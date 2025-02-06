Зачем православные причащаются и как правильно подготовиться к таинству

Святое Причастие — одно из главных таинств в Русской православной церкви. Верующим следует приобщаться телу и крови Христовым достаточно регулярно. Но, несмотря на то что россияне все чаще ищут утешения в вере, многие христиане причащаются редко или вовсе не причащаются. «Лента.ру» рассказывает, в чем смысл святого причастия, как правильно подготовиться и совершить это таинство.

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Что такое причастие

Причащение, или евхаристия — одно из семи таинств Русской православной церкви, во время него христиане вкушают хлеб и вино, которые, как они верят, превратились в тело и кровь Сына Божьего Иисуса Христа.

«Сегодня православные верующие считают, что пресуществленные, то есть превращенные на богослужении, хлеб и вино — это тело и кровь Христовы, — поясняет настоятель храма Троицы Живоначальной, протоиерей Михаил Поп.

П р и ч а щ е н и е д а е т в о з м о ж н о с т ь н а с т о я щ е г о е д и н с т в а с Б о г о м , п р и ч е м н е т о л ь к о д у х о в н о г о , н о и т е л е с н о г о Михаил Поп настоятель храма Троицы Живоначальной, протоиерей

«Христос уже говорил о спасительной евхаристии, заявляя: "Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек", — напоминает священник. — Однако никто тогда никак не мог взять в толк, как это простой хлеб может стать божественной плотью. Понятие пришло значительно позже».

Слово «евхаристия» происходит от греческого «благодарность»: первые христиане благодарили Господа за таинство, которое Он открыл последователям во время Тайной вечери.

Все четыре Евангелия сообщают, что в ночь перед арестом (и последующим распятием) Христос ужинал вместе с 12 апостолами — на столе были хлеб и вино.

Так, в Евангелии от Матфея говорится, что когда ученики расселись, Иисус разломил хлеб и раздал всем сотрапезникам.

П р и и м и т е , я д и т е : с и е е с т ь т е л о М о е . И , в з я в ч а ш у и б л а г о д а р и в , п о д а л и м и с к а з а л : п е й т е и з н е е в с е , и б о с и я е с т ь к р о в ь М о я Н о в о г о З а в е т а , з а м н о г и х и з л и в а е м а я в о о с т а в л е н и е г р е х о в Евангелие от Матфея 26:27-29

«Преподобный Ефрем Сирин сравнивал евхаристию с древом познания добра и зла, плоды которого Господь запретил вкушать Адаму и Еве, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» историк церкви, богослов Сергей Козловский. — Ведь запрет вкушать плоды был дан не навсегда, а евхаристия и есть та трапеза, во время которой вкушающий "должен или прозреть и стать блаженным, или прозреть и восстенать", то есть познать в себе добро или зло».

Преподобный имел в виду, что Адам и Ева были еще не готовы познать божественное, но попытались сделать это без спроса, продолжает историк. По прошествии времени Христос снял этот запрет во время Тайной вечери, сказав, что теперь приобщиться к Богу через хлеб и вино может каждый.

Как хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа Святое Причастие называется «таинством», поскольку ни отцы церкви, то есть церковные писатели и вероучители, отличавшиеся святостью жизни, ни священники, ни ученые-богословы не могут объяснить, каким именно образом хлеб и вино претворяются в тело и кровь Христовы. Тем не менее попытки осмыслить это предпринимались неоднократно. По словам богослова Сергея Козловского, понятие «пресуществление» (то есть процесс превращения хлеба и вина в тело и кровь Христа) — сформулировал средневековый итальянский философ и теолог Фома Аквинский, утверждавший, что во время молитвы святые дары пресуществляются в тело и кровь Христовы, хотя природные свойства хлеба и вина остаются прежними. «До XVI века в православии считалось, что тело Христово присутствует при евхаристии не физически, а таинственно. Понятие "пресуществление" прижилось лишь к концу XVII века, когда на поместном соборе в Константинополе все, отрицавшие термин, были преданы анафеме», — продолжает Козловский.

Зачем надо причащаться

В чем смысл причастия

«Евхаристия — это таинство, помогающее нам очиститься от грехов и обрести вечную жизнь, соединившись с Господом», — продолжает отец Михаил.

И с т и н н о , и с т и н н о г о в о р ю в а м : е с л и н е б у д е т е е с т ь п л о т и С ы н а Ч е л о в е ч е с к о г о и п и т ь к р о в и Е г о , т о н е б у д е т е и м е т ь в с е б е ж и з н и . Я д у щ и й М о ю п л о т ь и п и ю щ и й М о ю к р о в ь и м е е т ж и з н ь в е ч н у ю , и Я в о с к р е ш у е г о в п о с л е д н и й д е н ь Евангелие от Иоанна 6:53-57

Таким образом, поясняет священник, Святое Причастие — это одно из условий духовного избавления от грехов, телесного соединения с Богом, обретения вечной жизни.

«Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет», — апостол Павел.

П р и н е с е н и е с в я т ы х д а р о в — в а ж н а я ч а с т ь Е в х а р и с т и и . Э т о н а п о м и н а н и е о т о м , ч т о Х р и с т о с п р и н е с с е б я в ж е р т в у з а г р е х и ч е л о в е к а , и ч е л о в е к у о с т а е т с я л и ш ь п р и о б щ и т ь с я к э т о й ж е р т в е , п р и н и м а я п р и ч а щ е н и е Сергей Козловский богослов

Неверующие в причастие Странные слова Иисуса о теле как хлебе смутили даже часть его учеников (кроме 12 апостолов), которые отошли от Его учения. И позже люди, привыкшие мыслить рационалистически, не могли поверить в пресуществление святых даров. Так, следуя заветам великого реформатора Мартина Лютера, практически все протестанты, кроме англикан, до сих пор не признают таинства евхаристии, допуская лишь «соприсутствие» тела и крови Христовых с сущностью хлеба и вина, считая святые дары лишь некими божественными символами. Особенно неприязненно к таинству евхаристии относился русский писатель Лев Толстой, высмеявший причастие в романе «Воскресение». А когда Святейший Синод постановил более не считать писателя членом православной церкви, обвинив в кощунстве, Толстой ответил так: «Кощунство — в том, что <...> уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит бог». Тем не менее большинство русских верующих, признавая гениальность писателя, не последовали за его учением, а таинство евхаристии признают до сих пор.

Что дает причастие

Об особом состоянии после причастия говорят многие святые и простые православные верующие.

Праведный Иоанн Кронштадтский так рассказывал о своих ощущениях после причастия: «Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, освятительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворно, что я и ощущаю в себе».

«Когда ложишься спать вечером перед причастием, душу вдруг охватывает такая радость: завтра я причащаюсь! — говорит прихожанка храма преподобного Александра Свирского в поселке Новый Свет Ленинградской области Валентина Д. — Когда я иду от святой чаши, то прошу у Бога духовного укрепления, телесного здоровья и светлого разума. Если бы я не чувствовала реального действия причастия, то я бы просто не причащалась. Причастие — это торжество веры в Бога, и если бы не эта вера, меня бы давно уже не было».

В д у ш е в д р у г н а с т а е т у м и р о т в о р е н и е , о г р о м н ы й т а к о й п о к о й . П о т о м и д е ш ь м о л ч а д о м о й и н е с е ш ь э т у р а д о с т ь Валентина Д. прихожанка храма преподобного Александра Свирского

Как подготовиться к причастию

В Русской церкви для причастия определен главный день — это Великий четверг на страстной неделе, когда христиане вспоминают события последней недели земной жизни Христа, Тайную вечерю, на которой Господь собственно и установил таинство евхаристии.

В е л и к и й Ч е т в е р г в 2 0 2 5 г о д у п р и х о д и т с я н а 1 7 а п р е л я

Но причащаться можно в любой день года, когда проводится божественная литургия.

«К причастию надо подходить с чистой душой, — советует отец Михаил. — За несколько дней до таинства лучше постараться уединиться, а если не получается, то по возможности вести себя благоговейно и побольше молчать. Если верующий долго не был в храме, но решил причаститься именно в Великий четверг, то о глубине намерений лучше исповедоваться. И, конечно, перед таинством надо выдержать достаточно строгий пост».

Пост

Пост — это не только отказ от определенных видов пищи, но и время духовного очищения, поэтому во время трехдневного поста перед причастием следует отказаться от мирских развлечений и плотских отношений.

Т р е х д н е в н ы й п о с т р е к о м е н д о в а н т е м , к т о н е п р и ч а щ а л с я д а в н о , а т е м , к т о п р и ч а щ а е т с я ч а с т о , д о с т а т о ч н о п о с т и т ь с я о д и н д е н ь п е р е д т а и н с т в о м

Что касается пищевых запретов, то перед причастием запрещено есть:

молочные продукты;

мясо;

рыбу;

яйца.

За шесть часов до причастия вообще нельзя принимать пищу, пить и курить. Кроме того, во время поста необходимо читать молитвы.

