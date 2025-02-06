Почему в СССР пленным нацистам не стали мстить

Во время Великой Отечественной войны и после капитуляции нацистской Германии в советский плен попало более двух миллионов немецких военнослужащих. В СССР они содержались в специальных лагерях и те, кто не участвовал в военных преступлениях, работали на стройках, восстанавливали разрушенные вермахтом дома, мосты и заводы. Последние немецкие военнопленные вернулись на родину 70 лет назад — в 1955 году. Как ни странно, многие из них вспоминали время своего вынужденного пребывания в СССР с ностальгией: попав в плен, эти люди морально готовились к издевательствам и расправе — так поступали с советскими солдатами нацисты, — но получали питание, одежду и медицинскую помощь. «Лента.ру» — о том, как обращались с немецкими пленными в Советском Союзе.

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В прошлой жизни австриец Эдуард Шмидт был бухгалтером. Но летом 1943-го случился призыв на военную службу. Сначала Шмидт проходил обучение в запасном батальоне, а в декабре был отправлен на фронт и сразу же вступил в бой с частями Красной армии. Дело казалось практически безнадежным. Советские солдаты застигли Шмидта в подвале: он мужественно защищался, отбивался гранатами. Бухгалтера ранили в левую руку и в лицо, на допрос он попал весь перевязанный и отвечал на вопросы, превозмогая боль.

Советскому следователю Шмидт признался, что очень недоволен аншлюсом Австрии, принесшим войну в его страну. При солдате нашли «Памятку военнопленного», в которой на все вопросы предлагалось отвечать «Я этого не знаю». Но Шмидт и правда ничего не знал, не был сторонником идей национал-социализма и с радостью продолжил бы свою работу, если бы все не решили за него. Впереди у него были годы плена, ударного труда и долгожданное возвращение домой.

«Немцам в плену было лучше, чем советским узникам в нацистских лагерях»

Во время Великой Отечественной войны и после капитуляции нацистской Германии в советский плен попало огромное количество военнослужащих вермахта. Современные немецкие историки оценивают их суммарно в 3,2-3,6 миллиона человек. Их российские коллеги, ссылаясь на архивы, дают более скромную цифру — 2,3-2,4 миллиона солдат, офицеров и генералов. Почти 400 тысяч из них скончались в плену. Около миллиона человек в Германии считаются пропавшими без вести (некоторые там уверены, что на самом деле в СССР умерло до 1,5 миллиона немцев).

« 2 м и л л и о н а 3 0 0 т ы с я ч в о е н н о п л е н н ы х — э т о о г р о м н а я а р м и я , к о т о р а я д е й с т в и т е л ь н о и с п о л ь з о в а л а с ь в С о в е т с к о м С о ю з е д л я в о с с т а н о в л е н и я р а з р у ш е н н о й с т р а н ы , — г о в о р и т « Л е н т е . р у » п р о ф е с с о р И с т о р и к о - а р х и в н о г о и н с т и т у т а Р Г Г У Б о р и с Х а в к и н . — И э т о п р а в и л ь н о . Э т о п о н и м а л и и с а м и в о е н н о п л е н н ы е , к о т о р ы е в о с н о в н о м ч е с т н о и д о б р о с о в е с т н о р а б о т а л и н а с т р о й к а х . Н е к о т о р ы е в о з в е д е н н ы е и м и с о о р у ж е н и я с о х р а н и л и с ь д о с и х п о р » .

Для сравнения: в немецком плену оказалось более 5 миллионов 730 тысяч советских военнослужащих. 3,3 миллиона из них погибли, причем сотни тысяч были казнены. Обращение с ними, особенно в два первых года войны, не выдерживало никакой критики. Пленные ночевали на холодном полу, их постоянно били, отбирали все, более-менее представлявшее ценность, в том числе обувь и одежду, выдавая взамен ветхие лохмотья. Люди постоянно недоедали и страдали от болезней. Тех, кто отставал от колонны во время перехода, просто пристреливали. В лагерях для военнопленных была чрезвычайно высокая смертность.

Немецкие военные попадали в плен к частям Красной армии уже в первые дни войны. В ноябре 1941-го состоялась конференция 158 немецких военнопленных, которые призвали немцев к уничтожению фашизма.

