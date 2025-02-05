В номере отеля обнаружили спящего тюленя

Гости отеля в городе Флиссинген (Нидерланды) обнаружили в своем номере незваного постояльца. Им оказался тюлень. Морское млекопитающее пробралось в номер и уснуло там.

О неожиданной находке заявили в Фонд защиты животных Зеландии. Представители ведомства отметили, что их не так легко удивить, но в данном случае они были поражены.

Отель располагался на берегу моря. Тюлень пробрался в пляжный домик, расположенный у самой воды. Поскольку дверь была стеклянной, постояльцы заметили его еще до того, как вошли внутрь.

В Фонде рассказали, что люди выглядели немного нервными, в отличие от тюленя, который был «полностью расслабленным и мирно дремал. Однако когда сон животного потревожили, он стал довольно сердитым. Но это не помешало специалистам перевезти его в более тихое и безопасное место.

Эксперты рассказали, что тюленей можно встретить в самых неожиданных местах. Они ищут места для отдыха и могут расположиться прямо посреди оживленной трассы.

Ранее стало известно, что морской слон облюбовал один из пляжей Канады и отказывался его покидать. При этом пребывание в оживленном и людном месте могло быть небезопасным для животного. Защитники природы вывезли его в уединенный район вдали от человеческого жилья. Но морскому льву там не понравилось. Он преодолел 200 км, чтобы вернуться обратно.