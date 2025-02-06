Дочь украла мамины украшения на 140 тысяч долларов и продала их за восемь

В Китае дочь украла мамины украшения на $140 тысяч и продала всего за $8, чтобы купить сережки, пишет South China Morning Post.

Мать девочки обнаружила пропажу драгоценностей и обратилась в полицию. По словам женщины, среди украденных вещей были нефритовые браслеты, ожерелья и другие драгоценные изделия. Однако дочь, не зная их реальной стоимости, решила, что это подделки, и продала их в магазин.

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« Я с п р о с и л а , з а ч е м е й п о н а д о б и л и с ь д е н ь г и , и о н а о т в е т и л а , ч т о у в и д е л а у к о г о - т о п и р с и н г н а г у б е , к о т о р ы й е й о ч е н ь п о н р а в и л с я . О н а х о т е л а к у п и т ь с е б е т а к о й ж е и е щ е с е р е ж к и » , — р а с с к а з а л а к и т а я н к а .

Офицеры связались с владельцем магазина, который согласился вернуть украшения обратно, узнав полную историю.

Инцидент вызвал широкий резонанс в местных соцсетях. Многие пользователи выразили сочувствие матери, однако некоторые люди выступили в защиту ребёнка.