Молитвы

В любом молитвослове есть раздел под названием «Последование ко Святому Причащению», в котором содержатся все необходимые молитвы перед причастием. Кроме двух последних частей «Последования», причастник должен прочитать эти молитвы дома. А последние благодарственные молитвы можно либо выслушать в храме после службы, либо прочитать самому дома.

Исповедь

«Исповедь перед причастием — это не канон или догмат, а обычай, традиция, — рассказывает богослов Сергей Козловский.

О т к у д а п р и ш л а т р а д и ц и я и с п о в е д и п е р е д п р и ч а с т и е м С у щ е с т в у е т п о к р а й н е й м е р е д в е в е р с и и в о з н и к н о в е н и я в Р о с с и и э т о й т р а д и ц и и , г о в о р и т Сергей Козловский. Первая связана с периодом реформ императора Петра I, когда православные в основном причащались раз в год, и понятно, что к причастию надо было готовиться весьма строго, в частности, исповедуясь во грехах. Вторая версия гласит, что традиция исповеди перед причастием возникла уже в СССР в середине XX века, когда существенно сократилось число приходов и священников».

Тем не менее в современной практике Русской православной церкви традиция исповеди перед причастием прочно прижилась, и сегодня все верующие обязательно исповедуются перед евхаристией.

«Апостол Павел писал: "Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней", — напоминает в своей книге «Путь ко Христу» иеромонах Михаил (Чепель). — Недостойно — значит, с неверием в таинство, имея нераскаянные грехи или злобу на кого-то, сюда же относится и гордыня, ощущение своей лжеправедности. Исповедь перед причастием дает возможность очиститься от греха, ведь в противном случае причастие будет в осуждение, а сам причастник не станет частью Тела Христова, даже если внешне и причастится».

«С одной стороны, исповедь перед причастием дает возможность прийти к таинству с относительно чистой совестью, — считает клирик церкви Покрова Богородицы в Красном селе священник Феодор Котрелев. — Но с другой стороны, столь жесткая связь неизбежно приводит к формализации исповеди». Священник призывает прихожан не считать исповедь обязательной для причастия: она не должна быть пунктом «для галочки».

«Исповедь и причастие — совершенно разные и несвязанные таинства, — Егор Дегтярев.

Т е л о и к р о в ь — э т о д а р Б о ж и й , к о т о р ы й О н д а е т л ю д я м п о с в о е м у м и л о с е р д и ю и л ю б в и к н а м . Ч т о б ы п о л у ч и т ь э т о т д а р , н е н у ж н о н и к а к о г о « п р о п у с к а » в к а ч е с т в е и с п о в е д и Егор Дегтярев теолог и богослов

При этом тот, кто никогда не причащался или причащался пару раз, но хочет приобщиться к таинству, должен сходить на исповедь, поговорить со священником, считает богослов.

Сегодня традиции исповеди перед причастием придерживаются только Русская и Грузинская православные церкви. А самое «свободное» отношение к причастию — в Элладской православной церкви.

О т н о ш е н и е к п р и ч а с т и ю в Э л л а д с к о й ц е р к в и « В Э л л а д с к о й ц е р к в и н е т п р и в я з к и и с п о в е д и к п р и ч а с т и ю , — р а с с к а з ы в а е т и е р о к и р и к с К о с т а с П и к р о г р а с и д и с . — У э т о г о е с т ь с в о и п л ю с ы и м и н у с ы . В Г р е ц и и л ю д и п р и ч а щ а ю т с я г о р а з д о ч а щ е , ч е м в Р о с с и и , к т о м у ж е п р и ч а щ а т ь и х м о ж е т и д и а к о н , а н е т о л ь к о с в я щ е н н и к , и э т о с у щ е с т в е н н о у п р о щ а е т д е л о . Ч т о ж е к а с а е т с я и с п о в е д и , т о о н а п р о и с х о д и т п о з а п и с и , п о э т о м у о ч е р е д е й к с в я щ е н н и к у в г р е ч е с к о й ц е р к в и в ы н е у в и д и т е . В о з м о ж н о , э т о у д о б н о , н о з а ч а с т у ю п р и в о д и т к т о м у , ч т о г р е к и и с п о в е д у ю т с я р е д к о , а н е к о т о р ы е — н и к о г д а » .

Многие священники РПЦ разрешают причащаться без исповеди постоянным прихожанам, когда уверены, что они ответственно относятся к своей духовной жизни. Тем не менее в большинстве русских церквей священники обязательно исповедуют перед причастием, и верующие достаточно серьезно готовятся и к тому, и к другому событию.

