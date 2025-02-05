Какой способностью обладал общий предок людей и насекомых

Пчелы считают слева направо, как и некоторые люди, обезьяны и птицы, установили ученые
Большинству людей привычнее считать слева направо — так же, как и некоторым приматам и птицам, хотя среди животных встречаются исключения.
Это явление известно как мысленная числовая линия. Она показывает, как мозг организует информацию. В стремлении объяснить ее природу ученые вернулись далеко назад по эволюционной лестнице — чтобы выяснить, была ли эта особенность свойственна общему предку людей и насекомых, жившему более 600 миллионов лет назад.
Пчелы-математики
Объектом экспериментов, результаты которых обнародованы на страницах Animal Behaviour, стали медоносные пчелы. Это настоящие маленькие математики — прежние исследования показали, что они складывают и вычитают, понимают концепцию нуля, используют символы для представления чисел, упорядочивают количества, различают чет и нечет и могут ассоциировать числа с размером.
Числа и вознаграждение
Пчел сначала приучили к счету сахарной водой под экраном с тремя кружками, которые символизировали опорное число 3. Затем насекомым стали показывать другие числа — то есть вешать карточки с двумя и четырьмя кружками, располагая их то слева и справа от «3», то сверху и снизу, чтобы определить пространственные ассоциации.
Пчелы предпочитали четыре круга справа и два круга слева — то есть мысленная числовая линия у них проведена слева направо, как у людей.
Схожие результаты дало аналогичное исследование, проводившееся ранее европейскими учеными.
Эволюционные преимущества
«Наша команда предполагает, что такие предвзятости — например, то, что большинство людей правши — могут играть важную роль в том, как мозг упорядочивает информацию в окружающем мире», — объяснили биологи из Университета Монаша в Австралии, где ставились опыты.
Предпочтение упорядочивать числа слева направо присуще нескольким совершенно разным группам животных: насекомым, птицам и обезьянам. Возможно, эволюция остановилась на этом предпочтении как на выгодном способе обработки сложной информации.