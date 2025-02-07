Дроны против сталкеров: как живет город-призрак Припять

Дроны против сталкеров и пугающая мистика. Как живет город-призрак Припять
Припять — печально-известный город-призрак, девятый атомград в истории СССР, который ныне представляет собой заброшенный населенный пункт. В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, население города было полностью эвакуировано. Вывозимым в спешке людям пообещали, что они смогут вернуться домой через несколько дней. Но спустя почти сорок лет Припять продолжает оставаться в «зоне отчуждения» из-за уровня радиации, который, по словам экспертов, по-прежнему остаётся высоким. Тем не менее, этот факт не пугает туристов, охотящихся за острыми ощущениями: с 1990-х годов здесь стали проводиться официальные экскурсии. Однако сталкеры утверждают, что реальные впечатления можно получить только нелегально. Давайте и мы с вами прогуляемся по улицам города-призрака…
Что произошло
В феврале 1970 года в двух км от Чернобыльской атомной электростанции началось строительство города Припять, который вскоре стал гордостью местных жителей. Современный ухоженный город с живописными улицами, чудесными пейзажами, новыми жилыми домами, школами, детскими садами, бассейнами, и, конечно же, стадионом и парком развлечений.
Но 26 апреля 1986 года жизнь мирного города резко изменилась после трагедии, которая до сих пор считается самой масштабной техногенной катастрофой в истории ядерной энергетики. На Чернобыльской АЭС произошла авария, после которой только за первые 100 дней после взрыва погибло 30 человек — работников станции и пожарных.
Местные жители не сразу осознали, какая беда пришла в их город. И уж тем более большой загадкой стал факт появления большого количества машин экстренных служб около атомной станции – некоторые тогда решили, что это просто учения. Власти города несколько часов молчали, боясь массовой паники среди населения. Но это было лишь упущенное время…
Об опасности руководители Припяти продолжали молчать, и только днём 26 апреля по местному радио было объявлено о «временной эвакуации». О радиации ни слова. В итоге почти 50 тысяч человек покинули свои дома, спешно захватив только документы, немного одежды и еды.
«Красавец-город, где жили работники АЭС, напоминал зону «Сталкера» Тарковского. Второпях оставленные дома, разбросанные детские игрушки, тысячи брошенных жителями автомашин», — удивительно точно описал происходящее журналист ТАСС Валерий Демидецкий, которому довелось работать на месте трагедии.
Экскурсии с радиацией
В мае прошла эвакуация жителей из 10-километровой зоны, а затем и из 30-километровой. Это та самая территория, которая была определена как зона отчуждения. Несмотря на это, работы в данном районе продолжались.
Осенью 1986 года над повреждённым четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции был возведён саркофаг «Укрытие». В тот же период были вновь введены в эксплуатацию два уцелевших энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, а на следующий год — и третий. Окончательно работа станции была остановлена только в 2000 году.
А потом в городе начало происходить то, о чем и подумать было страшно: с начала 1990-х годов в зоне отчуждения стали проводиться первые экскурсии. Первое время этой услугой могли воспользоваться только «свои», и через общественные организации. Такие «приключения» оказались весьма востребованы, и с 2004 года они перешли уже на платную основу.
В итоге в 2009 году «зона отчуждения» оказалась в рейтинге топ-12 самых необычных мест для путешествий по версии Forbes. Отчасти новый всплеск интереса к Чернобылю произошел после выхода на экраны одноимённого сериала. Как гласила статистика, в 2019 году в «зоне отчуждения» побывало около 124,4 тысяч человек. И это только по официальным данным. Позднее окажется, что посещение «зоны» приобрело массовый нелегальный характер.
Путешествие сталкера
В интернете можно найти много репортажей так называемых сталкеров – нелегалов, которые едут в Припять неофициально. Ночуют такие экстремалы чаще всего в пустующих высотках – 16-этажных зданиях, в которых можно найти квартиру с кроватью или диваном. Самые продуманные берут с собой приборы для измерения уровня радиации. Самое главное – не попасться, так как для «нелегалов» могут быть последствия.
«В первый день проспали до обеда, а когда проснулись, увидели из окна, как много народу в городе — ездят машины, автобусы, группы туристов на крышах фоткаются», - рассказал блогер-сталкер Никита Голованов.
Ровно в 20:00 все экскурсии заканчиваются, и на улицах воцаряется тишина. После наступления темноты охрана запускает дроны, чтобы обнаружить нелегальных путешественников. Как только звук дрона стихает, из разных домов выходят сталкеры, чтобы побродить по ночному городу.
«В дневное время, когда на улицах много легальных туристов, находиться на улице без гида и бейджика просто невозможно. Если вас заметят без сопровождения и документов, сразу же сообщат о нарушении», — рассказал Голованов, отметив, что спокойно гулять по городу сталкеры могут только рано утром или вечером.
Любителям острых ощущений есть на что посмотреть. В целом, все помещения пустые и находятся в беспорядке, но в некоторых зданиях школ и детских садов можно наткнуться на инсталляции – полное ощущение того, что кто-то нарочно выставляет там аккуратно игрушки и книжки. На фоне всеобщего хаоса это выглядит странно.
В принципе сами здания в Припяти сохранились в отличном состоянии, но имущества, разумеется, никакого не осталось. Даже двери не все на месте – все растащили. Варвары даже не думали, что все эти вещи могут «фонить» и представлять большую опасность для их здоровья.
Улицы города производят порой удручающее впечатление: время здесь словно застыло на месте – брошенные автомобили, неухоженные дворы, пустующие здания, в которых время от времени ночуют туристы… А вы бы рискнули погулять по Припяти?