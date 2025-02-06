Зачем русские цари перед смертью меняли себе имя

Во многих государствах мира существовала традиция, по которой правители перед смертью меняли себе имя. Россия – не исключение. Но на русской земле она следовала из предсмертного пострига в иночество или монашество, и пришла из Византии.

Родом из Византии

«Родоначальником» традиции можно считать первого христианского византийского императора Константина Великого. Крещение он принял только перед смертью, надеясь таким образом «смыть» с себя все прижизненные грехи.

Его последователей начали крестить в младенчестве, а поэтому перед смертью их ожидало «второе крещение» – постриг. В рамках этого обычая даже появилась «поминальная иконография», где покойный изображался дважды: в виде мирянина и в виде инока.

Примеру византийских правителей в России первыми последовали княгиня Ирина, вторая жена Ярослава Мудрого (в постриге Анна), и Александр Невский, ставший незадолго до кончины Алексеем.

Трудный выбор

Не случайной была и система выбора имён. При постриге князю или царю часто давали имя того святого, в день которого он родился, но в честь которого его не назвали при крещении. Также старались сделать так, чтобы иноческое и мирское имена начинались на одну и ту же букву. Это якобы свидетельствовало о «неразрывности» судьбы человека. Так, Борис Годунов получил имя Боголеп. Существовал вариант выбора имени и по дню пострига, и тому, какие святые почитались в этот день.

«Посмертное имя» прочно «приклеивалось» к обладателю и в истории уже фигурировало наравне с тем, которое было получено при крещении.