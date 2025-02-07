Какой секрет советских танков Фердинанд Порше скрыл от немецкой разведки

Когда в 1930-х годах году фюрер задумал создание «народного автомобиля», который был так и назван Volkswagen, он пригласил для его создания именно Фердинанда Порше. Несмотря на такую благосклонность Адольфа Гитлера, незадолго до этого конструктор побывал в СССР, где посетил различные, в том числе танковые заводы. Впоследствии Порше вполне обоснованно отказался выдать сотрудникам абвера секреты советского танкостроения.

Автомобили и танки

Как утверждает Леонид Млечин, автор книги «Гитлер против Сталина», о своем намерении создать по-настоящему народную и доступную машину Адольф Гитлер объявил в марте 1934 года по случаю Международного автомобильного шоу. Будущий Volkswagen не должен был стоить больше тысячи марок. За выполнение этой задачи и взялся Фердинанд Порше. Конструктору не удалось приблизить стоимость своего детища к рекомендованной фюрером. Однако заводы, предназначенные для выпуска «народных автомобилей», были все-таки построены. Правда, ни одной гражданской машины с их конвейеров так и не сошло: предприятия занимались исключительно военной продукцией.

Если верить Константину Залесскому, автору издания «Элита Гитлера во Второй Мировой. Кто был кто в Третьем Рейхе», с 1938 года и до окончания Второй Мировой войны Фердинанд Порше на заводах Volkswagen и сам разрабатывал военную технику. Так, Порше принимал участие в проектировании первых современных немецких танков, получивших название «Тигр», а также самоходной артиллерийской установки «Фердинанд». Поэтому неудивительно, что в 1945 году конструктор был арестован французскими войсками и помещен в лагерь. Примечательно, что всего этого могло бы и не быть, если бы Порше согласился на предложение властей СССР.

Визит в СССР

Дело в том, что Фердинанд Порше основал собственное инженерное бюро в Штутгарте еще в 1931 году. По крайней мере такие данные указывает в своей книге «10 автомобилей, которые перевернули мир» Михаил Медведев. В то время Порше принялся активно разыскивать партнеров, предлагая им свои разработки, в том числе и «народного автомобиля». Однако европейцев оказалось не так-то просто заманить в только что открывшуюся компанию: мир в тот момент был охвачен кризисом. Именно тогда в контору Порше пожаловала советская делегация. Ее представители все осмотрели и пригласили владельца бюро нанести им ответный визит. Немного поразмыслив, Порше согласился.

Будучи в Советском Союзе, Фердинанд Порше ознакомился с отечественным автомобилестроением, а также побывал на авиационных и танковых заводах. Прокатившись по стране, Порше приехал в Москву, где встретился с Иосифом Сталиным. Как утверждает Николай Надеждин, автор биографического издания «Фердинанд Порше», вождь предложил немецкому конструктору остаться в СССР на взаимовыгодных условиях. Вот только от всех контактов с родственниками и близкими, оставшимися в Германии, Порше необходимо было отказаться. Предложение советского правительства Фердинанд отклонил и уехал обратно на родину.

Т-34 и молчание Порше

Как известно, спустя несколько лет разразилась Вторая мировая война. К ее началу немецкая армия уже была оснащена танками, к созданию которых приложил свою руку и Фердинанд Порше. Эти машины отлично зарекомендовали себя в боях: под их гусеницы были подмяты Польша, Франция, Норвегия, Бельгия, Голландия, Югославия, Греция и Северная Америка. Вот только у Советского Союза нашелся достойный ответ – танк Т-34. Как пишет Вадим Первышин в своей книге «Сталин и Великая Отечественная война», снаряды, выпущенные из пушки Т-34, пробивали броню немецких танков на расстоянии 1500-2000 метров. Последние же поражали русские танки на расстоянии не более 500 метров.

Именно по этому поводу Фердинанда Порше и вызвали сотрудники Абвера, военной разведки и контрразведки Третьего Рейха. Они уже давно охотились за секретом русской брони. А так как Порше в свое время побывал в СССР и даже посетил местные танковые заводы, он мог многое поведать Абверу. Однако конструктор отказался выдавать тайны советского танкопрома. По словам Василия Веденеева, автора издания «100 великих тайн Третьего Рейха», Фердинанд Порше объяснил свое молчание тем, что он получил от Советского Союза коммерческое предложение. Поскольку Порше считал намерение СССР о сотрудничестве именно бизнесом, он заявил, что не имеет права разглашать сведения о своем пусть и несостоявшемся партнере.