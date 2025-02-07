Раскрыта тайна крупнейшего клада эпохи викингов

Клад Галлоуэя, найденный на вспаханном поле в западной Шотландии в 2014 году, стал крупнейшей коллекцией предметов эпохи викингов, когда-либо найденных в Британии или Ирландии. Теперь выяснилось, кому принадлежали эти сокровища. Об открытии рассказывает The Guardian.

Оказывается, впечатляющие богатства были общественной собственностью — как и сегодня, поскольку в 2017 году их приобрел Национальный музей Шотландии (NMS). На это указывает руническая надпись на одном из четырех искусно украшенных серебряных нарукавных колец, которую удалось наконец расшифровать.

« Э т о б о г а т с т в о — [ с о б с т в е н н о с т ь ] о б щ и н ы » , — г л а с и т о н а .

Открытие было сделано аккурат перед тем, как отправить клад Галлоуэя в Аделаиду ​​в Австралии в рамках его первой международной передвижной выставки.

« М ы р а с п р е д е л я е м б о г а т с т в о . К а ж д ы й в л а д е е т ч а с т ь ю э т о г о к л а д а — к а к и г л а с и т н а д п и с ь , — п р о к о м м е н т и р о в а л г л а в н ы й к у р а т о р к о л л е к ц и й р а н н е г о С р е д н е в е к о в ь я и в и к и н г о в N M S М а р т и н Г о л д б е р г . — И д е я о т о м , ч т о б о г а т с т в о , к о т о р о е п р е д с т а в л я е т с о б о й э т о т к л а д , б у д е т н а х о д и т ь с я в о б щ е м в л а д е н и и , в е с ь м а у в л е к а т е л ь н а » .

Надпись «DIS IS ЇIGNA ˑFˑ» внутри изогнутой половины нарукавного кольца долго не поддавалась расшифровке, потому что слова «ЇIGNAF» нет ни в одном из языков, на которых говорили в Британии или Ирландии в раннем средневековье. Разгадать смысл помогло предположение, что последняя руна — отмеченная пунктиром или точками с двух сторон «F» — может быть понята как «feoh», что означает богатство или собственность. Тогда «ЇIGNA» можно интерпретировать как древнеанглийское слово «higna» — сообщество, а первое слово «DIS» — неправильно написанное «this», возможно, произносимое как «Dis», примерно так же, как в некоторых частях современной Ирландии.

Слово «higna» часто встречается в англосаксонских документах для обозначения религиозной общины. «Очень интересно видеть его выгравированным на нарукавном кольце — предмете, использованном таким образом как земельные грамоты и заявления о праве собственности», — заметил Голдберг.

Ранее считалось, что клад принадлежал разным владельцам, потому что на трех нарукавных кольцах вырезаны элементы древнеанглийских имен.

Одна из важнейших археологических находок столетия в Великобритании была зарыта около 900 года н. э. и обнаружена в 2014 году металлоискателем в Дамфрис-энд-Галловее. Клад включает 100 золотых, серебряных, стеклянных, хрустальных, каменных и глиняных артефактов эпохи викингов, изготовленных в Западной Азии, англосаксонских королевствах, Ирландии и Скандинавии.

Остаются неясными обстоятельства захоронения сокровищ, как и то, какой именно общине они принадлежали. Поскольку это было время набегов викингов, вероятно, богатства прятали от них.