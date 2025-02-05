«Руссо туристо»: каких граждан СССР не пускали за границу

После смерти Сталина в «железном занавесе», незримо окружавшем территорию СССР, появились декоративные «окна». В эпоху «оттепели» начал активно развиваться выездной туризм. Поездка за границу для простого советского человека была, как правило, незабываемым событием в жизни. Однако пускали туда далеко не всех желающих.

© Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

В фильме «Бриллиантовая рука» управдом настойчиво уговаривала главного героя выступить в клубе с докладом «Стамбул – город контрастов». По мнению исследователей, этот эпизод комедии Гайдая исторически достоверен – в СССР человек, вернувшийся из зарубежной поездки, на некоторое время сам становился местной «достопримечательностью».

Круизы на советских лайнерах действительно предусматривали посещение портов капиталистических стран. Маршруты охватывали не только Европу, но и африканские страны, Кубу, Индию, Японию и Юго-Восточную Азию. Однако стать пассажиром было весьма сложно – такие путевки «Интуриста» распределялись исключительно через профсоюзы. В первую очередь, причём на льготных условиях, их получали комсомольцы и коммунисты, победители социалистического соревнования, ударники коммунистического труда, а также профсоюзные активисты. Они же зачастую назначались ответственными лицами внутри туристических групп, как «наиболее опытные и политически подготовленные».

Проще было выехать в страны социалистического лагеря. Но и в этом случае формировались организованные группы, в которые входили лица, соответствующие требованиям. Необходимые документы предоставлялись за 3 месяца до поездки, а с кандидатом проводились собеседования, в т. ч. и на предмет моральной благонадёжности.

« Р а с с м о т р е н и е з а я в л е н и й ж е л а ю щ и х п о е х а т ь з а г р а н и ц у п о р у ч а л о с ь п р о ф к о м а м п р е д п р и я т и й и у ч р е ж д е н и й в с о о т в е т с т в и и с к о л и ч е с т в о м в ы д е л е н н ы х В Ц С П С н а о т р а с л е в ы е с о в е т ы п у т е в о к » , — о т м е ч а е т и с с л е д о в а т е л ь И г о р ь О р л о в .

«Косоглазых у нас нет»

Фактически отправка за рубеж считалась формой поощрения лучших работников. Но при этом, как упоминает историк Алексей Попов, отбор кандидатов на поездку проводился даже по критерию внешнего вида. Данный исследователь выявил в архиве официальный документ с грифом ограниченного пользования, в котором содержалась рекомендация «не допускать к поездке за границу лиц с наличием явно выраженных внешних физических недостатков». Очевидно, чиновники видели в естественных отклонениях советских людей «удар по престижу страны».

Андрей Калинин, возглавлявший в 1980-х года Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Украинской ССР вспоминал о скандале, возникшем из-за того, что в одну из молодежных групп включили хромоногого юношу. Узнав об этом, некий партийный функционер заявил Калинину: «В Стране Советов нет косоглазых юношей и хромоногих девушек! И быть не может!»

Так что в «Бриллиантовой руке» роль Семена Горбункова не мог бы сыграть, например, актёр Савелий Крамаров, который, как известно, страдал косоглазием.

«Тшьорт побьери!»

За рубеж выезжали десятки тысяч человек в год, поэтому, как «Интурист» не заботился о поддержании должного «образа советского человека», не обходилось без эксцессов. Уже в 1956 году Молотовский обком КПСС, разбирая итоги заграничного круиза, критиковал туристов за чрезмерно частые посещения ресторанов. Вместо приобретения разрешённых сувениров советские граждане скупали предметы ширпотреба «в целях спекуляции». Другие же, как отмечалось в одном из докладов, «допускали грубые выходки по отношению к местным работникам и обслуживающему персоналу, проявляли неуважение к национальным чувствам и обычаям населения».

Случались и совсем «позорные», по мнению чиновников, факты, когда участники круизов, целенаправленно отбившись от экскурсионной группы, оставались за границей. Таким образом, выездной туризм был, помимо прочего, одним из каналов нелегальной эмиграции. Причиной подобных поступков, как считают историки, могло стать внезапно нахлынувшее разочарование туристов в советской действительности, не выдерживающей сравнения с тем, что они увидели «на загнивающем Западе».