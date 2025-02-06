Киношные трюки, выполненные случайными людьми в обычной жизни

Читать позже Каскадеры, совершающие сложнейшие и часто опасные для жизни трюки, вызывают смешанные чувства. Эти люди, без сомнения, обладают отвагой, но кажется заигрывают со смертью. Впрочем, они профессионалы своего дела и хотя бы получают неплохую зарплату. Совсем другое дело — обычные люди, которых обстоятельства заставили совершить действия, напоминающие постановочную сцену из очередного блокбастера.

© кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол фантом»

Прыжок через раздвижной мост

Тауэр — это крепость, стоящая на берегу Темзы, один из самых узнаваемых символов Лондона и всей Британии. Рядом находится мост, который разводят согласно графику. В одной из частей «Форсажа» герои фильма разгоняются и перепрыгивают с одной части моста на другую. Однако, как оказалось, данный трюк не такой уж фантастический. Более того, нечто подобное может повторить и обычный человек, если точнее, то водитель автобуса.

30 декабря 1952 года Альберт Гюнтер вышел на маршрут. Когда автобус подъезжал к Тауэру, в салоне уже находилось около 30 человек. Внезапно без сигнала и в незапланированное время южная часть моста стала подниматься. На принятие решения у Альберта были считаные секунды. Варианта всего два: остановиться и сигналить, надеясь, что кто-то услышит и остановит процесс. Если же этого не произойдет, автобус упадет в реку, тогда, вполне вероятно, все погибнут. Либо вдавить педаль в пол и попытаться перепрыгнуть на северную часть. Водитель выбрал второе и успешно выполнил трюк, хотя некоторые пассажиры получили травмы. После разбирательств Альберт Гюнтер получил премию и был приглашен на встречу с мэром города.

Падение с неба

Вряд ли Весна Вулович думала, что станет знаменитой. Сербской, а точнее, югославской стюардессе принадлежит мировой рекорд по свободному падению без парашюта. 26 января 1972 года рейс 367 авиакомпании JAT совершал перелет из Стокгольма в Белград. На высоте 10 000 метров в районе границы между Чехословакией и ГДР произошел взрыв. Это была бомба, заложенная предположительно хорватскими террористами. Самолет раскололся на три части, большинство пассажиров сразу выбросило наружу, и у них не было ни единого шанса на спасение.

Весна, придавленная тележками для раздачи еды, оказалась в хвостовой части. Именно поэтому ее и не выбросило за борт. Сама Вулович говорила, что почти ничего не помнит. Хотя падать ей пришлось довольно долго. Девушку, согласно экспертизе, спасло невероятно удачное стечение обстоятельств, если подобное определение уместно в данном контексте. Хвостовая часть самолета упала под нужным углом на заснеженные кроны деревьев, что и смягчило удар. Первым на помощь пришел местный житель, который рубил дрова неподалеку. Возможно, не окажись рядом этого человека, Весна не пережила бы первые часы на земле. Девушка получила множество серьезных травм, но не перестала пользоваться самолетами. Она не боялась летать потому, что ничего не помнила.

На родине Весна стала национальной героиней, получила хорошую компенсацию и новую квартиру, ее лечением и реабилитацией занимались лучшие специалисты. Несмотря на неутешительные прогнозы, Вулович дожила до 2016 года. В одном из поздних интервью Весна заметила, что человек, устроивший теракт, хоть и не был пойман, но, вероятно, умер раньше нее.

Спасение от пожара

56-летний строитель Кертис Рейссинг получил сообщение о пожаре в жилом комплексе, где он работал. Недолго думая, мужчина схватил огнетушитель и поспешил на крышу, надеясь потушить пламя до приезда пожарных. Решение оказалось неудачным. Целый этаж уже был охвачен огнем, началось сильное задымление. Кертис сумел выбраться на балкон, который и мог стать смертельной ловушкой. Очевидцы засняли приближающееся пламя и пожарный автомобиль с лестницей, но похоже спасатели проигрывали гонку с огнем.

Рейссинг обходит балкон, осматривается и тоже понимает, что пламя достанет его раньше, чем пожарные успеют поднять лестницу. Остается лишь один выход — прыгнуть на этаж ниже. Кертис свешивается с пятого этажа, немного раскачивается и каким-то чудом приземляется на край другого балкона. Лестницу все еще не могут разместить правильно и мужчина переступает полуметровой зазор. Наконец, когда рабочий оказывается в относительной безопасности, здание эффектно разваливается, почти как в фильмах.

Прыжок с Гинденбурга

Построенный в 1936 году Гинденбург был крупнейшим воздушным судном на тот момент. Роскошный дирижабль — один из символов превосходства человека над стихией и самой природой. Впрочем, сегодня архивные фотографии с огромной свастикой на хвосте, да еще и на фоне нью-йоркских небоскребов выглядят несколько сюрреалистично. Так или иначе, 6 мая 1937-го дирижабль завершил очередной перелет через Атлантический океан и готовился к посадке. Внезапно раздался взрыв, вызванный утечкой водорода. В считаные секунды корпус охватил огонь. Судно стремительно теряло высоту.

На борту находилось 97 человек, среди них была и семья Денер. Мать схватила двоих детей и по очереди вытолкнула их в окно, прыгнув следом. До земли, согласно сведениям от очевидцев, оставалось около 15 метров. Несмотря на это, все трое выжили. Во время этой катастрофы были и другие выжившие, которые так же сумели выпрыгнуть в подходящий момент. Все оставшиеся на борту погибли. Некоторых людей на земле завалили обломки. Много лет спустя исследователи установят, что окно для спасения, то есть для прыжка с достаточно низкой высоты без риска оказаться под завалами, составлялось всего несколько секунд.

Экстренная посадка самолета

В экипаж любого самолета, совершающего пассажирские перевозки, всегда входят два пилота. Это мера предосторожности, ведь с человеком всегда может что-то случиться. История Ивонн Кинан-Уэллс тому подтверждение. Осенью 2024 года она совершала перелет из Лас-Вегаса в Калифорнию. За штурвалом легкого частного самолета находился ее муж. Собственно, больше никого на борту не было. В какой-то момент супруг потерял сознание: у него случился инсульт. Сама же Ивонн, хоть и летала часто, но исключительно в роли пассажирки. Теперь ей предстояло самостоятельно посадить самолет.

Женщина не растерялась и сразу связалась с авиадиспетчерской службой. Сообщила об обстоятельствах и стала шаг за шагом выполнять инструкции. Самолет успешно долетел до ближайшего аэродрома, Ивонн совершила аварийную посадку. Без сомнений, в этой истории есть и второй герой — диспетчер, сумевший быстро и понятно дать необходимые инструкции. К сожалению, мужа спасти не удалось — прибывшие медики констатировали смерть. Через год Ивонн получила лицензию пилота, хотя, по словам женщины, в небо ее больше не тянет.