К а к п о д г о т о в и т ь с я к и с п о в е д и Э к с п е р т ы « Л е н т ы . р у » в ы д е л и л и н е с к о л ь к о ш а г о в п о д г о т о в к и к и с п о в е д и : о с о з н а т ь с в о и г р е х и ; п о п р о с и т ь п р о щ е н и я у в с е х , к о г о о б и д е л и ; п р о с т и т ь с в о и х о б и д ч и к о в ; з а п и с а т ь и л и з а п о м н и т ь с в о и л и ч н ы е г р е х и ; г о в о р и т ь т о л ь к о о г р е х а х ; г о в о р и т ь т о л ь к о о с о б с т в е н н ы х г р е х а х ; н е п ы т а т ь с я и з в и н и т ь и л и п р и у м е н ь ш и т ь г р е х и ; г о в о р и т ь т о л ь к о о с е р ь е з н о м , н е о м е л о ч а х ; н а з ы в а т ь г р е х и с в о и м и и м е н а м и , н е в ы д у м ы в а я « ц е р к о в н о г о » я з ы к а ; н а ч а т ь м е н я т ь с в о ю ж и з н ь .

«Есть специальные молитвы к Господу, чтобы он открыл тебе грехи, — рассказывает о личном опыте подготовки к исповеди Валентина Д. — И вы знаете, Он их открывает. Бывает, что всплывают какие-то грехи даже с молодости, о которых ты и думать забыла. Я когда покрестилась, думала, что все, я уже святая и безгрешная, поэтому жила обычной мирской жизнью: ни в церковь особо ходила, ни молитв не читала… Я в храм начала ходить только спустя 20 лет после крещения, и вот они всплывают, эти грехи. Ну и повседневные прегрешения, конечно, тоже вспоминаются. Поэтому я составляю небольшой списочек, чтобы не забыть о них на исповеди».

Что такое литургия Божественная литургия (от греческого «божья служба») — это главное церковное богослужение, во время которого происходит таинство евхаристии. В больших храмах литургия совершается ежедневно, в маленьких — по выходным и по большим церковным праздникам. На литургии может присутствовать любой человек, даже неверующий или приверженец другой конфессии, но к таинству причастия допускаются только крещеные православные христиане. Причастие бесплатно. Эксперты «Ленты.ру» рассказали о частях литургии и их значении. Проскомидия (от греческого слова «подношение»). Первая часть литургии, во время которой к верующим выносятся хлеб и вино. Хлеб — это пять просфор из дрожжевого теста, напоминающих о пяти хлебах, которыми Христос накормил множество людей. Вино — это кагор, разбавленный теплой водой, как напоминание о том, что из проткнутого ребра Иисуса текла кровь и вода. В храме начинается молитва о тех, кто пришел на причастие, а также о всех членах церкви — живых и усопших. Литургия оглашенных. Вторая часть богослужения, когда священник совершает так называемый малый выход, вынося из алтаря святое Евангелие. Прихожане вспоминают о своих близких и молятся об их здоровье. Эта часть литургии призвана напомнить о жизни и страданиях Христа, а также подготовить к достойному присутствию при евхаристии. Название «литургия оглашенных» идет из древности, когда в притворе церкви стояли оглашенные — люди, готовящиеся ко крещению, но пока не ставшие членами церкви, они были отлучены от причастия и обязаны покинуть церковь после слов священника: «Оглашенные, изыдите!» Этими словами литургия оглашенных заканчивается и сегодня. Литургия верных. Последняя и самая важная часть называется литургия верных, на которой раньше могли присутствовать только христиане. Она начинается с великого входа священников, символизирующего шествие Христа к кресту. Затем происходит благословение хлеба и вина, после чего читается особая молитва анафора, которая начинается со слов «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити!» Во время анафоры происходит пресуществление святых даров в тело и кровь Христовы. Священники причащаются в алтаре, что символизирует Тайную вечерю. Затем в храм выносят потир (от греческого «чаша») для причащения из лжицы — особой ложечки. После слов «Со страхом Божиим и верою приступите» начинается причащение верующих. После святого причастия читаются благодарственные молитвы. Важно достоять до самого конца литургии до возгласа священника «С миром изыдем».

Как происходит причастие

Первыми причащаются дети, затем все прихожане в порядке очереди. В одних церквях принято за детьми причащать мужчин, в других — ко святому причастию идут сразу семьями. Лучше предварительно поинтересоваться и уточнить этот момент. Разговаривать во время святого причастия запрещено.