« С у щ е с т в у ю т д в е Г е р м а н и и : Г е р м а н и я н а ц и с т с к и х п а р а з и т о в и Г е р м а н и я в е л и к и х м ы с л и т е л е й , — с о о б щ а л о с ь в р е з о л ю ц и и , п р и н я т о й н а э т о й к о н ф е р е н ц и и . — С у щ е с т в у е т Г е р м а н и я б е з у м н ы х в л а с т и т е л е й , о д е р ж и м ы х м а н и е й в е л и ч и я , к о т о р ы е и щ у т с п а с е н и я с в о е г о г о с у д а р с т в а в б е з в ы х о д н о й в о й н е д о п о с л е д н е г о н е м е ц к о г о с о л д а т а , и с у щ е с т в у е т д р у г а я Г е р м а н и я , к о т о р а я п р о к л и н а е т Г и т л е р а и е г о ф а ш и с т с к и й т е р р о р » .

В 1942 году в отдаленных от линии фронта районах СССР развернулось строительство специальных лагерей для военнопленных. Один из таких объектов появился в Елабуге, на территории бывшего Елабужского Казанско-Богородицкого монастыря. После разгрома сил вермахта под Сталинградом в 1943-м он пережил массовый наплыв «постояльцев», причем в Елабуге оказались не только немцы, но и венгры, итальянцы, румыны. Из воспоминаний Отто Рюле известно, что военнопленные имели возможность соблюдать базовые нормы гигиены: их водили в баню, где выдавали по куску мыла и полотенце, а после мытья — по паре нижнего белья «из грубого белого полотна с завязками вместо пуговиц».

« В ы м ы т ы е , в ч и с т о м б е л ь е , м ы ч у в с т в о в а л и с е б я п р е в о с х о д н о . Н а к а к о е - т о в р е м я в с е з а б ы л и о к а т о р ж н о й т ю р ь м е » , — О т т о Р ю л е , в о е н н о п л е н н ы й .

Те, кому посчастливилось выжить в нацистских лагерях смерти, свидетельствовали о нечеловеческих условиях, намеренно созданных немцами и их приспешниками. Что говорить об Освенциме, если даже в нейтральной Швейцарии интернированные советские военнопленные жаловались на издевательства, насилие и пытки голодом.

« П о л о ж е н и е н е м е ц к и х в о е н н о п л е н н ы х б ы л о л у ч ш е , ч е м п о л о ж е н и е с о в е т с к и х у з н и к о в в н а ц и с т с к и х л а г е р я х » , — Б о р и с Х а в к и н , и с т о р и к , п р о ф е с с о р И с т о р и к о - а р х и в н о г о и н с т и т у т а Р Г Г У .

В Елабуге смертельная опасность нависла над немецкими военнопленными из-за вспышки сыпного тифа, из-за чего в лазарете за короткое время не осталось ни одной свободной койки. Те, кого эпидемия по счастливой случайности не коснулась, добровольно вызывались исполнять обязанности санитаров и ухаживали за больными. На Рюле, который тоже пошел добровольцем, большое впечатление произвело отношение советских медработников. Однажды врач даже пожурила его за то, что он не сообщил вовремя о своем плохом самочувствии.

« Э т а ж е н щ и н а с г о л о в о й у ш л а в с в о ю р а б о т у , х о т я и с а м а б ы л а н е з д о р о в а , — р а с с к а з ы в а л о н . — У н е е н е б ы л о р у к и , е е о т о р в а л о о с к о л к о м н е м е ц к о г о с н а р я д а . А с е й ч а с о н а н е ж а л е л а с в о и х с и л д л я т о г о , ч т о б ы с п а с т и п л е н н ы х н е м ц е в о т э п и д е м и и т и ф а » .

Работа советского медперсонала искренне удивляла и других пленных. Люди не могли понять, почему о них так заботятся и стараются помочь после всего того, что немцы и их союзники делали с мирным населением СССР. Венгерский военнопленный Франс Пост, содержавшийся в лагере № 75 в Удмуртии, попав в лазарет, писал, что ему удалось быстро поправиться, так как «забота врачей и сестер обо мне была огромна», а «питание со дня на день улучшалось».

Как подчеркивает историк Хавкин, дефицитные лекарства, которые можно было потратить на советских раненых — тот же пенициллин, нередко доставались немецким военнопленным.

Спецлагерь № 97 расформировали в 1947 году. Большинство военнопленных переправили в другие места, некоторых репатриировали. В их числе был и Рюле.

« Э т и п я т ь л е т с т а л и д л я м е н я и м н о г и х д р у г и х п л е н н ы х н а с т о я щ и м у н и в е р с и т е т о м . М о я ж и з н ь т е п е р ь о б р е л а с м ы с л . И с э т и м б а г а ж о м я в о з в р а щ а л с я н а р о д и н у » , — О т т о Р ю л е , в о е н н о п л е н н ы й .

