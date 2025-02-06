«Культурный» обмен: как договор с Лондоном превратил Новую Зеландию в колонию

185 лет назад вожди части племён народа маори подписали Договор Уаитанги с британской короной. Согласно этому документу коренное население Новой Зеландии передавало верховную власть над островами Лондону. Заключив соглашение, англичане занялись захватом земель, принадлежавших местным жителям, и столкнулись с ожесточённым сопротивлением с их стороны. После серии вооружённых конфликтов британцы были вынуждены искать компромисс с маори и гарантировали им определённые права.

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6 февраля 1840 года был подписан Договор Уаитанги между Великобританией и маори. Он превратил Новую Зеландию в британскую колонию. Но установить полный контроль над островным государством Лондон смог лишь спустя несколько десятилетий.

Первые контакты

Учёным точное время открытия человеком Новой Зеландии неизвестно, но массовое переселение на острова предков нынешних маори произошло примерно в XIII—XIV веках. Условия жизни для переселенцев из тропической Полинезии оказались здесь довольно суровыми: умеренный климат, отсутствие привычных кокосовых пальм, хлебного дерева и бананов. Но предки маори приспособились. Правда, между их племенами постоянно шли войны за ресурсы.

Коренные новозеландцы ценили хорошую физическую подготовку и воинские умения, делали прекрасное оружие из камня и возводили мощные крепости — па, которые защищали и от врага, и от непогоды. Обычаи у маори были жестокими: они практиковали человеческие жертвоприношения и каннибализм.

В конце 1642 года побережья Новой Зеландии достигли первые европейцы — экспедиция нидерландского морехода Абеля Тасмана, искавшего в Тихом океане золотоносные острова. Маори убили нескольких моряков, пытавшихся установить с ними контакт. Тасман не смог ни соблазнить местных жителей европейскими товарами, ни напугать огнём из пушек.

Тасман считал, что открыл оконечность неизвестного южного материка, однако он не привёз из Новой Зеландии никаких ценностей, поэтому его достижения не заинтересовали предприимчивых европейских правителей.

Только более чем через столетие, в 1769 году, Новую Зеландию посетила экспедиция под руководством британского мореплавателя Джеймса Кука. Англичан маори встретили так же враждебно, как и голландцев. Но, в отличие от Тасмана, высадившийся в Новой Зеландии Кук поднял над ней флаг Великобритании и объявил её владением британской короны. Правда, на жизни маори тогда это особо не сказалось.

Со временем коренное население Новой Зеландии стало относиться к европейцам несколько лояльнее. С конца XVIII века острова активно посещали китобойные и торговые суда из Европы и Северной Америки. Маори меняли свою аграрную продукцию на западные товары, включая инструменты и оружие. Некоторых представителей коренного населения Новой Зеландии английские моряки возили в Лондон и в колонии на территории Австралии, где с ними общались представители британских властей.

Этот «культурный» обмен принёс маори немало бед. Многие из них стали жертвами европейских болезней. Кроме того, огнестрельное оружие сделало ещё более кровопролитными войны между различными племенами. Так, в 1820-е годы воины вождя Хонги Хика, который привёз домой после путешествия в Англию большое количество ружей, уничтожили около 10 тыс. представителей конкурирующих племён.

« М а о р и о к а з а л и с ь о д н и м и з с а м ы х в о и н с т в е н н ы х н а р о д о в в и с т о р и и . П р и ч ё м и х в о и н ы б ы л и д о с т а т о ч н о д и с ц и п л и н и р о в а н н ы м и и л е г к о о с в а и в а л и н о в о е о р у ж и е » , — о т м е т и л в б е с е д е с R T г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р Л а т и н о а м е р и к а н с к о г о к у л ь т у р н о г о ц е н т р а и м е н и У г о Ч а в е с а Е г о р Л и д о в с к о й .

Договор Уаитанги

С европейцами у маори в начале XIX века время от времени происходили кровавые стычки, но масштабных войн не было. В Новой Зеландии развернули активную деятельность христианские миссионеры, ставшие первыми европейцами, основавшими на островах постоянные поселения. Их проповеди оказались настолько успешны, что суровые воины стали массово принимать крещение. В 1840-е годы около 60% маори, по оценкам историков, уже были христианами — преимущественно англиканами.

Если вплоть до середины XVIII века официальный Лондон долгое время поддерживал переезд неприкаянных бедняков в колонии, то на фоне промышленной революции и роста потребности в рабочих руках такая политика изменилась. Работники были нужны на фабриках в метрополии. Поэтому, несмотря на заявления Кука, Лондон не торопился давать Новой Зеландии официальный статус и отправлять туда колонистов. В начале 1830-х годов постоянное европейское население Новой Зеландии не превышало 100 человек. Однако на фоне резкого роста рождаемости в самой Великобритании ситуация стала меняться. У Лондона выросла потребность в заморских территориях.

© Торговля с маори // British Library, London

В 1830-е годы власти расположенной в Австралии колонии Новый Южный Уэльс инициировали отправку в Новую Зеландию в качестве резидента клерка Джеймса Басби. Он выполнял преимущественно представительские функции и имел мало реальных полномочий. Однако, когда Басби почувствовал, что интерес к Новой Зеландии начал проявлять Париж, он собрал 35 вождей маори и официально объявил о независимости островов, чтобы в крайнем случае объявить французов захватчиками.

