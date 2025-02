Ошибка дипломата: как «ласточка» КГБ соблазнила британского посла

Жизнь дипломата во многом сопоставима с жизнью шпиона на вражеской территории. Это — постоянный контроль своих действий, своих слов, а порой даже взгляда, мимики и жестов. Ведь любое отклонение от ожидаемого поведения может повлечь серьезные неприятности не только для самого посла, но и для всей его страны. Тем не менее, дипломаты хоть и обладают огромной выдержкой и самоконтролем, по своей сути они все равно остаются людьми, которым не чужды разного рода слабости. Алкоголь, наркотики, женщины – на этом погорело великое множество людей за всю историю существования дипломатии.

© Кадр из сериала «Дживс и Вустер»

В английском языке даже существует понятие Sexpionage, дословно «сексуальный шпионаж». Потерявший бдительность дипломат вступает в интимные отношения с привлекательной девушкой, как правило, сотрудницей посольства. А спустя некоторое время попавшийся на крючок мужчина либо сам выдает возлюбленной нужную информацию, либо становится жертвой шантажа. Ведь красавица оказывается никем иным, как агентом спецслужб. Да и фотографии любовных утех уже давно попали в руки заинтересованных людей. Жертвой такого «секспионажа» стал и британский посол в СССР Джеффри Уэтгвуд Харрисон. Более чем 30-летняя карьера дипломата закончилась в считанные дни. А все благодаря горничной Гале, «блондинке с аппетитными формами», как позднее описывал свою искусительницу сам Харрисон.

Блестящая карьера

Джеффри Харрисон родился в 1908 году в Гэмпшире. Его отец на тот момент был командиром Королевского военно-морского флота, что гарантировало мальчику такого происхождения великое будущее. Отучившись в лучших колледжах Великобритании, Харрисон уже в 1932 году начал работу в Форин-офисе — Британском МИДе. После войны он участвовал в создании ряда важных документов, оказавших влияние на последующее устройство Европы. В частности, перу Харрисона принадлежит меморандум «Будущее Австрии», в котором излагалась концепция независимой Австрии, потерявшей свою самостоятельность после Гитлеровского аншлюса в 1938 г. Этот документ во многом повлиял на то, что в 1955 году после переговоров между союзниками и австрийским правительством была принята Декларация о независимости, восстановившая суверенитет страны. Также Харрисону вменяют авторство 12-й статьи Потсдамского соглашения. Речь в ней шла о депортации немецкого населения, проживавшего на территориях Польши, Венгрии и Чехословакии, в Германию и Австрию.

После войны Харрисон был назначен послом Великобритании в Бразилии, а спустя 2 года его перевели в Иран. Затем успешный дипломат вернулся на родину, где на несколько лет занял высокий пост в Форин-офисе. И вот, 27 августа 1965 года сэр Джеффри Уэджвуд Харрисон был назначен послом Соединенного Королевства в СССР.

Ошибка дипломата

Начиная с 1962 года в отношениях СССР со странами Запада начался период, получивший название «Разрядка». И действительно, два военных блока уже нарастили такой смертоносный потенциал, что применение даже одной стороной ядерного оружия привело бы к гарантированному уничтожению обоих. Дальнейшая гонка вооружений потеряла смысл, и СССР и США начали делать первые шаги на пути к диалогу.

Именно в таких условиях своеобразной «оттепели» в международных отношениях и работал Джеффри Харрисон. Вероятно, это как-то повлияло и на бдительность опытного дипломата. Более того, Харрисон прекрасно знал, что все работники посольства – агенты КГБ. Тем не менее, посол не смог устоять перед аппетитной горничной – блондинкой Галей. Подробностей их встреч история не сохранила, однако архивы КГБ, вероятно, до сих пор хранят компрометирующие Харрисона фотографии. Как только посол был застигнут с горничной, он, осознав всю серьезность положения, немедленно связался с Форин-офисом. Спустя некоторое время Харрисона отозвали в Великобританию. На его место заступил Арчибальд Дункан Уилсон, успевший поработать в Китае и Югославии. Вероятно, в Британском МИДе решили, что посол, много лет проживший в коммунистических странах, не даст так просто себя скомпрометировать. Они не прогадали. Пребывание Уилсона в СССР обошлось без эксцессов: он спокойно ушел в отставку в 1971 году и практически до самой смерти преподавал в Кембриджском университете.

Таинственная Галя

Но история была бы неполной, если бы мы не попытались разобраться, кем была эта таинственная Галя. Сам Харрисон в 1981 году дал интервью газете The Sunday Times, где затронул и позорный инцидент с горничной. По его словам, эта молодая привлекательная девушка настолько свела его с ума, что опытный дипломат потерял всякую бдительность. Харрисону было достаточно того, что Галя работала в посольстве задолго до его назначения послом в СССР, а значит поводов для беспокойства не было. Тем не менее, свою историю он считает поучительной и призывает всех дипломатов, политиков и журналистов не повторять его ошибок.

В 2010 году британский журналист Джон Миллер, работавший в СССР одновременно с Харрисоном, издал книгу «All Them Cornfields and Ballet in the Evenings» ("Все их кукурузные поля и балет по вечерам"). В ней он обобщает почти 40-летний опыт проживания и работы в Советском Союзе. На страницах своей книги Миллер в том числе упоминает про инцидент с горничной и даже раскрывает её настоящее имя – Галина Михайловна Иванова. Она действительно была не только агентом КГБ, но и сестрой советского дипломата и разведчика Евгения Иванова, который тоже был замешан в известном политическом скандале. Он организовывал интимные встречи британского военного министра Джона Профьюмо с 19-летней моделью Кристин Килер, и с её помощью узнавал многие секретные сведения. Дело Профьюмо стоило министру его должности и доброго имени. Любопытно, что в 2013 году материалы дела были засекречены еще на сто лет, поскольку содержат компромат на королевскую семью.

Но, как известно, история учит тому, что никого ничему не учит. Поэтому СМИ то и дело взрываются очередными новостями о сексуальных утехах известных политиков, олигархов, журналистов или режиссеров, которые если и не всегда стоят им карьеры, то гарантированно портят репутацию.