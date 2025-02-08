Почему мозг Ленина изучали ученые Третьего рейха

Посмертное изучение тела Ленина по-прежнему остаётся государственным секретом за семью печатями. Несмотря на большую популярность сравнительно-генетических исследований в настоящее время, не стали пока достоянием гласности даже Y-хромосомная и митохондриальная гаплогруппы «вождя мирового пролетариата».

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Особенно много слухов ходит вокруг мозга Ленина. В своё время в антисоветской белоэмигрантской печати появлялись публикации, будто он был поражён сифилисом, что и стало причиной смерти Ленина и его слабоумия в последние годы жизни. В 1990-е годы такие публикации сериями стали появляться в России. Никаких официальных опровержений не последовало. Устные отрицания учёных НИИ мозга Российской академии медицинских наук, не подкреплённые никакими опубликованными материалами, порождают законное недоверие.

Большой интерес вызывает также судьба части ленинского мозга, отправленного советским правительством в 1930 году в Германию. Эта история восстанавливается по отрывочным упоминаниям в СМИ, но многое в ней остаётся неизвестным.

ГПУ и лжеучёный Барченко

В 1921 году в ВЧК (с 1922 г. – ОГПУ) был организован Специальный отдел, занимавшийся проблемами засекречивания и рассекречивания информации. Главными предметами Спецотдела были шифрование и расшифровка разведывательных материалов. Но помимо этого в Спецотделе работали также над проблемами, пограничными между наукой и мистикой. Формально входя в ВЧК-ОГПУ, Спецотдел напрямую подчинялся ЦК ВКП(б). Во главе Спецотдела был поставлен испытанный чекист, член большевистской партии с 1900 года Глеб Бокий.

В Спецотдел были набраны разные люди – как специалисты своего дела, так и откровенные шарлатаны, выдававшие себя за учёных. Это было им особенно легко в условиях, когда большинство приличных учёных были вынуждены покинуть советскую Россию. Кроме того, массовая психология, порождённая революцией, создавала ореол доверия вокруг залихватских заверений лжеучёных, обещавших одним махом разгадать все проблемы науки и тайны религии.

Одним из таких шарлатанов был Александр Барченко, личный знакомый Бокия. До революции он получил известность как мистик и экстрасенс. Барченко ездил в Гималаи искать Шамбалу, опубликовал об этом книгу, был устроителем разных спиритических сеансов. Барченко доказывал реальность телепатии и телекинеза. В 1920 году ему удалось устроиться в институт профессора Бехтерева в Петрограде. Бокий взял Барченко в Спецотдел ВЧК.

В те же годы Барченко организовал несколько экспедиций на Кольский полуостров. На эти исследования, несмотря на голод и разруху в стране, Совет народных комиссаров щедрой рукой выделял деньги. В начале 1923 года советские газеты сообщили, что Барченко нашёл на Кольском полуострове следы древнейшей цивилизации Земли. После этого данная тема в СМИ заглохла.

И вот, когда в январе 1924 года основатель Советского государства скончался, Барченко поручили организовать вскрытие черепной коробки Ленина и изучение его мозга. Барченко обещал раскрыть тайну ленинской гениальности. Это могло дать большевикам в руки необычайное сверхоружие для сокрушения мировой буржуазии – массовое воздействие на мысли людей на расстоянии.

Прошёл год, но никаких положительных результатов от Барченко добиться не удалось. Тогда большевики решили обратиться к настоящим специалистам. Поскольку таковые остались преимущественно за границей, в СССР был приглашён немецкий профессор нейрофизиологии Оскар Фогт.

Доктор Фогт и нарезка ленинских мозгов

Фогту предоставили обширное поле действий. Именно Фогт стал организатором московского Института мозга. Фогт решил подвергнуть мозг Ленина, для изучения его тончайшей структуры, микротомированию. Недавно изобретённым прибором он в течение двух лет разрезал весь мозг Ильича на 30 тысяч тончайших пластов. После этого ещё три года шло изучение образцов в России.

Фогт несколько раз выступал в печати, всякий раз подтверждая, что вот-вот будут раскрыты материальные, физиологические причины гениальности Ленина. Но ни в одном международном рецензируемом журнале так не появилось публикаций по результатам исследования ленинских мозгов. Возникает впечатление, что вся эта активность тоже была лженаучным блефом, только большего масштаба (в том числе и по финансам), чем тот, на котором работал экстрасенс-самоучка Барченко.

В 1930 году Фогт уехал назад в Германию. Ему разрешили увезти с собой для дальнейших исследований какую-то часть ленинского мозга. Дальше следы этой реликвии теряются.

Что стало с берлинским фрагментом мозга Ленина во время войны

С 1930-го по 1937-й год Фогт был директором Берлинского института по изучению мозга имени кайзера Вильгельма. Когда его с этой должности уволили нацисты, Фогт основал свой частный институт в горах Шварцвальда. Но ленинские мозги должны были остаться в Берлине. Что с ними стало?

В английской Википедии есть упоминание, будто известные бельгийские нейрофизиологи Лидо ван Богарт и Андре Девульф выступили когда-то с заявлением, что Красная армия в апреле 1945 года штурмовала Берлин только с целью получить обратно куски мозга Ленина! Это, конечно, нелепо. Вдобавок, само это упоминание не подкреплено никакими ссылками.

Однако всё-таки остаётся вопрос: когда именно мозг Ленина был заново собран целиком в НИИ мозга и был ли он собран вообще?

Чисто теоретически можно предполагать три варианта.

Первый: фрагменты ленинского мозга, находившиеся на изучении в Германии, были возвращены в СССР в период потепления отношений между коммунистами и нацистами между августом 1939-го и июнем 1941-го.

Второй: ленинский мозг был вновь собран только после того, как в апреле 1945 года советские войска взяли Берлин и заняли здание института, которым ранее руководил Фогт. Следовательно, в 1941 году в эвакуацию из Москвы отправилась только часть мозга Ленина.

Третий: эти куски мозга Ильича потеряны безвозвратно. Частично они могли исчезнуть в огне Второй мировой войны, частично – осесть в различных иностранных лабораториях и даже просто у коллекционеров.

Отечественные специалисты хранят на сей счёт молчание.