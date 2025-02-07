Масленица: история, традиции и приметы праздника

Хозяйки скоро достанут чугунные сковородки, чтобы испечь свои лучшие блинчики — кружевные, румяные и ароматные. В конце февраля стартует масленичная неделя, с ее обычаями гостеприимства, веселья и старинными обрядами. Впереди яркие народные гулянья, катания с горок и, конечно же, ритуал сожжения соломенного чучела. Подробнее о том, когда и как отмечают Масленицу — в материале «Газеты.Ru».

Когда Масленица в 2025 году

Масленица — один из самых ярких и веселых славянских праздников, который на протяжении веков был приурочен к проводам зимы. По разным данным, в дохристианскую эпоху дату Масленицы связывали то с 24 февраля (днем почитания Велеса — покровителя скота и земледелия), то с периодом весеннего равноденствия (21–22 марта), когда по древнеславянскому календарю начинался новый год.

У Масленицы — языческие корни, но с приходом христианства порядок празднования изменился и оно вошло в жизнь верующих, отметил в беседе с «Газетой.Ru» религиовед Юрий Табак. В древние времена праздник мог продолжаться две недели, но сегодня Масленица — это неделя перед Великим постом.

С 24 февраля по 2 марта продлится масленичная неделя в 2025 году

История праздника

Эволюция названий праздника прошла через самые разные прозвища: ее именовали и Перебухой, и Объедухой, и Касаточкой, а порой и Сахарными устами. Однако то название, к которому мы все привыкли — «Масленица», — вероятнее всего, возникло благодаря появлению в домах свежего масла, когда коровы начинали давать первое молоко в начале весны. Позже, уже в XVIII веке, Церковь официально признала праздник и закрепила за ним свое собственное наименование — Сырная седмица.

В с о в е т с к и е г о д ы М а с л е н и ц у п ы т а л и с ь в ы т е с н и т ь а н т и р е л и г и о з н о й п р о п а г а н д о й , о р г а н и з у я в е е п е р и о д , н а п р и м е р , а т е и с т и ч е с к и е п а р а д ы и м е р о п р и я т и я . О д н а к о с е й ч а с п р а з д н и к п о л ь з у е т с я п о п у л я р н о с т ь ю , о с о б е н н о в п р а в о с л а в н о й с р е д е . П р и э т о м т р а д и ц и о н н ы е я з ы ч е с к и е э л е м е н т ы п р а к т и ч е с к и и с ч е з л и , у с т у п и в м е с т о г л а в н ы м о б р а з о м к у л и н а р н ы м о с о б е н н о с т я м и с и м в о л и к е . Юрий Табак религиовед

В эпоху язычества у славян Масленица была напрямую связана с проводами зимы и приходом весны. Ее отмечали в период весеннего равноденствия, когда природа пробуждалась, а день начинал уравниваться с ночью. С принятием христианства этот колоритный и любимый народом праздник не канул в прошлое, а обрел новое звучание. Церковь не стала его отменять — вместо этого Масленицу вписали в православный календарь, сделав своеобразной подготовкой к Великому посту.

Впервые в письменных источниках Масленица упоминается в XVI веке, однако историки сходятся во мнении, что ее корни уходят далеко глубже. По одной из версий, древние славяне посвящали торжества Яриле — богу солнца и плодородия, что также объясняет традицию печь круглые блины, напоминающие солнце. По другому предположению, празднества устраивали в честь Велеса — покровителя скота и земледелия. Так или иначе, Масленица и по сей день остается символом перехода к теплому времени года.

Масленичная неделя по дням

Масленица делится на семь тематических дней, каждый из которых издавна имеет собственное название и особые обычаи. Многие ритуалы живы и по сей день, хотя некоторые приобрели более современный облик.

С а м а м а с л е н и ч н а я н е д е л я д е л и т с я н а р а з н ы е п е р и о д ы , к о т о р ы е п р о д у м а н ы т а к , ч т о б ы п л а в н о в х о д и т ь в В е л и к и й п о с т . < . . . > С д р у г о й с т о р о н ы , э т о е щ е и п р а з д н и ч н ы й м о м е н т — к а ж д ы й д е н ь п о с в я щ е н к а к и м - л и б о с о б ы т и я м и . П р и ч е м в к а ж д о м р е г и о н е б ы л и с в о и о с о б е н н о с т и . Юрий Табак религиовед

Понедельник — «Встреча». С этого дня начинается приготовление блинов — главного символа праздника. По поверью, первый блин следовало отдать нуждающемуся, чтобы задобрить судьбу и поделиться теплом с теми, кто в нем нуждается. В понедельник также выбирали место для установки соломенного чучела, которое позже сжигали, провожая зиму.