Отдельные европейцы переезжали в Новую Зеландию и за европейские товары приобретали у вождей племён маори крупные земельные участки. У коренных новозеландцев не существовало представления о частной собственности на землю, поэтому, распоряжаясь ею от имени племени, вожди едва ли в полной мере представляли правовые последствия своих поступков.

В конце 1830-х годов совпали два фактора, подстегнувшие процесс колонизации островов: заинтересованность в ней британских коммерсантов (в частности представителей Новозеландской земельной компании) и рост активности вокруг Новой Зеландии французов и американцев.

Правительство Великобритании решило отправить на острова в ранге консула морского офицера Уильяма Гобсона, чтобы он провёл переговоры с маори об их переходе под власть британской короны, после чего дипломат автоматически стал бы губернатором в подчинении у генерал-губернатора Нового Южного Уэльса.

Хотя миссия резидента Басби с прибытием Гобсона заканчивалась, он оказал новому британскому посланнику максимальное содействие и пригласил в свою резиденцию на реке Уаитанги (в некоторых переводах — Вайтанги) вождей маори.

Переговоры начались 5 февраля 1840 года. Гобсон поставил лидеров коренных новозеландцев перед фактом, что он теперь губернатор, и настойчиво попросил их подписать договор, согласно которому они добровольно признают над собой британский суверенитет. Часть вождей сразу восприняли эту идею в штыки, заявив, что хотят оставаться хозяевами у себя на родине. Они потребовали, чтобы Гобсон покинул острова. Его положение спасли два влиятельных вождя, давно сотрудничавшие с англичанами и вставшие на сторону британского чиновника. Чтобы разрядить ситуацию, Гобсон дал маори время на размышления до 7 февраля.

Однако в происходящее вмешались британские миссионеры. Они опасались, что вожди просто разойдутся и момент будет упущен. 6 февраля британцы объявили лидерам маори, что желающие могут подписать договор даже без официального заседания. Басби начал выкрикивать имена вождей, начиная с заведомо лояльных Лондону. После этого процесс подписания пошёл. За день под документом поставили подписи 43 вождя. Хотя они и не представляли большую часть населения Новой Зеландии, британцам этого оказалось достаточно, чтобы объявить о создании колонии. При этом текст договора гарантировал племенам маори право собственности на их земли и другое имущество.

« Н а п р а к т и к е б р и т а н ц ы з а ф и к с и р о в а н н ы е в д о г о в о р е о б е щ а н и я в ы п о л н я т ь н е с о б и р а л и с ь » , — п о д ч е р к н у л Л и д о в с к о й .

Борьба за права

Несмотря на то что в Новую Зеландию ринулись тысячи британских колонистов, некоторое время между ними и маори царил мир. Однако вскоре коренные жители осознали, что их обманывают.

«Причиной конфликта стала земля. Британские переселенцы при заключении сделок о её приобретении совершали многочисленные нарушения», — рассказал в беседе с RT сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН Дмитрий Кочетков.

Британцы не рассчитывались с маори, вводили их в заблуждение относительно реальной стоимости участков, оформляли сделки с подставными лицами вместо истинных владельцев. Эти мошеннические практики, по словам историков, приняли массовый характер.

В 1843 году британские колонисты приобрели через подставного владельца земельный участок в районе Уаирау. Однако вожди племени, контролировавшие эти земли, заявили протест по поводу случившегося, а когда власти отказались их слушать, снесли межевые знаки и сожгли возводимые британцами строения. В ответ англичане убили дочь одного из вождей. После этого произошла стычка, в которой погибли 27 британцев. С этих событий историки отсчитывают начало Англо-маорийских войн.

В 1 8 4 4 г о д у р а н е е л о я л ь н ы й п о о т н о ш е н и ю к Л о н д о н у в о ж д ь Х о н е Х е к е д е м о н с т р а т и в н о с п у с т и л н а д Н о в о й З е л а н д и е й б р и т а н с к и й ф л а г и с р у б и л п р е д н а з н а ч е н н ы й д л я н е г о ф л а г ш т о к . Н а о с т р о в а н а ч а л и п р и б ы в а т ь в о й с к а В е л и к о б р и т а н и и . Х о н е Х е к е в ы з о в п р и н я л и о д е р ж а л р я д п о б е д . А н г л и ч а н е с п е ш н о э в а к у и р о в а л и к о л о н и с т о в с ч а с т и т е р р и т о р и и Н о в о й З е л а н д и и .

В 1846 году британцы смогли захватить одну из ключевых крепостей маори только благодаря тому, что воины совершали воскресное христианское богослужение. Сразу после этого власти колонии заключили мир с повстанцами, пойдя на ряд уступок. Однако практика земельных захватов сохранялась, а британская пресса вовсю разжигала ненависть к маори, называя их «дикарями» и призывая уничтожать, как бешеных животных.

Бои возобновились. Сломить коренных новозеландцев не получалось. Происходили постоянные партизанские атаки. Масштабные боевые действия завершились только в 1872 году, а окончательный мирный договор был подписан ещё через девять лет. Вскоре маори получили официальное самоуправление и равные права с британцами.