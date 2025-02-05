Неразгаданная загадка: как погиб порученец комдива Чапаева

Как известно, об обстоятельствах гибели легендарного комдива Василия Чапаева историки спорят до сих пор. Не меньший интерес вызывает и смерть его порученца. Кончина Петра Исаева тоже остается одной из неразгаданных загадок отечественной истории. По одной из версий жизнь Петьки оборвалась там же, где и жизнь Чапаева, на берегу реки Урал. Но это далеко не единственное предположение.

© Кадр из фильма «Чапаев»

Встреча с Чапаевым

Как пишет Юрий Каргин в «Балаковской народной энциклопедии», судьба свела Петра Исаева с Василием Чапаевым в селе Семеновка. До этого исторического знакомства Исаев успел поучаствовать в Первой мировой войне и дослужиться в рядах царской армии до старшего унтер-офицера музыкальной команды. На фронте Петр Семенович была ранен, вследствие чего был вынужден вернуться в родную Корнеевку. Дома Исаев не сидел сложа руки: весной 1918 года он собрал отряд из добровольцев для подавления антибольшевистского восстания. Эта же группа принимала участие и в пресечении кулацкого мятежа в Семеновке.

Порученцем при Чапаеве Исаев стал не сразу. Если верить Николаю Хлебникову, Петру Евлампиеву и Якову Володихину, авторам книги «Легендарная Чапаевская», сперва он побывал в должностях командира эскадрона, начальника связи 1-й бригады дивизии Николаевских полков, командиром батальона связи при 2-й Николаевской дивизии. И только в феврале 1919 года Петр Исаев был назначен ординарцем Василия Чапаева. Впрочем, Сергей Мазуркевич, автор книги «Коллекция заблуждений», утверждает, что ординарцем Чапаева Исаев никогда не был, а на момент смерти комдива являлся именно порученцем по особо важным делам.

Погибли в один день

Можно добавить, что в должности порученца Петр Исаев находился не только в момент гибели Василия Чапаева, но и своей собственной. Дело в том, что одна из наиболее правдоподобных версий гласит, что жизнь Исаева оборвалась на берегу реки Урал, то есть там же, где, согласно предположениям, мог быть убит и Чапаев. Как пишут В. Скляренко, И. Рудычева и В. Сядро в издании «50 знаменитых загадок истории ХХ века», в сентябре 1919 года, когда Чапаев и Исаев находились в Лбищенске. Обстановка, согласно разведданным была спокойной. Тем не менее ночью поселок подвергся нападению сразу с трех сторон. Чапаев оказался зажат неприятелем на берегу Урала.

Предположительно, далее начдив был переправлен через реку, но по пути истек кровью и скончался. Что касается Петра Исаева, то он вовсе не погиб, прикрывая своим телом Чапаева, как было показано в картине 1934 года братьев Васильевых «Чапаев». По крайней мере Дмитрий Фурманов, автор издания «Лбищенская драма», утверждает, что все было иначе. Фурманов считает, что Исаев, поняв, что все кончено, выпустил 6 пуль по противникам, а потом совершил суицид. По словам Фурманова, тело Исаева казаки искололи штыками так, что оно превратилось в бесформенный кусок мяса.

Другие версии

Другая версия гибели Петра Исаева выглядит не менее трагичной и также, как и предыдущая, связана с самоубийством. Это предположение упоминает в своей книге «Любви все звания покорны» и Олег Смыслов. По словам Смыслова, спустя год после кончины Василия Чапаева Исаев свел счеты с жизнью. По некоторым данным, на этот шаг Петр Семенович решился в годовщину смерти комдива, то есть 5 сентября 1920 года. Однако далеко не все авторы считают данную гипотезу состоятельной. Так, Сергей Мазуркевич не исключает, что Исаев мог быть убит в одном из боев с белыми через месяц после гибели Василия Чапаева.

К версии о том, что Петр Исаев погиб в бою, а не ушел из жизни добровольно, склоняются и внуки «Петьки». Их слова приводит в своей книге «20 лет неразгаданных тайн» и Николай Непомнящий. Внучка порученца Чапаева удивляется, почему ее дед, расстреляв все патроны, не отправился на другой берег реки вслед за своим командиром, а якобы наложил на себя руки. Стоит отметить, что есть предположение, что Исаев умер в 1929 году от брюшного тифа. В селе Кундравы Челябинской области даже сохранилась могила Петра Семеновича. Однако непонятно, почему об этом факте так долго молчали потомки Исаева.