Приметы и поверья на 9 февраля: что нельзя делать в Златоустов день

По народному календарю 9 февраля отмечается Златоустов день, или Златоустьев огонь. В этот день люди обращаются к Иоанну Златоусту за помощью в саморазвитии, поиске себя и своего места в жизни.

В этот день строго-настрого запрещалось чистить печку, чтобы у домочадцев не появились неприятности, горести и бедность. Также не следовало дарить и получать подарки, иначе может случиться большая беда.

На Руси в Златоустов день не приобретали одежду и обувь. Предки верили, что вместе с новой вещью можно получить порчу, так как в этот день колдуны и ведьмы ходили по вещевым магазинам и читали наговоры на болезнь, смерть и одиночество. Незамужние девушки 9 февраля старались не обжигаться и не резаться острыми предметами, чтобы не навести порчу и не наложить венец безбрачия.

9 февраля было принято трепетно относиться к огню в печи. Ее сильно топили, чтобы загорелись сразу все поленья, а устье окрасилось золотым светом. Люди верили, что это принесет достаток в жилище. В Златоустов день предки готовили пироги-расстегаи с грибами, мясом и рыбой. Мучные изделия следовало попробовать каждому члену семьи.

Согласно приметам, если 9 февраля облака двигаются против ветра, будет снег. Ветер в этот день к сырому и холодному году. Осадки в Златоустов день предвещают щедрый урожай. Собака спит на снегу к метели. Круглые и мягкие сугробы на полях сулят урожайный год. Стекла запотели к теплу.