Эксперты «Ленты.ру» определили несколько общих правил при причастии:

Сделайте земной поклон. Подходите к святой чаше с правой стороны. Женщинам необходимо стереть губную помаду, если губы накрашены. У святой чаши прочитайте про себя Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Скрестите руки — левую на правое плечо, правую поверх левой — на левое. Назовите свое имя при крещении. Широко откройте рот. Примите лжицу со святыми дарами. Проглотите святые дары. Поцелуйте нижний край святой чаши. Отойдите, оставив руки скрещенными. У иконы Спасителя сделайте еще один земной поклон. Подойдите к столу с просфорами и вином или соком. Съешьте просфору. Запейте ее и прополощите рот запивкой (водой, вином с водой или соком). Проглотите все частицы просфоры. Теперь можно целовать иконы и разговаривать. Первые два часа после таинства лучше провести в молитвах.

Почему руки при причастии скрещены на груди

Скрещенные на груди руки — это вариант крестного знамения, более подходящий ситуации причастия, когда вокруг множество людей.

«Не стоит креститься перед святым потиром, вы можете случайно задеть и опрокинуть святые дары, — объясняет протоиерей Михаил Поп. — Говорят, в древности за такое могли даже разрушить церковь, а священника постричь в монахи. По этой же причине нельзя было целовать руку батюшке у чаши. Ведь верующий и так осеняет себя крестом во время причастия — его руки крестообразно сложены на груди».

Что можно и что нельзя делать после причастия

Поскольку перед причастием верующие соблюдают строгий пост, то есть можно сразу же после таинства евхаристии, но, разумеется, не в церкви.

День после причастия эксперты «Ленты.ру» рекомендуют провести в чтении богоугодной литературы и немногословности. Трудиться и делать добрые дела также не возбраняется.

Е с т ь з а б л у ж д е н и е , ч т о п о с л е п р и ч а с т и я н е л ь з я е с т ь м я с о , ч и с т и т ь з у б ы и д а ж е ц е л о в а т ь и к о н ы . В с е э т о н е т а к ! П о с л е п р и ч а с т и я н е л ь з я з л и т ь с я , в р а т ь , з а в и д о в а т ь и в о о б щ е л у ч ш е с т а р а т ь с я н е г р е ш и т ь . П р и ч а с т и е — э т о в е л и к а я р а д о с т ь Г о с п о д н я , д а н н а я н а м , т а к ч т о л у ч ш е в е с е л и т е с ь и п о б о л ь ш е у л ы б а й т е с ь ! Михаил Поп настоятель храма Троицы Живоначальной, протоиерей

Причащение больных и детей Тяжелобольные могут принимать Святое Причастие без молитв и поста, причем вместе с таинством им отпускаются грехи. Священник обязан причастить тяжелобольного, как только он позовет его, даже если для этого придется прервать службу в храме (кроме литургии). Святые дары священник берет из дарохранительницы в алтаре и до постели больного несет в особом ларце. На выздоравливающих больных, которые причастились на дому, накладывается епитимья — держать трехдневный пост и читать молитвы. Младенцы причащаются сразу после крещения или в следующий день сладким вином или соком, во избежание выплевывания. Дети до семи лет никак не готовятся к святому причастию и принимают святые дары в церкви первыми среди прихожан. С пяти лет ребенок может приходить к причастию натощак.

Как часто надо причащаться

Обычно решение о том, как часто причащаться, принимает сам верующий, можно спросить совета у духовника. Самый оптимальный вариант, считают эксперты «Ленты.ру», — два раза в месяц.

«Первые христиане старались причащаться каждый день, поскольку сам Господь однозначно сказал, что тот, кто не причащается, не имеет в себе жизни, — рассказывает богослов Козловский. — А позже Трулльский собор ввел свое 80-е правило, согласно которому от церковного общения отлучались все, кто без уважительной причины не причащался три недели подряд.

Однако со временем, по словам историка, отношение к евхаристии стало меняться. Так, в синодальный период в России причащение раз в год считалось свидетельством благонадежности. А в советское время частота причастий поначалу возросла примерно в 10 раз, но во время гонений на церковь упала почти до нулевых величин, поскольку сократилось и число прихожан.

Р е д к о е п р и ч а щ е н и е д у х о в н о о п а с н о , п о с к о л ь к у ч е л о в е к р а з ъ е д и н я е т с я с о Х р и с т о м и м о ж е т п о г р я з н у т ь в о г р е х а х Михаил Поп настоятель храма Троицы Живоначальной, протоиерей

Священнослужитель с пониманием относится к современным прихожанам, которые не всегда могут найти возможность часто посещать храм, но призывает верующих: «Если уж вы решили прийти на литургию, подготовьтесь и к причастию. Ведь единение с Господом — это такая радость!»