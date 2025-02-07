Раскрыта тайна крупнейшего клада эпохи викингов

Раскрыта тайна крупнейшего в Великобритании клада эпохи викингов
Клад Галлоуэя, найденный на вспаханном поле в западной Шотландии в 2014 году, стал крупнейшей коллекцией предметов эпохи викингов, когда-либо найденных в Британии или Ирландии. Теперь выяснилось, кому принадлежали эти сокровища. Об открытии рассказывает The Guardian.
Оказывается, впечатляющие богатства были общественной собственностью — как и сегодня, поскольку в 2017 году их приобрел Национальный музей Шотландии (NMS). На это указывает руническая надпись на одном из четырех искусно украшенных серебряных нарукавных колец, которую удалось наконец расшифровать.
«Это богатство — [собственность] общины», — гласит она.
Открытие было сделано аккурат перед тем, как отправить клад Галлоуэя в Аделаиду в Австралии в рамках его первой международной передвижной выставки.
«Мы распределяем богатство. Каждый владеет частью этого клада — как и гласит надпись, — прокомментировал главный куратор коллекций раннего Средневековья и викингов NMS Мартин Голдберг. — Идея о том, что богатство, которое представляет собой этот клад, будет находиться в общем владении, весьма увлекательна».
Надпись «DIS IS ЇIGNA ˑFˑ» внутри изогнутой половины нарукавного кольца долго не поддавалась расшифровке, потому что слова «ЇIGNAF» нет ни в одном из языков, на которых говорили в Британии или Ирландии в раннем средневековье. Разгадать смысл помогло предположение, что последняя руна — отмеченная пунктиром или точками с двух сторон «F» — может быть понята как «feoh», что означает богатство или собственность. Тогда «ЇIGNA» можно интерпретировать как древнеанглийское слово «higna» — сообщество, а первое слово «DIS» — неправильно написанное «this», возможно, произносимое как «Dis», примерно так же, как в некоторых частях современной Ирландии.
Слово «higna» часто встречается в англосаксонских документах для обозначения религиозной общины. «Очень интересно видеть его выгравированным на нарукавном кольце — предмете, использованном таким образом как земельные грамоты и заявления о праве собственности», — заметил Голдберг.
Ранее считалось, что клад принадлежал разным владельцам, потому что на трех нарукавных кольцах вырезаны элементы древнеанглийских имен.
Одна из важнейших археологических находок столетия в Великобритании была зарыта около 900 года н. э. и обнаружена в 2014 году металлоискателем в Дамфрис-энд-Галловее. Клад включает 100 золотых, серебряных, стеклянных, хрустальных, каменных и глиняных артефактов эпохи викингов, изготовленных в Западной Азии, англосаксонских королевствах, Ирландии и Скандинавии.
Остаются неясными обстоятельства захоронения сокровищ, как и то, какой именно общине они принадлежали. Поскольку это было время набегов викингов, вероятно, богатства прятали от них.