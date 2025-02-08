Как мстили советским дипломатам, которые прятались на Западе

Советский Союз в первые годы существования столкнулся с массовым исходом не только своих идейных противников, которые предпочли стать эмигрантами, но и с оттоком вполне режимных людей, находившихся на партийно-государственной работе. Ежегодно за границей оставалось несколько десятков служащих дипмиссий, резидентур и торгпредств: одни после бегства предпочитали затаиться и не отсвечивать, другие, напротив, выступали в западной прессе с громкими разоблачениями советского строя, что сильно било по имиджу Кремля и портило настроение Иосифу Сталину. Их называли «невозвращенцы». Как спецслужбы им мстили — в материале «Лента.ру».

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Временный поверенный в делах советского посольства в Бухаресте Федор Бутенко по неопытности напортачил при зашифровке телеграммы и очень боялся, что Москва заподозрит его в сотрудничестве с иностранной разведкой, хотя таких умыслов 33-летний дипломат не имел. Но убедив себя в том, что его жизни угрожает большая опасность, он решил бежать.

« Я и н с т и н к т и в н о п о ч у в с т в о в а л н е о б х о д и м о с т ь н е м е д л е н н о п о к и н у т ь п о л п р е д с т в о , и б о п р о м е д л е н и е н е т о л ь к о в д н я х , н о и в к а ж д о м ч а с е с т а н о в и л о с ь д л я м е н я р о к о в ы м » , — р а с с к а з ы в а л Б у т е н к о п о т о м .

Подъехав к своему бухарестскому дому на служебном автомобиле, он отпустил шофера и подождал, когда машина скроется за поворотом. Затем дипломат выскочил из подъезда и побежал. Лихорадочно размышляя, куда податься, Бутенко решил обратиться в посольство Италии, поскольку «Рим — родина мирового фашизма» и наименее вероятный союзник СССР в надвигавшейся на Европу большой войне. На дворе стоял февраль 1938 года.

Этот человек влился во все расширявшиеся ряды невозвращенцев — служащих советских учреждений за границей, отказавшихся возвращаться в Советский Союз.

Спасая, как он считал, свою жизнь, Бутенко пожертвовал будущим своей жены Веры Кравченко и восьмилетней дочери Лии, которые остались в Ленинграде: невозвращенчество к тому времени достигло таких масштабов, что советское правительство запретило выпускать из страны членов семей новоназначенных дипломатов, оставляя их дома как заложников.

Перед самой войной Веру Кравченко и ее брата Михаила арестовали, а Лию Бутенко, скорее всего, вместе с бабушкой унес голод блокадного Ленинграда. Дальнейшая судьба самого Федора Бутенко остается неизвестной по сей день.

«Он был казнен»

Поток желающих покинуть РСФСР/СССР не иссяк с окончанием Гражданской войны, когда на смену тотальной разрухе и хаосу русской междоусобицы начала приходить относительная стабильность. Представители самых разных слоев общества — от чиновников старого режима до крестьян — рвались за границу: одни из-за категорического неприятия власти большевиков, а другие просто в поисках лучшей доли.

Особняком стояли выходцы из советской партийно-государственной номенклатуры. Тех, кто выехал из СССР по официальным документам для работы в советских торговых и дипломатических представительствах, но в установленный срок отказался вернуться назад, стали называть невозвращенцами — такой демарш с определенного момента считался тяжким преступлением, изменой, за что полагалась высшая мера. Невозвращенцев не стоит смешивать с перебежчиками, которые эмигрировали из СССР путем незаконного пересечения государственной границы — так поступили, например, помощник Сталина (в литературе его часто ошибочно называют личным секретарем) Борис Бажанов и чекист Генрих Люшков.

Однако и те, и другие едва ли могли рассчитывать на спокойную и безмятежную жизнь на новом месте. В отличие от эмигрантов первой волны, считавших себя гонимыми режимом беженцами, невозвращенцам, сделавшим успешные карьеры на советской службе и пользовавшимся доверием государства, было сложно убедить иностранцев в том, что на родине им угрожает опасность. При этом кое-кому удавалось представить себя настоящими жертвами советской власти.

