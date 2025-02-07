От чего на самом деле может защитить шапочка из фольги

Культурный и политический слом, произошедший практически во всех странах в конце XX века, а также достижения стремительного научно-технического прогресса, сильно повлияли на мировоззрение людей. В тот период появился феномен, который сегодня хотя и превратился в мем, оказался очень жизнеспособным. Над шапочкой из фольги смеются и одновременно надевают ее на голову, поглядывая на вышки сотовой связи. Так защищает ли фольга человека от излучения?

© Русская семерка

После того, как в 1986 году в СССР на Чернобыльской АЭС случилась крупнейшая радиационная авария, в лексиконе советских, а затем и российских психиатров появилось новое выражение, которое стало сродни диагнозу – радиофобия. Об этом рассказывают врачи Московской областной психиатрической больницы No2 имени В.И. Яковенко. С беспочвенной боязнью здорового человека различных видов излучений, которые на самом деле ему не грозили, к специалистам, по крайней мере в России, в периоды с 1988 по 1993 обращались в прямом смысле массы людей.

Одни считали, что зараженное облако с Чернобыля уже окутало всю страну и скоро все умрут, другие рассказывали, что в их сознание проникли инопланетяне и пытаются управлять ими. И те и другие категории людей стали изготавливать из фольги шапочки и носить их, объясняя, что таким образом защищают свой мозг от негативного влияния извне.

Психиатры сразу определили причину подобных душевных страданий своих пациентов - их понятный и привычный мир исчезал у них на глазах, а тот, что шел ему на смену проявлял признаки агрессии и оказался интеллектуально усложненным. Таким образом советский человек пытался защитить себя от ужасной и непостижимой информации, свалившейся на него вместе с развалом СССР и крушением 70-летней коммунистической идеологии.

В конце XX века шапочки из фольги стали настолько популярными, причем во всем мире, что ими заинтересовались иностранные ученые.

Защитная Шапочка из Алюминиевой Фольги в американском английском языке имеет аббревиатуру AFDB - Aluminum Foil Deflector Beanie. В описании указано, что она состоит из 5 и более слоев алюминия и предназначена для защиты головы от психотронного, а также слабого радиационного и электромагнитного воздействия. В 2005 году исследователи из Массачусетского Технологического Института провели тестирование нескольких видов шапочек из фольги на предмет, защищают ли они мозговые структуры человека от каких-либо радиосигналов. Увы, результат оказался негативным; в среднем все виды шапочек практически несущественно ослабляли радиосигналы в разных направлениях, но вот определенные частоты, например, 1,2 и более Герц, они, наоборот, резко усиливали.

Американские ученые заинтересовались шапочками из фольги по той причине, что соединенные между собой со всех сторон 5 слоев плотной фольги действительно создают внутри себя эффект, как от «клетки Фарадея», экранируя поступающее извне радиоизлучение. Однако находясь на голове человека слои фольги не соединены в единую полость, поэтому эффект замкнутой электропроводящей оболочки отсутствует.

О шапочках из фольги в мире не было слышно почти вплоть до настоящего времени. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения вспышки заболеваний, вызванных вирусом SARS-CoV-2, зарегистрированных уже на территории большинства стран планеты, объявила пандемией. И одновременно с этим как у части россиян, так и у многих жителей других государств, появилось непреодолимое желание срочно надеть на себя шапочку из фольги.

В интернет-сообществах все чаще стала появляться информация о взаимоотношениях новой технологии мобильной связи 5G с заболеваемостью коронавирусом. Так в апреле 2020 года американский веб-сайт о компьютерной технике, гаджетах и стиле жизни «The Verge» рассказал своим пользователям, что жители Ливерпуля, Бирмингема и Меллинга подожгли сотовые вышки в своих городах после того, как распространился слух, будто связь 5G разносит коронавирус. Большинство британцев, участвовавших в акте вандализма, носили шапочки из фольги.

Власти Соединенного Королевства выступили на весь мир с опровержением, объясняя, что связь 5G с коронавирусом - глупая конспирологическая теория, однако похожие акции в течение ближайшего времени тут же прошли во Франции и в России (в Северной Осетии). Как считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Гебрейесус, медикам постоянно приходится бороться не только с эпидемией COVID-19, но и с распространением недостоверной информации; либо что 5G связана с ростом заболеваемости коронавирусом, или что прививки действуют похожим образом и тоже убивают.

К сожалению, когда привычный мир рушится, а новый проявляет признаки агрессии и его понимание оказывается интеллектуально усложненным, человек стремится от этого защититься. Только шапочкой из фольги это сделать невозможно. Но каждый индивид способен попытаться рассуждать здраво.