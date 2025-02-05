Какой способностью обладал общий предок людей и насекомых

Большинству людей привычнее считать слева направо — так же, как и некоторым приматам и птицам, хотя среди животных встречаются исключения.

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Это явление известно как мысленная числовая линия. Она показывает, как мозг организует информацию. В стремлении объяснить ее природу ученые вернулись далеко назад по эволюционной лестнице — чтобы выяснить, была ли эта особенность свойственна общему предку людей и насекомых, жившему более 600 миллионов лет назад.

Пчелы-математики

Объектом экспериментов, результаты которых обнародованы на страницах Animal Behaviour, стали медоносные пчелы. Это настоящие маленькие математики — прежние исследования показали, что они складывают и вычитают, понимают концепцию нуля, используют символы для представления чисел, упорядочивают количества, различают чет и нечет и могут ассоциировать числа с размером.

Числа и вознаграждение

Пчел сначала приучили к счету сахарной водой под экраном с тремя кружками, которые символизировали опорное число 3. Затем насекомым стали показывать другие числа — то есть вешать карточки с двумя и четырьмя кружками, располагая их то слева и справа от «3», то сверху и снизу, чтобы определить пространственные ассоциации.

Пчелы предпочитали четыре круга справа и два круга слева — то есть мысленная числовая линия у них проведена слева направо, как у людей.

Схожие результаты дало аналогичное исследование, проводившееся ранее европейскими учеными.

Эволюционные преимущества

« Н а ш а к о м а н д а п р е д п о л а г а е т , ч т о т а к и е п р е д в з я т о с т и — н а п р и м е р , т о , ч т о б о л ь ш и н с т в о л ю д е й п р а в ш и — м о г у т и г р а т ь в а ж н у ю р о л ь в т о м , к а к м о з г у п о р я д о ч и в а е т и н ф о р м а ц и ю в о к р у ж а ю щ е м м и р е » , — объяснили биологи из Университета Монаша в Австралии, где ставились опыты.

Предпочтение упорядочивать числа слева направо присуще нескольким совершенно разным группам животных: насекомым, птицам и обезьянам. Возможно, эволюция остановилась на этом предпочтении как на выгодном способе обработки сложной информации.