Невозвращенцам требовалось заслужить право остаться, доказав свою ценность для местных властей. Поэтому они часто использовались в пропагандистских кампаниях антисоветской направленности, становились инструментом в руках влиятельных политических сил, а некоторые и сами рвались продемонстрировать свою ненависть к коммунизму.

Советское государство относилось к новым методам своих работников крайне болезненно, поскольку активность невозвращенцев на ниве пропаганды наносила ему серьезный репутационный ущерб.

Количество сотрудников советских учреждений, отказавшихся от возвращения в СССР, существенно не уменьшалось год от года. Так, в 1926 году было зафиксировано 38 советских невозвращенцев, в 1927-м — 26, в 1928-м — 32. По сведениям историка Владимира Гениса, исследователя феномена невозвращенчества, только в период с октября 1928 года по август 1930-го за границей осталось 190 служащих из одних лишь торговых представительств. Одни были признаны советской стороной взяточниками, другие — шпионами, третьи — сообщниками меньшевиков и белогвардейцев. Реагируя на столь неприглядную для советского строя статистику, один из партийных лидеров Серго Орджоникидзе объявил, что данные лица «не выдержали разлагающей буржуазной обстановки».

« К а к э т о н и п а р а д о к с а л ь н о , н о в ч и с л е п е р в ы х н е в о з в р а щ е н ц е в , п о р в а в ш и х с с о в е т с к и м р е ж и м о м е щ е в о в р е м е н а н э п а , о к а з а л о с ь н е м а л о з а с л у ж е н н ы х р е в о л ю ц и о н е р о в - п о д п о л ь щ и к о в , а к т и в н ы х у ч а с т н и к о в О к т я б р ь с к о г о п е р е в о р о т а и Г р а ж д а н с к о й в о й н ы , — о т м е ч а л Г е н и с . — Н а п р и м е р , п о т о м с т в е н н ы й д в о р я н и н Г е о р г и й С о л о м о н » .

Этот ветеран социал-демократического движения входил еще в состав народнических кружков и петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», созданного Владимиром Лениным, участвовал в революции 1905 года, а прославился мемуарами об Ильиче. После победы большевиков Соломон работал первым секретарем советского полпредства в Берлине и консулом в Гамбурге, заместителем наркома внешней торговли РСФСР и его уполномоченным в Эстонии, директором «Аркоса», но уже летом 1923 года оставил советскую службу и поселился в Бельгии, где, по данным ОГПУ, купил ферму и начал выступать «с разоблачениями в белой прессе», окончательно отказавшись вернуться в Москву в 1927-м.

Экономист Дмитрий Навашин в 1925 году отправился в Париж директором советского банка. Шесть лет спустя он бросил работу в торгпредстве и стал невозвращенцем. Среди его ближайших друзей были как министры, сенаторы и банкиры, так и масоны.

« С п о с о б н е й ш и й б а н к и р , э к о н о м и с т и ф и н а н с и с т , к о г д а - л и б о п о р о ж д е н н ы й к о м м у н и з м о м » , — т а к х а р а к т е р и з о в а л и е г о н а З а п а д е .

Судьба Навашина удивительна: если в документах ОГПУ он проходил как агент французской разведки, близко связанный с белоэмигрантскими кругами, то сами эмигранты считали, что на самом деле банкир не уходил с советской службы и, маскируясь под невозвращенца, «тайно выполнял очень важные поручения советской власти, в их числе покупку и отправку оружия испанским коммунистам».

Как бы то ни было, в 1937-м Навашина зарезали в Париже.

« О н б ы л к а з н е н » , — г о в о р и л а е г о в д о в а .

Летом 1933 года объявил себя невозвращенцем директор акционерного общества «Марганэкспорт» в Берлине Кирилл Какабадзе. Вскоре он подал иск против советского торгпредства и на судебном процессе выступил с политической декларацией, указав, что считает себя гражданином не СССР, а «свободной национальной Грузии», порабощенной Советами. Чекистов очень беспокоило, что Какабадзе хорошо знаком с марганцевой промышленностью СССР, с методами советской внешней торговли и потребностью страны в импорте.