«Они разрушали, так пусть они и воздвигают»

12 июля 1943 года в лагере для военнопленных в Красногорске под Москвой был создан Национальный комитет «Свободная Германия». Его первый манифест призывал немецкий народ и вермахт восстать против Гитлера. Помимо эмигрантов-коммунистов Вильгельма Пика, Вальтера Ульбрихта и других, в него входили высшие военачальники, взятые в плен под Сталинградом, в том числе фельдмаршал Фридрих Паулюс и генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах. Но из-за страха немецких солдат перед советским пленом успех призывов НКСГ был относительным, и хотя его члены впоследствии стали одними из основателей будущей ГДР, он не сыграл значимой роли в послевоенной организации советской зоны оккупации Германии.

Военнопленные читали советские листовки и слушали радиопередачи. Некоторые утверждали, что «русские кормят пленных сытнее, чем в немецкой армии».

« Р а з у м е е т с я , с о в е т с к и й л а г е р ь — н е к у р о р т . Н о т о , ч т о н е м ц а м д а в а л и в ы ж и т ь и о б е с п е ч и в а л и м и н и м а л ь н ы е ж и з н е н н ы е у с л о в и я , — э т о н е о с п о р и м ы й ф а к т » , — Б о р и с Х а в к и н , и с т о р и к , п р о ф е с с о р И с т о р и к о - а р х и в н о г о и н с т и т у т а Р Г Г У .

Военнопленные участвовали в восстановлении инфраструктуры, уничтоженной во время войны: заводов, плотин, железных дорог, портов, но главным образом — жилого фонда. В марте 1945-го уже вовсю кипела работа по восстановлению Киева, который за время войны подвергся колоссальным разрушениям. Одновременно с восстановлением проводилась и реконструкция города: вдвое расширили знаменитый Крещатик, построили площадь Победы (ныне Галицкая площадь). На каждом участке стройки работали немецкие военнопленные.

« О н и р а з р у ш а л и , т а к п у с т ь о н и и в о з д в и г а ю т » , — р а с с у ж д а л г е н е р а л ( в п о с л е д с т в и и м а р ш а л ) Андрей Еременко, который приехал инспектировать работы вместе с тогдашним первым секретарем ЦК КП(б) Украины Никитой Хрущевым.

Хотя даже такие усилия оставались всего лишь каплей в море: ликвидировать последствия войны в сжатые сроки было физически невозможно. Нацисты и их пособники сожгли и разрушили более 1700 городов и поселков и более 70 тысяч деревень, оставив без крова 25 миллионов человек, уничтожили 32 тысячи промышленных предприятий, тысячи железнодорожных станций, больниц и санаториев.

Как бы отвечая за свои действия, бывшие солдаты и офицеры вермахта построили множество новых зданий, многие служат по своему назначению по сей день. В Москве немцы вроде бы даже участвовали в строительстве МГУ на Ленинских (теперь Воробьевых) горах.

« Р я д о м с м о и м д о м о м у м е т р о " Щ у к и н с к а я " д о л г о е в р е м я с у щ е с т в о в а л в о е н н ы й г о р о д о к , п о с т р о е н н ы й с р а з у п о с л е в о й н ы н е м е ц к и м и в о е н н о п л е н н ы м и , — Владимир Иванов. — Домики были аккуратные, трехэтажные, в них заселяли демобилизованных военных. А в 1980-е мне показали мощеную дорогу возле Петрозаводска, которая тоже была сооружена немецкими пленными. Поражало качество дороги, которое мало в чем уступало брусчатке на Красной площади».

17 июля 1944 года москвичи могли лицезреть легендарный марш пленных немцев по Садовому кольцу. А потом эти люди работали на Беговой — строили дома, меняли с местными подростками дрова на хлеб. Через месяц такой же марш (нареченный «маршем позора») прошел в Киеве.

Как отмечали современники, жители разрушенной столицы Украины встретили немцев агрессивнее, чем москвичи, сопровождали их шествие словами ненависти и проклятиями.

« Я с е б я с д е р ж и в а л а , ч т о б ы н е к р и ч а т ь п о а д р е с у э т и х з в е р е й . К о г д а в д у м а е ш ь с я , ч т о э т и п р о к л я т ы е м е р з а в ц ы н а т в о р и л и , н е н а в и с т ь к и п и т п р о т и в н и х » , — и з в о с п о м и н а н и й с в и д е т е л ь н и ц ы « м а р ш а п о з о р а » в К и е в е .

