Как завершилось самое кровопролитное сражение чеченских войн

6 февраля 2000 года завершился второй штурм Грозного — самое кровопролитное сражение обеих чеченских войн. Столицу непризнанной Ичкерии российские войска штурмовали два месяца — и хотя в этот раз операция была спланирована лучше, чем в 1994 году, армия «образца девяностых годов» по-прежнему страдала от серьезных проблем и несла потери. Как брали в очередной раз Грозный, где был ранен Шамиль Басаев, а боевиков расстреливали в чистом поле — рассказал «Газете.Ru» военный историк Евгений Норин.

В республике выученных уроков

Вторая чеченская война началась осенью 1999 года. Сначала боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом вторглись в Дагестан, где развернулись жестокие бои «местного значения». 24 сентября глава правительства России Владимир Путин произнес знаменитую фразу — о готовности преследовать террористов везде.

« З н а ч и т , в ы у ж м е н я и з в и н и т е , в т у а л е т е п о й м а е м , м ы и в с о р т и р е и х з а м о ч и м , в к о н ц е к о н ц о в » , — з а я в и л о н .

Российская военная авиация к тому моменту уже наносила удары по целям в Чечне. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что Путин, отвечая на вопросы репортеров, пообещал — «новой чеченской войны не будет». Однако в тот момент танковые колонны Вооруженных сил России уже входили в Чечню.

Руководство непризнанной Ичкерии между тем отчаянно пыталось справиться и с внутренними междоусобицами — полевые командиры не слушались «президента» Аслана Масхадова — и договориться с Москвой. К примеру, один из главарей боевиков Салман Радуев призывал Россию подписать с Чечней соглашение наподобие договора о Союзном государстве с Белоруссией.

А Масхадов и вовсе отправил президенту России Борису Ельцину, депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации, главам стран СНГ, Прибалтики, Европы и ООН приглашения на съезд в Грозном, где можно было бы «договориться». Но договориться не получилось.

Поначалу военные действия шли в равнинной Чечне и горах Дагестана. Грозный, который боевики захватили в 1996 году, подвергался бомбардировкам.

Аслан Масхадов в начале октября подписал указ о введении военного положения, приказав формированиям боевиков наносить «конкретные удары» по российской армии. Кроме того, ичкерийский «президент» предложил религиозным деятелям Чечни объявить о начале газавата — священной войны с неверными.

Россия ввела в Чечню изначально порядка 35–40 тыс. человек, утверждает военный историк Евгений Норин в своей книге «Чеченская война». Однако половина этой группировки — тыловые части, а те, что были на «фронте», представляли по-прежнему «сборную солянку» из разных родов войск и ведомств: не только Минобороны, но и МВД, и ФСБ. В рядах армейских частей было все еще много неподготовленных срочников.

Боевиков насчитывалось, по разным оценкам, от 10 до 30 тыс.

По большей части мятежные отряды состояли из сельских ополченцев с низким уровнем выучки. Но группировки полевых командиров Басаева, Хаттаба, Руслана Гелаева и прочих обычно были достаточно многочисленными и хорошо обученными, многие имели опыт предыдущей войны.

В рядах сепаратистов воевали и несколько сот иностранных наемников — чаще всего арабов.

В Первой чеченской у боевиков было много тяжелого вооружения — и даже авиация, которую, впрочем, быстро разбомбили. Во Второй чеченской у них появилось больше легкого оружия, противотанковых комплексов и минометов. Чечня перешла в режим партизанской войны.

К ноябрю российские военные смогли занять Гудермес , а также Шали, Ханкалу, Аргун, Ачхой-Мартан и Урус-Мартан. Грозный оставался в руках боевиков, и уходить без боя из города они не собирались.

«Второй штурм Грозного был организован несколько иначе, чем первый. Было понимание, что это не полицейская операция по аресту лидера сепаратистов — а именно штурм. Зачистку должны были вести в основном силы внутренних войск МВД, армейские части — блокировать. Важно, что город окружили с самого начала. За наступающими вэвэшниками должны были следовать ОМОН и СОБР — для зачистки», — рассказал «Газете.Ru» Евгений Норин.