Не меньшее возмущение вызвала статья невозвращенца, опубликованная в таблоиде Sunday Express и содержавшая «гнуснейшие клеветнические выпады и обвинения лично против Сталина». По лживости и низости, докладывали органы на самый верх, статья побила рекорд «всего того, что до сих пор публиковалось другими невозвращенцами».

О том, что в итоге случилось с Какабадзе, доподлинно неизвестно. Зато из документов мы знаем, что Сталин заинтересовался делом одного из матросов линкора «Марат», который сбежал в порту Гдыни и остался в Польше. В своей записке к наркому внутренних дел Генриху Ягоде советский вождь назвал этого невозвращенца преступником и требовал выяснить, арестованы ли члены его семьи, а также наказан ли он сам.

Невозвращенчество приняло такой размах, что в конце 1929 года ЦИК выпустил (а Политбюро утвердило) постановление «Об объявлении вне закона должностных лиц — граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР». Отказ вернуться в страну отныне квалифицировался как измена и карался конфискацией всего имущества осужденного, а также его расстрелом через 24 часа после удостоверения личности такого человека.

На Западе этот документ получил название «закон Григория Беседовского» — по имени советника полпредства СССР в Париже, который в октябре 1929-го попросил у французских властей политического убежища. Причем, воспользовавшись замешательством других сотрудников, он смог эвакуировать с территории советской дипмиссии свою супругу и девятилетнего сына, которые находились за границей вместе с ним. В январе 1930 года Верховный суд СССР заочно приговорил Беседовского к лишению свободы сроком на десять лет с конфискацией всего имущества и поражением во всех политических и гражданских правах на пять лет.

Проблема невозвращенчества тогда прочно захватила умы правящей верхушки во главе с Иосифом Сталиным. Уже в первые дни 1930-го на Политбюро полемизировали о причинах, которые побуждают советских работников отказываться от возвращения в СССР. Первые лица партии сошлись во мнении, что капиталистические группы и враждебная пресса пагубно влияют на многих сотрудников советских учреждений, ставя их на путь предательства. По итогам заседания было решено, во-первых, сократить штаты аппарата, во-вторых, «обеспечить самый тщательный качественный подбор сотрудников», обращая внимание не только на их деловые качества, но и на преданность партии и советской власти. Комиссия по выездам при ЦК ВКП(б) должна была отфильтровывать потенциально склонных к невозвращению и морально неустойчивых советских граждан, претендующих на выезд за рубеж.

В торгпредства и полпредства прилетел приказ уволить всех белоэмигрантов и максимально ограничить количество иностранных подданных. Оставшимся служащим теперь категорически запрещалось общаться с кем-либо из бывших коллег, ставших невозвращенцами. Советским учреждениям за границей предписывалось также усилить борьбу с «бытовым разложением» сотрудников. Тем же, кто отработает за рубежом «честно и аккуратно», по возвращении в СССР обещали перевод на новое престижное место, квартиру и социальные блага.

В этот же период термин «невозвращенцы» прочно укореняется в официальных документах. Так, требуя в 1934-м не выпускать в Англию физика Петра Капицу, Сталин ссылался на известный закон о невозвращенцах 1929 года. В итоге директору Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, где будущий академик плодотворно трудился в 1920-е, было объявлено, что советское государство само нуждается в услугах талантливого ученого.

«Я вступил в игру, опасную для себя и нашей семьи»

Дожить до старости удалось немногим невозвращенцам. Так, разведчика Георгия Агабекова в 1937-м спецгруппа ликвидаторов НКВД настигла во Франции, его коллегу Игнатия Рейсса — в Швейцарии, а жизнь Вальтера Кривицкого загадочно оборвалась в вашингтонском отеле.