Еще одна киевлянка обратила внимание, что «эти людоеды имеют здоровый вид», тогда как пленные красноармейцы, которых в период оккупации прогоняли по улицам города немцы, «были похожи на мертвецов, раздетые, голодные и босые». Из толпы раздавались призывы выдать немцев на расправу, народ выражал возмущение гуманным обращением с врагами и требовал отплатить им той же монетой:

« О н и н а ш и х л ю д е й и н а ш и х п л е н н ы х м у ч и л и , а с н и м и н я н ч а т с я ! »

Около пяти тысяч военнопленных остались в Киеве. Остальные после марша отправились восстанавливать порт Николаева, заводы Запорожья и шахты Донбасса.

В Кишиневе марш военнопленных проводился в октябре 1945-го. Было уже прохладно, поэтому каждому выдали по байковому одеялу.

« Р у с с к и й н а р о д в с е - т а к и о ч е н ь с е р д о б о л ь н ы й . К о г д а в о й н а з а к о н ч и л а с ь , Л е н и н г р а д с т а л и в о с с т а н а в л и в а т ь , п л е н н ы е н е м ц ы р а б о т а л и н а с т р о й к а х . В ы г л я д е л и о н и о ч е н ь ж а л к о . К о г д а м ы в ш к о л у ш л и , в и д е л и , ч т о и м п о т и х о н ь к у к т о п а п и р о с у д а с т , к т о к у с о к х л е б а , к т о и г о л к и с н и т к а м и . . . » — и з в о с п о м и н а н и й о ч е в и д ц е в с о б ы т и й .

В регионах, не затронутых войной напрямую, к немцам относились терпимее, чем на западе страны. Например, жители села в Молотовской области (ныне Пермский край) просили начальника госпиталя, где лечили немецких пленных, присылать их для помощи по хозяйству — печь сложить или крышу перекрыть. Мужчин в округе практически не осталось, поэтому неприятельские солдаты, еще не оправившиеся от ранений, вызывали повышенный интерес. Им дозволялось свободно гулять по деревне и даже ловить рыбу в речке.

« С р е д и н е м ц е в м н о г и е и з с е л ь с к о й м е с т н о с т и , р а б о т у д е л а ю т д о б р о с о в е с т н о , с у м о м , — з а п и с а л а в д н е в н и к у ч е н и ц а м е с т н о й ш к о л ы Маргарита Иванова в январе 1943-го. — Но никогда они не попрошайничали, за что и стали их уважать на селе. Некоторые немцы, скучая по своим семьям, вырезали из дерева игрушки и дарили сельским мальчишкам».

«Они были счастливы, потому что остались живы»

Военнопленные начали возвращаться домой сразу по окончании войны. Первыми отправили нетрудоспособных, больных и инвалидов. Те же, кто был в нормальном физическом состоянии, продолжали трудиться на восстановительных работах. Перспектив для скорой отправки в Германию не было у военных преступников и эсэсовцев. Их дела разбирал трибунал, назначавший сроки тюремного заключения или высшую меру.

« В п о л и т и ч е с к о м о т н о ш е н и и с о д е р ж а т ь н а п р о т я ж е н и и м н о г и х л е т с т о л ь к о с о л д а т и о ф и ц е р о в б ы в ш е г о п р о т и в н и к а б ы л о н е в ы г о д н о С С С Р , п о с к о л ь к у л и ш а л о е г о п о л и т и ч е с к о г о м а н е в р а в о т н о ш е н и я х к а к с Ф Р Г , т а к и с Г Д Р , — о б ъ я с н я е т и с т о р и к Х а в к и н . — П о э т о м у и з С С С Р п о с т е п е н н о о т п у с к а л и в о е н н о п л е н н ы х , н а ч и н а я с а к т и в и с т о в Н а ц и о н а л ь н о г о к о м и т е т а " С в о б о д н а я Г е р м а н и я " . К о н е ч н о , в с е д е л а л о с ь в и н д и в и д у а л ь н о м п о р я д к е » .