Он отметил, что ситуации «новогоднего» штурма Грозного в 1994 году, когда в тылу у стянувшихся в центр города российских войск «активничали» боевики, удалось избежать.

« Б ы л и и п р о б л е м ы : п о - м о е м у , с а м о р е ш е н и е ш т у р м о в а т ь с и л а м и в н у т р е н н и х в о й с к М В Д м е ш а л о к о о р д и н а ц и и р о с с и й с к и х о т р я д о в . А с и л ы б о е в и к о в н е д о о ц е н и л и , и а р м е й с к и е ч а с т и в с е р а в н о б ы л и в т я н у т ы в г о р о д с к и е б о и . К т о м у ж е , э т о п о - п р е ж н е м у б ы л а а р м и я 1 9 9 0 - х г о д о в с о в с е м и в ы т е к а ю щ и м и . Н о т о л ь к о д е й с т в о в а л а о н а у ж е н а п о л н у ю м о щ н о с т ь — к а к о й б ы о н а н и б ы л а . Т о е с т ь э т о б ы л н е к р о м е ш н ы й к о ш м а р , а п р е в о з м о г а н и е » , — с к а з а л Норин.

Грозный окружили, но кольцо было изначально не плотным — с южной стороны в город можно было проникнуть или выйти из него.

Сложный Грозный

Окружили Грозный в ноябре 1999 года. Артобстрелами и бомбардировками буквально сравняли с землей то, что оставалось целым после предыдущей войны.

В Грозном было около 15 тыс. мирных жителей. Но в отличие от Первой чеченской и штурма 1994 года, мирные жители смогли покинуть город — российские военные предварительно создали гуманитарный коридор. Однако жертвы среди гражданских по-прежнему были очень большими — несколько тысяч человек. К примеру, ракетный удар, за который никто не взял на себя ответственность, был нанесен по рынку в центре Грозного — погибли более 100 человек.

« Ш т у р м о в и к и н а ч а л и у в я з а т ь в г о р о д е — и х б ы л о ф и з и ч е с к и м а л о в а т о . А е щ е у м н о г и х с р о ч н и к о в з а к а н ч и в а л с я с р о к с л у ж б ы . П о л у ч и л а с ь д о в о л ь н о м р а ч н а я с и т у а ц и я , к о г д а б о е ц о к а з ы в а л с я п е р е д в и л к о й — и л и е м у п р о д о л ж а т ь в о е в а т ь , р и с к у я к а ж д ы й д е н ь п о г и б н у т ь , и л и п р о с т о у й т и д о м о й . К т о - т о с Д а г е с т а н а в о е в а л б е з п е р е д ы ш к и . М н о г и е л ю д и р е ш и л и р и с к н у т ь . Н о в с е н е м о г л и б ы т ь г е р о я м и . Ч а с т о б ы в а л о т а к , ч т о в ш т у р м о в ы х г р у п п а х т р е т ь л и ч н о г о с о с т а в а — о ф и ц е р ы » , — р а с с к а з ы в а е т Евгений Норин.

По его словам, условия уличных боев в Грозном были очень тяжелыми — бойцы могли долго не есть горячей еды, перебиваясь сухпайками. Да и просто наступало истощение сил из-за отсутствия своевременной ротации.

Противостояли российским Вооруженным силам самые сильные отряды боевиков — гелаевцы и басаевцы.

В ходе первого этапа штурма удалось занять Старопромысловский район — северо-западную окраину Грозного. Однако в январе пришлось ее оставить из-за контрудара боевиков, угрожавших лагерям российских войск. Общий штурм начался 17 января. Чеченские сепаратисты пытались шесть раз прорвать кольцо окружения. Постепенно российские военные и части внутренних войск МВД продвигались к центру Грозного.

В конце января большой отряд боевиков совершил очередную попытку прорыва. Бои к тому времени шли возле печально известной площади Минутка.