Среди высокопоставленных спецслужбистов интересна биография опытного ликвидатора Александра Орлова (он же Лев Никольский и Лейба Фельдбин). Получив приказ прибыть в Бельгию для встречи на советском корабле с новым начальником иностранного отдела НКВД Сергеем Шпигельгласом, до того организовавшим устранение Рейсса, опытный чекист не стал испытывать судьбу, а прихватил из резидентуры крупную сумму в долларах, забрал жену и дочь и бежал во Францию, а оттуда в США.

Из-за океана Орлов писал письма Сталину и наркому внутренних дел Николаю Ежову, в которых обещал не выдавать никого из более чем полусотни известных ему советских агентов, включая Кима Филби, в обмен на собственную безопасность и гарантии для его оставшейся в Москве матери

« Я в с т у п и л в и г р у , о п а с н у ю д л я с е б я и н а ш е й с е м ь и , — о б ъ я с н я л О р л о в с в о й п о с т у п о к . — Н о я б ы л у б е ж д е н , ч т о С т а л и н о т л о ж и т с в о ю м е с т ь д о т е х п о р , п о к а н е д о с т и г н е т н а в е р н я к а п о с т а в л е н н о й и м ц е л и : п о х и т и т ь м е н я и з а с т а в и т ь о т д а т ь м о и т а й н ы е з а п и с к и . О н п о с т а р а е т с я , к о н е ч н о , в п о л н о й м е р е у д о в л е т в о р и т ь с в о ю ж а ж д у м е с т и , — н о т о л ь к о п о с л е т о г о , к а к у б е д и т с я , ч т о е г о п р е с т у п л е н и я о с т а н у т с я н е р а с к р ы т ы м и » .

Инцидент привел к грандиозному скандалу в Кремле. Полетели головы бывших начальников и сослуживцев Орлова, объявленных «врагами народа». Орлов дожил до 77 лет, получив известность за рубежом как автор книг, разоблачающих советские спецслужбы. Его самого Сталин все-таки не тронул. А невозвращенец остался верен своему слову: никого из советских резидентов он американцам не сдал.

Напротив, дипломат Бутенко, по его же словам, сообщил румынским властям все, что знал об агентурной сети в этой стране, а также подробно изложил содержание всех досье советского полпредства в Бухаресте и всех дипломатических материалов, имевшихся в Москве.

« Я о с в е т и л с и с ч е р п ы в а ю щ е й о б с т о я т е л ь н о с т ь ю и п о л н о с т ь ю р а з о б л а ч и л в с е з а м ы с л ы б о л ь ш е в и з м а в о т н о ш е н и и Р у м ы н и и , — у в е р я л о н . — Я с д е л а л в с е э т о ч е с т н о , и б е з о в с я к о г о с о м н е н и я р а с с к а з а н н о е м н о ю п р е д с т а в и л о о г р о м н у ю п о л и т и ч е с к у ю ц е н н о с т ь . Я н а н е с б е с п о щ а д н ы е у д а р ы п о п р е с т и ж у С о в е т о в м о и м и д е к л а р а ц и я м и в п р е с с е , б р о ш ю р о й , и з д а н н о й в Г е р м а н и и , м о е й к н и г о й о б о л ь ш е в и с т с к о й Р о с с и и » .

Ряд сотрудников полпредства вскоре были объявлены в Румынии персонами нон грата. А известного певца, по совместительству владельца русского ресторана Петра Лещенко арестовали и допросили как раскрытого Бутенко агента. Впрочем, старания невозвращенца не помогли Румынии избежать присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР летом 1940 года.

Пожалуй, самым именитым представителем дипкорпуса довоенного СССР, решившим остаться за границей, был Федор Раскольников — активный участник Гражданской войны, заместитель Льва Троцкого в наркомате по военным и морским делам, затем советский полпред в Афганистане и ряде стран Европы.

Весной 1938-го он собирался вернуться в Москву по требованию НКИД (Народный комиссариат иностранных дел СССР), но случайно узнал о своем смещении с поста полпреда в Болгарии и, предвидя неминуемый арест, решил остаться в Европе, бежав вместе с семьей в Париж.

