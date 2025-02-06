Какие праздники отмечаются 7 февраля в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

День зимних видов спорта в России

7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Впервые его отметили в 2015 году. Дата для празднования была выбрана не случайно. 7 февраля 2014-го открылись XXII зимние Олимпийским игры. Мероприятие проходило в российском городе Сочи и стало важным событием для всей страны. Талисманами Игр стали Леопард, Белый мишка и Зайка, а девизом «Жаркие. Зимние. Твои. На зимнюю Олимпиаду приехали свыше 2800 спортсме­нов из 89 стран. Они соревновались в 15 дисциплинах. Лиде­рами неофициального командного зачета стали команды России (11 золотых медалей, девять серебряных, девять бронзовых), Норвегии (11, 5, 10) и Канады (10, 10, 5).

День бизнес-образования в России

7 февраля в России отмечается День бизнес-образования. Впервые этот праздник отмечался в 2017-м, и с тех пор его празднование проходит ежегодно. Он призван напомнить о том, что учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие людей бизнеса самый выгодный вклад в развитие. Сфера бизнес-образования начала складываться в стране в начале «нулевых. Интенсивные экономические эксперименты 1990-х годов завершились, пришел период стабилизации, в результате выросла потребность в профессиональных кадрах.

7 февраля также отмечаются День герба Республики Татарстан, День полетов на Луну, День числа Эйлера.

События 7 февраля:

457 лет назад (1568 год) были открыты Соломоновы острова.

275 назад (1750 год) указом Екатерины II был основан город Усть-Сысольск (сейчас Сыктывкар).

230 лет назад (1795 год) город-порт Хаджибей был переименован в Одессу.

170 лет назад (1855) в японском городе Симода был подписан первый дипломатический и торговый договор между Японией и Россией — Симодский трактат.

162 года назад (1863 год) был запатентован первый огнетушитель.

Кто родился 7 февраля:

Российская императрица Анна Иоанновна (1693 1740).

Английский писатель Чарльз Диккенс (1812 1870).

Советский авиаконструктор Олег Антонов (1906 1984).

Народный артист России, художественный руководитель-директор Государственного Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера Юрий Александров (1950).

Эстрадная певица, народная артистка РФ Анита Цой (1971).