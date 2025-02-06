Как в Европе появился и почему так странно выглядит костюм чумного доктора

Знаменитый костюм чумного доктора, в том виде, в котором мы его знаем, появился только в XVII столетии. Чума орудовала в Европе с середины XIV века, но никто особо не разбирался в нюансах ее распространения, поэтому серьезных защитных мер не принимали, уповая больше на молитвы, заговоры или обереги.

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Журнал The Public Domain Review рассказал историю появления костюма чумного доктора и объяснил его экстравагантный внешний вид.

Костюм конструировался с расчетом на то, чтобы максимально защищать владельца от миазмов «дурного воздуха», который все считали основным носителем смертельного недуга. В этой «спецодежде» не было случайных или декоративных элементов. Все в экипировке врача имело свое назначение, начиная от длинного «носа» маски и заканчивая тонкой тросточкой.

В качестве основного материала для костюма использовали кожу или промасленную холщовую ткань. В глазницы маски вставляли стекла, а длинный «клюв» наполняли смесью специй, в которую входили камфора, мята, гвоздика и мирра, душистые цветы или вкладывали тряпку, пропитанную уксусом.

В крайних случаях, когда смрад от умерших и гниющих заживо больных перебивал ароматы наполнителя, его поджигали. Считалось, что горящее содержимое маски не только защищает доктора, но и дезинфицирует округу. Дополнительно, чтобы быть полностью уверенными в собственной безопасности, многие врачи во время выполнения своей опасной работы жевали чеснок и затыкали ноздри и уши свернутыми кусочками ткани, пропитанными ладаном.

Тонкие длинные трости, которые носили в руках чумные доктора, имели множество функций. Палочка использовалась в качестве указки для того, чтобы руководить помощниками, для измерения пульса, снятия с больного одежды и как орудие для отталкивания подозрительных личностей.

Принято считать, что классический костюм чумного доктора разработал французский врач Шарль де Лорм (1584-1678). Но многие ставят заслугу этого эскулапа под сомнение, так как в 1630-х годах защитное облачение такого типа применялось независимо по всей Европе.

Но самое широкое применение костюмы получили в 1656 году во время эпидемии чумы, охватившей Италию. Тогда смерть унесла около полумиллиона жизней в Неаполе и Риме, а защитное облачение стало обязательным атрибутом чумного доктора. Носить эту одежду обязывал договор, который каждый медик заключал с муниципальными советами.

Постепенно вид чумных докторов перестал вызывать у людей панику и этот образ вошел в европейскую культуру. Он так полюбился венецианцам, что «носатые» маски стали одной из визитных карточек знаменитого карнавала. Появлялись чумные доктора и на театральных подмостках — средневековая «Комедия дель арте» и ее персонаж Medico della Pesta пользовались особым успехом у зрителей.

С точки зрения современной медицины, от чумных докторов было больше вреда чем пользы. Они прижигали и вырезали чумные бубоны, выписывали умирающим травяные отвары и касторку, а иногда ускоряли отход в мир иной, устраивая бездумные кровопускания.

Были среди медиков и настоящие профессионалы, которые не усугубляли мучения больных, а организовывали их строгую изоляцию и тщательное проветривание помещений. Мишель Нострадамус, также имевший немалый опыт ухода за больными чумой, в своем «Трактате о приготовлении варений» писал, что лучший способ борьбы с мором — это оперативное отделение больных от здоровых и отправление их в разные концы населенного пункта.

Несмотря на сомнительность работы чумных докторов, была от них и очевидная польза. Они дарили отчаявшимся людям надежду на спасение и во многих случаях были единственными, кто напутствовал умирающих. Как бы там ни было, они сыграли свою роль в истории медицины и оставили потомкам немало важных знаний, за которые нередко расплачивались своими жизнями.