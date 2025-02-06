Какие праздники отмечаются 7 февраля в России и мире

Какой праздник отмечается 7 февраля
«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
День зимних видов спорта в России
7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Впервые его отметили в 2015 году. Дата для празднования была выбрана не случайно. 7 февраля 2014-го открылись XXII зимние Олимпийским игры. Мероприятие проходило в российском городе Сочи и стало важным событием для всей страны. Талисманами Игр стали Леопард, Белый мишка и Зайка, а девизом «Жаркие. Зимние. Твои. На зимнюю Олимпиаду приехали свыше 2800 спортсменов из 89 стран. Они соревновались в 15 дисциплинах. Лидерами неофициального командного зачета стали команды России (11 золотых медалей, девять серебряных, девять бронзовых), Норвегии (11, 5, 10) и Канады (10, 10, 5).
День бизнес-образования в России
7 февраля в России отмечается День бизнес-образования. Впервые этот праздник отмечался в 2017-м, и с тех пор его празднование проходит ежегодно. Он призван напомнить о том, что учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие людей бизнеса самый выгодный вклад в развитие. Сфера бизнес-образования начала складываться в стране в начале «нулевых. Интенсивные экономические эксперименты 1990-х годов завершились, пришел период стабилизации, в результате выросла потребность в профессиональных кадрах.
7 февраля также отмечаются День герба Республики Татарстан, День полетов на Луну, День числа Эйлера.
События 7 февраля:
457 лет назад (1568 год) были открыты Соломоновы острова.
275 назад (1750 год) указом Екатерины II был основан город Усть-Сысольск (сейчас Сыктывкар).
230 лет назад (1795 год) город-порт Хаджибей был переименован в Одессу.
170 лет назад (1855) в японском городе Симода был подписан первый дипломатический и торговый договор между Японией и Россией — Симодский трактат.
162 года назад (1863 год) был запатентован первый огнетушитель.
Кто родился 7 февраля:
Российская императрица Анна Иоанновна (1693 1740).
Английский писатель Чарльз Диккенс (1812 1870).
Советский авиаконструктор Олег Антонов (1906 1984).
Народный артист России, художественный руководитель-директор Государственного Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера Юрий Александров (1950).