ижевская, а также в некоторых других регионах Татарстана и Удмуртии.

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году

Дмитриевская родительская суббота, как и другие, не имеет фиксированной даты, поэтому каждый год отмечается в разные дни. Празднование ее всегда выпадает на последнюю субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который имеет фиксированную дату – 8 ноября. Так как в 2025 году памятный день выпал на субботу, Дмитриевская родительская суббота будет отмечаться за неделю до этого, 1 ноября.

Дмитриевская родительская суббота является одной из самых значимых в церковном календаре, а также последней из официальных.

Она берет свое начало в XIV веке и связана с важнейшими историческими событиями нашей страны: была установлена после победы князя Дмитрия Донского на Куликовом поле в битве, которая унесла множество жизней. После этого боя преподобный Сергий Радонежский в Троице-Сергиевой обители совершил поминовение всех павших православных воинов, и традиция закрепилась.

Верующие идут в церковь накануне, в пятницу, для участия в парастасе. Расписание богослужений может различаться в зависимости от храма. В некоторых храмах в сам день родительской субботы проходят литургия и поминовение усопших, а в других – вновь парастас.

Если человек не может посетить церковь, он может помолиться дома. Одной из молитв на каждый день является: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное».

Об усопших воинах можно прочитать такую молитву: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: воинов (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное».

Дмитриевская суббота и осенние традиции

Родительские субботы, как и другие церковные праздники, связаны с некоторыми языческими традициями, одной из которых являются «Осенние деды». Люди верили, что в этот день их почившие родственники возвращались домой, и поэтому складывалась традиция накрывать на стол, готовить кутью и ставить приборы на большее количество людей, включая и тех, кто покинул семью.

Традиции Дмитриевской родительской субботы включают в себя подготовку дома к приему гостей: накрывание столов, варка кутьи, установка приборов для всех, кто желает прийти, в том числе и для усопших. Кутья символизирует единство семьи и открытость дома для всех гостей.

Важно отметить, что плач и разговоры о негативных событиях в этот день не поощрялись. Запреты включали употребление алкоголя (за исключением кагора), сквернословие, отказ в помощи ближним и другие негативные проявления. Этот день должен быть наполнен светом и радостью, ведь Дмитриевская суббота символизирует переход в вечную жизнь, а не скорбь и печаль.