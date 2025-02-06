В рамках неприличия: что значит «жить сибирским браком»

Обычай «сибирский брак» зародился в период освоения Сибири. На новых территориях женщин не хватало, поэтому-то и появилась так называемая многоразовая женитьба. Заставить отказаться сибиряков от данной модели взаимоотношений, уходящей корнями в языческое прошлое, оказалось не так-то просто.

Многожëнство по-сибирски

Ушкуйники, каторжане, казаки и промышленники, осваивающиеся в Сибири, для удовлетворения своих физиологических потребностей прибегали к помощи местных жительниц – язычниц. Их делали своими жёнами, но лишь условно – венчаться с ними приезжие и не думали. Про таких «супругов» и начали говорить – «живёт сибирским браком».

В Сибири в XVI–XVIII веках русским мужчинам приходилось часто переезжать с места на место. При этом жён-язычниц брать с собой никто не планировал. Мужчины знали – в новом селении или городе смогут найти себе новую жену, с которой будут также жить сибирским браком. Жëн же, оставшихся не у дел, могли сдать другу в аренду или даже продать.

Впервые исправить ситуацию решил царь Михаил Фёдорович, который в 1630 году отправил в Сибирь партию колодниц – преступниц, совершивших преступления против мужей, отцов, братьев, детей.

Этнограф XIX века Серафим Серафимович Шашков в статье «Очерки русских нравов в старинной Сибири» отмечал – данная попытка ничего во взаимоотношениях не изменила. Мужчины хоть и венчались на русских, но связи с инородками по-прежнему поддерживали.

В рамках неприличия

Через несколько веков сибирские мужчины начали и к русским женщинам относиться также, как к местным. С ними не только жили сибирским браком, но и венчались, при этом не расторгая предыдущих союзов.

Впрочем, подобное поведение для коренного населения, некоторые представители которого женились и на собственных сёстрах, не являлось чём-то из ряда вон выходящим. Закрывали глаза на «многоразовое» венчание даже церковные служители, надеясь уберечь паству от ещё большего блуда. Именно поэтому вплоть до XIX века сибирские браки не имели суровых последствий с точки зрения закона.