К концу 1948 года большинство немецких военнопленных было репатриировано (к концу 1949-го из СССР на родину отправили уже около двух миллионов человек). По свидетельствам очевидцев, охранники в лагерях к тому времени настолько привыкли к своим подопечным, что провожали их домой с оркестром. Отъезжающим в Германию предоставляли вагоны, которые были оборудованы печками, каждому выдавали белье, мыло, табак, медикаменты. Немецкие ветераны вспоминали, что перед отправкой домой они даже покупали в СССР фотоаппараты и часы. Одновременно возвращались немцы из плена западных союзников.

« П о ч е м у н а д о б ы л о о т п у с к а т ь в о е н н о п л е н н ы х ? П о с т е п е н н о и з р а б о ч е й с и л ы о н и п р е в р а щ а л и с ь в о б у з у , — к о н с т а т и р у е т п р о ф е с с о р Х а в к и н . — О н и п е р е н е с л и в о й н у , з н а ч и т , у ж е б ы л и т р а в м и р о в а н ы . В о - в т о р ы х , с р е д и н и х б ы л о м н о г о б о л ь н ы х и р а н е н ы х . И х н а д о б ы л о л е ч и т ь — и э т и з а б о т ы в з я л а н а с е б я с о в е т с к а я в л а с т ь . К р о м е т о г о , с р е д и н и х б ы л о м н о г о л ю д е й п о ж и л о г о в о з р а с т а , к о т о р ы е н е м о г л и и с п о л ь з о в а т ь с я н а ф и з и ч е с к и т я ж е л ы х р а б о т а х » .

5 мая 1950 года советское правительство официально объявило об окончании репатриации и сообщило, что в СССР осталось лишь около 13,5 тысячи немецких солдат, осужденных за военные преступления либо находившихся в предварительном заключении.

Военных преступников отпускали последними — после переговоров первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и канцлера ФРГ Конрада Аденауэра в Москве в сентябре 1955-го. По законам международного права они могли продолжать отбывать сроки в советских тюрьмах, но западногерманский лидер добился их освобождения.

« Я в с т р е ч а л с я с б ы в ш и м и в о е н н о п л е н н ы м и в Г е р м а н и и , к о г д а о н и е щ е б ы л и ж и в ы . Э т о б ы л а с а м а я б л а г о д а р н а я а у д и т о р и я н а м о и х л е к ц и я х ! О н и р а с с к а з ы в а л и о п л е н е ч у т ь л и н е к а к о л у ч ш е м п е р и о д е с в о е й ж и з н и ! Р а с с к а з ы в а л и о т о м , к а к и х с п а с а л и с о в е т с к и е в р а ч и , к а к к о р м и л и — н е р е д к о л у ч ш е , ч е м с о в е т с к и х г р а ж д а н . У в ы , в т е х м е с т а х , г д е б ы л и л а г е р я , м е с т н ы е ж и т е л и з а ч а с т у ю н е и м е л и в о о б щ е н и к а к и х г а р а н т и р о в а н н ы х и с т о ч н и к о в п р о п и т а н и я . А п л е н н ы е х у д о - б е д н о с в о ю п а й к у п о л у ч а л и » , — Б о р и с Х а в к и н , и с т о р и к , п р о ф е с с о р И с т о р и к о - а р х и в н о г о и н с т и т у т а Р Г Г У .

По словам собеседника «Ленты.ру», те ветераны, с которыми он общался, прекрасно понимали, какой ущерб они причинили, какую беду принесли в нашу страну, и пытались это искупить своим трудом.

« Б о л ь ш и н с т в о и з н и х р а б о т а л и н а в о с с т а н о в л е н и и с о в е р ш е н н о и с к р е н н е и ч е с т н о , — з а к л ю ч а е т Х а в к и н . — Н е п о т о м у , ч т о о н и с т р о и л и с о ц и а л и з м , а п о т о м у , ч т о у м н о г и х и з н и х п р о б у д и л а с ь с о в е с т ь — н е м ц ы в с п о м н и л и , ч т о о н и х р и с т и а н е . В е р н у в ш и с ь в Г е р м а н и ю , н е в с е , н о м н о г и е и с п ы т ы в а л и с и м п а т и ю к С С С Р . В е д ь и х м о г л и у б и т ь и л и б р о с и т ь у м и р а т ь , к а к э т о д е л а л и н а ц и с т ы в о т н о ш е н и и с о в е т с к и х в о е н н о п л е н н ы х . Т а к б ы в ш и е в о е н н о п л е н н ы е с т а н о в и л и с ь н а ш и м и с о ю з н и к а м и , к а к э т о н и с т р а н н о » .

Встречался с бывшими военнопленными во время своих поездок в ФРГ и поэт Евгений Евтушенко.