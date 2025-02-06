Чем закончилось восстание крестьян на родине Ленина

Весной 1919 года на территории Симбирской и Самарской губерний вспыхнуло масштабное крестьянское восстание, названное историками чапанной войной. Недовольные большевистской политикой продразвёрстки сельчане, общей численностью 150 000 человек, организованно выступили против откровенного грабежа со стороны властей, однако отсутствие реального вооружения не позволило им одержать победу в этой схватке.

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Чапан

Терзаемая Гражданской войной новая социалистическая страна всеми путями изыскивала средства не только для поддержания строя, но и для преодоления сложившегося продовольственного кризиса. Введя государственную монополию на продажу хлеба, советское руководство 13 мая 1918 года издало специальный декрет, предоставлявший наркому продовольствия исключительные полномочия в борьбе с деревенской буржуазией или кулаками, скрывавшими зерно и прочие продукты питания.

Почти год представители данного ведомства жестоко отбирали у крестьян излишки, в большинстве случаев таковыми не являвшимися, заготавливали согласно плану и перераспределяли продовольствие, без особого труда подавляя разрозненные сопротивления сельских жителей.

Однако 3 марта 1919 года ситуация вышла из-под контроля и в родной губернии Владимира Ленина, а именно в Новодевичьем селе Сенгилеевского уезда Симбирской губернии, взорвался сосуд народного терпения. Главными участниками неповиновения властям стали крестьяне-середнячки, облачённые в простенькие длиннополые зимние кафтаны – чапаны, подарившие своё название этому восстанию.

Восстание

Когда группа уполномоченных по сбору налога прибыла село и, злоупотребляя своими властными возможностями, начала требовать с населения хлеб и скот, кто-то из крестьян ударил в церковный колокол и начался мятеж.

Дезориентированные стремительностью развития событий, продотрядовцы были арестованы. Вместе с ними задержали и местных коммунистов, в том числе членов волостного исполнительного комитета.

Захватив телеграф, восставшие 4 марта разоружили прибывших на подмогу своим, начальника уездного ЧК Казимирова и краскома Павлова, члены отрядов, которых отказались стрелять по крестьянам и перешли на их сторону. В тот же день сельчане организовали перевыборы волостного совета, чтобы определиться с личностью, которая будет представлять их интересы на переговорах с властями в Симбирске.

Пытаясь хоть как-то оттянуть время, агитатор М. Алексеев из отряда Павлова, убедил оппонентов не спешить, и попытаться разобраться в случившемся собственными силами, для чего он предложил 5 марта создать совместную комиссию по решению проблемы.

Крестьяне поверили его пламенным речам о возможном торжестве справедливости и отложили поездку в Симбирск, однако, уже 5 марта, после того как начались аресты людей, выступавших против продразвёрстки, бунтовщики вывели высокопоставленных арестантов на берег реки и расстреляли.

С этого момента чапанное восстание приобрело необратимый и бескомпромиссный характер, контрреволюционеры организовали свой штаб и сформировали «крестьянскую армию».

Цепная реакция

Вслед за селом Новодевичье по цепной реакции вспыхнули бунты в целом ряде волостей Сенгилеевского уезда, где события развивались по аналогичному сценарию. Видя, как красноармейцы из разных формирований один за другим поддерживают повстанцев, жители Симбирской и Самарской губерний воодушевились, и эти территории охватил настоящий антибольшевистский пожар.

Вооружённые в основном топорами, палками, вилами, дубинами и пиками крестьяне в ходе чапанной войны вывели из строя железнодорожные пути и мосты, захватили город Ставрополь (ныне Тольятти), свергли в нём советскую власть и установили правление повстанческого органа власти — «Совета рабочих и крестьянских депутатов».

Военным комендантом был избран Алексей Долинин, который через только что созданную антибольшевистскую газету «Известия Ставропольского исполкома» призывал к неповиновению коммунистам, объявил о мобилизации в народно-крестьянскую армию и о замене продразвёрстки продналогом.

Конечной целью бунтарей было воссоединение с армией белогвардейца Александра Колчака, для чего требовалось захватить крупные города — Самару и Сызрань.

Реакция властей

До 10 марта властям не удавалось взять под контроль восстание, охватившее всё Среднее Поволжье, однако позже, усилиями командующего 4-й армией Восточного фронта Михаила Фрунзе и председателя самарского губкома партии Валериана Куйбышева, ситуация стала меняться.

Прибегнув к помощи регулярных войск Красной армии, большевики бросили на подавление «кулацкого мятежа» пулемётчиков и артиллеристов, выстоять против которых, не имея огнестрельного оружия, у крестьян не было ни малейшего шанса.

В работах историка Виктора Данилова отмечено, что большевики задействовали в спецоперации больше 20 000 подготовленных красноармейцев и карателей, которые, не отвлекаясь на второстепенные очаги контрреволюции, решили сразу же вернуть в свои руки Ставрополь.

Массированная атака большевиков незамедлительно принесла свои плоды, на пути к столице мятежа, правительственные войска одерживали одну победу за другой, и 14 марта в городе была восстановлена советская власть.

Учинив жестокую расправу над разрозненными группами повстанцев, красноармейцы к 20 марта полностью подавили восстание.

Жертвы чапанной войны

Докладывая Владимиру Ленину об успешном завершении операции, командарм Михаил Фрунзе заявлял: «При подавлении движения убито, пока по неполным сведениям, не менее 1000 человек. Кроме того, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблён наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно».

Однако в принадлежащей перу французских авторов «Чёрной книге коммунизма» приводятся куда более ужасающие цифры, которые они обнаружили в сделанном в 1919 году докладе руководителя самарских чекистов. Согласно их данным в ходе чапанной войны было арестовано и сослано в лагеря 6210 бандитов и дезертиров, расстреляно 625 человек, убито в боях 4240 мятежников.

Лидер

Лидер крестьянского бунта Алексей Долинин в день штурма Ставрополя покинул город, и добрался до родного села. Там он встретил находившего в отпуске красноармейца Алексея Шабанова, не желавшего возвращаться в строй. Взяв отпускное удостоверение приятеля, Долинин под новой фамилией стал солдатом. На фронте ему довелось воевать против отрядов Деникина, быть пленённым белыми и совершить побег, восстановиться в Красной армии, проявить себя на польском направлении и получить ранение.

Попав в госпиталь, Долинин решил покончить с обманом и отправил во ВЦИК заявление, где признавался в подлоге документов и участии в чапанной войне. 20 апреля 1920 года он был амнистирован и вскоре вернулся домой. Однако в декабре 1930 году ему припомнили прошлое, арестовали и судили. По одним данным Долинина оправдали, хотя краевед Овсянников настаивал на том, что он был осуждён на 10 лет лагерей.

Для выяснения причин восстания ВЧК направила в Поволжье собственную комиссию. Сотрудники ВЧК представили 9 мая 1919 г. на имя Феликса Дзержинского подробный доклад. В нём подвергались резкой критике действия местных органов власти, которые, по мнению членов комиссии, вызвали возмущение крестьянства: обращалось внимание, что крестьяне восставших селений в подавляющем большинстве по имущественному состоянию середняки.