« К л а с с и ч е с к а я « е л о ч к а » и з и д у щ е й в д о л ь к р а я у л и ц п е х о т ы и т е х н и к и , к о т о р ы е п р и к р ы в а л и д р у г д р у г а . < . . . > В а х х а б и т ы п ы т а л и с ь п о в т о р и т ь у с п е х п е р в о й в о й н ы , и с п о л ь з у я с н а й п е р о в и м о б и л ь н ы е г р у п п ы . < . . . > Н о н а с е й р а з о т н и х ч а с т о у д а в а л о с ь з а щ и т и т ь с я п р и п о м о щ и д ы м з а в е с и с о б с т в е н н ы х с т р е л к о в » , — п и ш е т Норин в «Чеченской войне».

Импровизированная «охота на волков»

Наконец, после ожесточенной схватки на улицах пылающего города, в ночь на 30 января более 3 тыс. боевиков во главе с Шамилем Басаевым и другими видными полевыми командирами попытались прорваться из Грозного в южном направлении.

« Н а ч а л о с ь в с е д л я н и х д о с т а т о ч н о с п о к о й н о . О н и ш л и м е ж д у д в у м я о п о р н и к а м и , н о в к а к о й - т о м о м е н т н а ч а л и п о д р ы в а т ь с я н а м и н а х . Н а б л и ж а й ш е м п о с т у В С Р Ф у с л ы ш а л и , ч т о т а м ч т о - т о п р о и с х о д и т , п у с т и л и о с в е т и т е л ь н у ю р а к е т у — и у в и д е л и , ч т о н а п о л е к о п о ш и т с я о г р о м н а я т о л п а б о е в и к о в . И т у т ж е п о н и м н а ч а л и с т р е л я т ь и з в с е г о , ч т о с т р е л я л о . Н е с к о л ь к о а в т о м а т и ч е с к и х п у ш е к З С У - 2 3 , т а н к п о д ъ е х а л . В ц е л о м с и л ы д о с т а т о ч н о о г р а н и ч е н н ы е » , — п о д ч е р к н у л Евгений Норин.

Историк отметил, что очень небольшая группа солдат нанесла чеченским боевикам самые тяжелые потери за всю войну.

« П о т е р и б о е в и к о в б ы л и о ч е н ь т я ж е л ы м и , м н о г и м о т р ы в а л о н о г и , н о н а д о о т д а т ь д о л ж н о е — о н и с т а р а л и с ь с в о и х о д н о н о г и х в ы т а с к и в а т ь . П о д о р в а л с я Шамиль Басаев. Боевики пытались пустить на мины русских пленных, но минное поле к тому моменту уже закончилось. Часть сумела прорваться и направилась к Ханкале. Но очень многие сдались в плен», — рассказал Норин.

В поселке неподалеку от Грозного, так получилось, находился в тот момент хирург мирового класса Хасан Баиев — он «за ночь отпилил почти 100 ног» у раненых боевиков. В том числе отрезал он и ногу Басаева.

Норин отметил, что российские власти потом много говорили об операции «Охота на волков», якобы заранее спланированной. Но если бы им реально организовали ловушку, то вряд ли из нее кто-нибудь ушел живым, полагает эксперт. По его мнению, бой с боевиками получилось устроить импровизированно благодаря ловкости мотострелков и смекалке. Поэтому преследование прорвавшейся группы велось сравнительно вяло.

Грозный был снова взят. Зачистка города заняла еще неделю. 6 февраля и.о. президента России Владимир Путин заявил:

« Ч т о к а с а е т с я п о л о ж е н и я в Ч е ч н е , м о г у в а м с о о б щ и т ь : н е к о т о р о е в р е м я н а з а д в з я т п о с л е д н и й о п л о т с о п р о т и в л е н и я т е р р о р и с т о в — З а в о д с к о й р а й о н Г р о з н о г о , и н а д о д н и м и з а д м и н и с т р а т и в н ы х з д а н и й в о д р у ж е н р о с с и й с к и й ф л а г . Т а к ч т о м о ж н о с к а з а т ь , ч т о о п е р а ц и я п о о с в о б о ж д е н и ю Г р о з н о г о з а к о н ч е н а » .

Формально Вторая чеченская война продолжалась до 2009 года — когда был снят режим контртеррористической операции.