Вторник — «Заигрыши». Наступал черед народных гуляний и катания с горок. Молодые люди охотно собирались вместе, приглядываясь друг к другу в надежде на будущую свадьбу после Великого поста. Такие смотрины часто проходили весело и шумно, ведь Масленица всегда славилась размахом.

Среда — «Лакомка». В этот день угощения выходили на первый план: блины, пироги, пряники и прочие сладости. По давней традиции, зять отправлялся к теще на блины, при этом считалось особой честью, если угощение было приготовлено с душой и от всего сердца.

Четверг — «Разгуляй». Самое время для настоящих народных забав — снежных баталий, шуточных боев за снежную крепость, каруселей и ярмарочных развлечений. Шум и веселье в этот день считались обязательными, чтобы зимняя стужа быстрее уступила место теплу.

Пятница — «Тещины вечерки». Роль хозяина праздника здесь брал на себя зять. Он должен был отблагодарить тещу за все угощения и пригласить ее к себе на блины, приготовленные собственными руками. Это символизировало уважение к «второй маме» и укрепляло семейные связи.

Суббота — «Золовкины посиделки». Теперь уже супруга приглашала к себе родню мужа, уделяя особое внимание его сестрам. Вечером за общим столом не только угощались, но и гадали на любовь, семейное счастье и будущее потомство. Сейчас же такие обычаи принимают форму дружеских шуток.

Воскресенье — «Прощеное воскресенье». Завершение Масленицы всегда наполнено глубоким смыслом. Люди просили друг у друга прощения, обмениваясь объятиями и добрыми словами, вспоминали умерших. Вечером торжественно сжигают соломенное чучело зимы, таким образом отпуская стужу и встречая долгожданное весеннее обновление.

« В е л и к и й п о с т с л е д у е т н а ч и н а т ь с ч и с т ы м с е р д ц е м и д у ш о й . Э т о в р е м я г л у б о к и х р а з м ы ш л е н и й и д у х о в н о г о с о с р е д о т о ч е н и я . М а с л е н и ц а п р и з в а н а п о д г о т о в и т ь ч е л о в е к а к э т о м у в а ж н о м у п е р и о д у ч е р е з и с к р е н н е е п о к а я н и е и п р и м и р е н и е . С ч и т а е т с я , ч т о д л я в х о ж д е н и я в г а р м о н и ч н ы е о т н о ш е н и я с Б о г о м н е о б х о д и м о п р е ж д е о б р е с т и м и р с о к р у ж а ю щ и м и и и з б а в и т ь с я о т в н у т р е н н и х п р е г р а д » , — о т м е т и л р е л и г и о в е д .

Традиции и обычаи праздника

За праздничную неделю люди стараются не только вдоволь наесться блинами и другими лакомствами, но и повеселиться, прежде чем наступит длительный Великий пост. С давних пор Масленицу сопровождали шумные гулянья: строили крепости из снега, скатывались с ледяных горок, устраивали кулачные бои и заглядывали друг к другу в гости. Многие традиции дожили и до наших дней, но некоторые приобрели более спокойный современный облик.

Один из неотъемлемых элементов праздника по сей день — сожжение соломенного чучела в последний день масленицы. Это — яркий и зрелищный ритуал проводов зимы и встречи весны. Обычно этому чучелу придают женский облик и наряжают в пестрые одежды. На протяжении всей Масленой недели его возят по улицам, поют песни и славят уходящую зиму.

Наши предки верили: сидеть дома в одиночестве во время Масленицы — значит оттолкнуть счастье. Наоборот, это время, когда стоит распахнуть двери для друзей и соседей, позвать всех к накрытому столу и самому не бояться заглянуть в гости без особого приглашения. Так что заранее позаботьтесь о порядке в доме и запаситесь продуктами для угощений, ведь на Масленицу принято угощать щедро и с радостью.

По традиции первые три дня (с понедельника по среду) называются «узкой Масленицей»: в этот период еще можно заниматься хозяйственными и бытовыми делами, обмениваться угощениями и подготавливать дом к приходу гостей. Но начиная с четверга наступает так называемая «широкая Масленица»: тут уже пора забыть о работе, выйти к людям и посвятить время родным и близким. Считалось, что одиночество и скука в эти дни — не лучший спутник, если не хотите отпугнуть от себя удачу на весь год.

В период Масленицы в среду и пятницу нет поста, но мясные блюда уже исключают из рациона в знак того, что строгий пост не за горами. Тем не менее молочные продукты и яйца остаются под рукой, что и объясняет обилие блинов, сырников, пирогов и других угощений на праздничном столе. Кроме того, принято посещать храмы и поминать усопших. В этот период там читают молитву преподобного Ефрема Сирина — она будет на слуху верующих все дни грядущего поста, кроме субботы и воскресенья.

Приметы на Масленицу