Когда речь заходит о странах с наибольшим количеством выпадающего снега, на ум приходят такие северные государства, как Канада, Россия или Финляндия. Однако мировым лидером по количеству выпадающего снега является Япония. Ее климатические особенности создают идеальные условия для обильных осадков, особенно в северных и горных районах.

Наибольшее количество снега фиксируется в городе Аомори. Этот город ежегодно получает около 8 метров снега, что делает его самым снежным мегаполисом в мире. Причина в том, что холодные воздушные массы из Сибири, проходя над Японским морем, насыщаются влагой и при столкновении с горным рельефом Японии превращаются в мощные снегопады.

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Еще одно знаковое место – гора Ибуки в префектуре Сига. В 1927 году здесь был установлен мировой рекорд: высота снежного покрова достигла 11,82 метра.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.