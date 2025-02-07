Дроны против сталкеров: как живет город-призрак Припять

Припять — печально-известный город-призрак, девятый атомград в истории СССР, который ныне представляет собой заброшенный населенный пункт. В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, население города было полностью эвакуировано. Вывозимым в спешке людям пообещали, что они смогут вернуться домой через несколько дней. Но спустя почти сорок лет Припять продолжает оставаться в «зоне отчуждения» из-за уровня радиации, который, по словам экспертов, по-прежнему остаётся высоким. Тем не менее, этот факт не пугает туристов, охотящихся за острыми ощущениями: с 1990-х годов здесь стали проводиться официальные экскурсии. Однако сталкеры утверждают, что реальные впечатления можно получить только нелегально. Давайте и мы с вами прогуляемся по улицам города-призрака…

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Что произошло

В феврале 1970 года в двух км от Чернобыльской атомной электростанции началось строительство города Припять, который вскоре стал гордостью местных жителей. Современный ухоженный город с живописными улицами, чудесными пейзажами, новыми жилыми домами, школами, детскими садами, бассейнами, и, конечно же, стадионом и парком развлечений.

Но 26 апреля 1986 года жизнь мирного города резко изменилась после трагедии, которая до сих пор считается самой масштабной техногенной катастрофой в истории ядерной энергетики. На Чернобыльской АЭС произошла авария, после которой только за первые 100 дней после взрыва погибло 30 человек — работников станции и пожарных.

Местные жители не сразу осознали, какая беда пришла в их город. И уж тем более большой загадкой стал факт появления большого количества машин экстренных служб около атомной станции – некоторые тогда решили, что это просто учения. Власти города несколько часов молчали, боясь массовой паники среди населения. Но это было лишь упущенное время…

Об опасности руководители Припяти продолжали молчать, и только днём 26 апреля по местному радио было объявлено о «временной эвакуации». О радиации ни слова. В итоге почти 50 тысяч человек покинули свои дома, спешно захватив только документы, немного одежды и еды.

« К р а с а в е ц - г о р о д , г д е ж и л и р а б о т н и к и А Э С , н а п о м и н а л з о н у « С т а л к е р а » Т а р к о в с к о г о . В т о р о п я х о с т а в л е н н ы е д о м а , р а з б р о с а н н ы е д е т с к и е и г р у ш к и , т ы с я ч и б р о ш е н н ы х ж и т е л я м и а в т о м а ш и н » , — у д и в и т е л ь н о т о ч н о о п и с а л п р о и с х о д я щ е е ж у р н а л и с т Т А С С В а л е р и й Д е м и д е ц к и й , к о т о р о м у д о в е л о с ь р а б о т а т ь н а м е с т е т р а г е д и и .

Экскурсии с радиацией

В мае прошла эвакуация жителей из 10-километровой зоны, а затем и из 30-километровой. Это та самая территория, которая была определена как зона отчуждения. Несмотря на это, работы в данном районе продолжались.

Осенью 1986 года над повреждённым четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции был возведён саркофаг «Укрытие». В тот же период были вновь введены в эксплуатацию два уцелевших энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, а на следующий год — и третий. Окончательно работа станции была остановлена только в 2000 году.

А потом в городе начало происходить то, о чем и подумать было страшно: с начала 1990-х годов в зоне отчуждения стали проводиться первые экскурсии. Первое время этой услугой могли воспользоваться только «свои», и через общественные организации. Такие «приключения» оказались весьма востребованы, и с 2004 года они перешли уже на платную основу.

В итоге в 2009 году «зона отчуждения» оказалась в рейтинге топ-12 самых необычных мест для путешествий по версии Forbes. Отчасти новый всплеск интереса к Чернобылю произошел после выхода на экраны одноимённого сериала. Как гласила статистика, в 2019 году в «зоне отчуждения» побывало около 124,4 тысяч человек. И это только по официальным данным. Позднее окажется, что посещение «зоны» приобрело массовый нелегальный характер.

Путешествие сталкера

В интернете можно найти много репортажей так называемых сталкеров – нелегалов, которые едут в Припять неофициально. Ночуют такие экстремалы чаще всего в пустующих высотках – 16-этажных зданиях, в которых можно найти квартиру с кроватью или диваном. Самые продуманные берут с собой приборы для измерения уровня радиации. Самое главное – не попасться, так как для «нелегалов» могут быть последствия.

« В п е р в ы й д е н ь п р о с п а л и д о о б е д а , а к о г д а п р о с н у л и с ь , у в и д е л и и з о к н а , к а к м н о г о н а р о д у в г о р о д е — е з д я т м а ш и н ы , а в т о б у с ы , г р у п п ы т у р и с т о в н а к р ы ш а х ф о т к а ю т с я » , - р а с с к а з а л б л о г е р - с т а л к е р Н и к и т а Г о л о в а н о в .

Ровно в 20:00 все экскурсии заканчиваются, и на улицах воцаряется тишина. После наступления темноты охрана запускает дроны, чтобы обнаружить нелегальных путешественников. Как только звук дрона стихает, из разных домов выходят сталкеры, чтобы побродить по ночному городу.

« В д н е в н о е в р е м я , к о г д а н а у л и ц а х м н о г о л е г а л ь н ы х т у р и с т о в , н а х о д и т ь с я н а у л и ц е б е з г и д а и б е й д ж и к а п р о с т о н е в о з м о ж н о . Е с л и в а с з а м е т я т б е з с о п р о в о ж д е н и я и д о к у м е н т о в , с р а з у ж е с о о б щ а т о н а р у ш е н и и » , — р а с с к а з а л Г о л о в а н о в , о т м е т и в , ч т о с п о к о й н о г у л я т ь п о г о р о д у с т а л к е р ы м о г у т т о л ь к о р а н о у т р о м и л и в е ч е р о м .

Любителям острых ощущений есть на что посмотреть. В целом, все помещения пустые и находятся в беспорядке, но в некоторых зданиях школ и детских садов можно наткнуться на инсталляции – полное ощущение того, что кто-то нарочно выставляет там аккуратно игрушки и книжки. На фоне всеобщего хаоса это выглядит странно.

В принципе сами здания в Припяти сохранились в отличном состоянии, но имущества, разумеется, никакого не осталось. Даже двери не все на месте – все растащили. Варвары даже не думали, что все эти вещи могут «фонить» и представлять большую опасность для их здоровья.

Улицы города производят порой удручающее впечатление: время здесь словно застыло на месте – брошенные автомобили, неухоженные дворы, пустующие здания, в которых время от времени ночуют туристы… А вы бы рискнули погулять по Припяти?