Женщина очнулась матерью после 14-минутной «смерти»

Жительница Англии пережила 14-минутную остановку сердца на последнем месяце беременности и смогла стать матерью. Об этом пишет The Sun.

30-летняя Наташа Сокунби приехала в приемное отделение на 37-й неделе беременности из-за боли в груди. В ожидании своей очереди женщина неожиданно упала в обморок: у нее остановилось сердце. 30 врачей экстренно стали проводить Сокунби сердечно-легочную реанимацию и одновременно с этим делать кесарево сечение. Медикам удалось спасти женщину, и они погрузили ее в кому на три дня.

По словам Сокунби, она испытала настоящий ужас, когда очнулась: в ее животе не было ребенка. Однако ее быстро успокоил муж. Оказалось, во время клинической смерти женщины на свет появилась ее дочь. Врачи смогли извлечь младенца и стабилизировать его. Супруги назвали дочь Бо.

Как рассказывает Сокунби, у нее генетическое заболевание сердца и она знала, что беременность — это риск. Весь срок женщина наблюдалась у кардиолога и не подозревала, что может пережить нечто подобное. Она призналась, что после операции ей пришлось учиться заново ходить, но сейчас, спустя два месяца, она почти полностью восстановилась.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Коннектикут выжила после удара молнии в грудь. Ее сердце не билось 17 минут.