Сегодня голубые глаза считаются обычным явлением, но когда-то в человеческой популяции их вовсе не существовало. Ученые выяснили, что все люди с голубыми глазами происходят от одного предка, у которого около 6–10 тысяч лет назад произошла случайная генетическая мутация.

Глаза человека получают свой цвет благодаря пигменту меланину. В коричневых и карих глазах его много, в зеленых – меньше, а в голубых его практически нет. Их цвет создается не пигментом, а рассеянием света в радужной оболочке, похожим на то, как небо кажется нам голубым.

Почему собаки живут меньше, чем люди

Генетики выяснили, что голубой цвет глаз связан с мутацией в гене OCA2, который регулирует выработку меланина. В какой-то момент эта мутация «выключила» способность организма производить большое количество пигмента в радужке. Ученые проследили происхождение этого изменения до одного древнего человека, жившего на севере Европы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @panchin.nauka.