С начала 1939 года Раскольников жил в состоянии сильнейшего нервного напряжения. В феврале энцефалит погубил его полуторагодовалого сына, а во второй половине июля невозвращенец прочитал в газете, что Верховный суд СССР объявил его вне закона за измену Родине. Вместе с супругой они постоянно меняли места проживания, отбыли на Лазурный берег и переезжали с курорта на курорт, пытаясь сбить со следа агентов НКВД. Как и Бутенко, в своих публикациях Раскольников обличал сталинскую политику в отношении бывших руководителей ВКП(б) и рядовых граждан.

После известия о заключении Договора о ненападении между СССР и нацистской Германией в августе 1939 года с Раскольниковым случился припадок. Невозвращенца поместили в психиатрическую лечебницу в Ницце, а его знакомый, эмигрант Борис Суварин констатировал, что Раскольников «потерял голову вследствие предательства, совершенного Сталиным по отношению к западным демократиям в пользу гитлеро-фашизма».

12 сентября 1939 года Раскольников скончался в больнице при невыясненных обстоятельствах. Историк Рой Медведев считает, что здесь никак не могло обойтись без НКВД.

На протяжении четверти века имя Раскольникова было предано в СССР строжайшему забвению. В 1963-м его полностью реабилитировали, а в перестройку напечатали «Открытое письмо Сталину» — главный труд жизни невозвращенца, который ждал своего часа ровно полвека.

« К а к с е б я в е л и о с т а в ш и е с я в С о ю з е с е м ь и ? Д р о ж а л и о т с т р а х а , — г о в о р и т " Л е н т е . р у " р о д с т в е н н и к о д н о г о и з в о е н н ы х - н е в о з в р а щ е н ц е в 1 9 2 0 - х г о д о в . — У н и ч т о ж а л и ф о т о г р а ф и и , д о к у м е н т ы , к о т о р ы е с в я з ы в а л и и х с у е х а в ш и м и . Е с л и б ы л о в о з м о ж н о , м е н я л и ф а м и л и ю и л и п о к р а й н е й м е р е п ы т а л и с ь д о б и т ь с я э т о г о д л я с в о и х д е т е й . П р и х о д и т ь с я р о д н е й э м и г р а н т у и л и н е в о з в р а щ е н ц у — э т о б ы л о с в о е г о р о д а к л е й м о . М н о г и е л ю д и н е з а и к а л и с ь о [ с в о и х р о д с т в е н н ы х с в я з я х ] в п л о т ь д о р а с п а д а С С С Р , а к т о - т о п р о д о л ж а л б о я т ь с я и д а л ь ш е » .

«Спасая жизнь, бежали из посольств»

Курс на невозвращенчество больно ударил и по академической среде. В декабре 1936 года на сессии Академии наук СССР разбиралось дело видных ученых-химиков Владимира Ипатьева и Алексея Чичибабина, которые отказались вернуться из Германии и Франции соответственно. Их укоряли в том, что, находясь за границей, они не принимают никакого участия в «грандиозной работе по социалистическому строительству» и вместе с тем протягивали им руку:

« В ы н у ж н ы н а ш е й с т р а н е » .

Оба, впрочем, под разными предлогами уклонялись от приезда в СССР и в конце концов лишились звания академиков как «перебежчики в лагерь капитализма». В начале 1937 года Ипатьева и Чичибабина лишили и советского гражданства.

После продажи Советским Союзом Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) Маньчжоу-го (зависимое от Японии государство на территории Маньчжурии) в 1935 году без работы остались около 13 тысяч человек — как тех, кто работал с дореволюционных времен, так и советских служащих, которым Москва пригрозила аннулировать гражданство в случае невозвращения в СССР до установленного срока. Из этой категории в страну вернулись около 25 процентов. Остальные, равно как и эмигранты, рассеялись в полосе отчуждения КВЖД либо отправились искать счастья в приморских районах Китая.

Во второй половине 1930-х чистка дипломатического и внешнеторгового корпуса, а также зарубежной агентуры НКВД и Коминтерна достигли своего апогея. Есть утверждения, что руководимый Максимом Литвиновым наркомат иностранных дел СССР в 1937-1938 годах потерял до 34 процентов кадровых сотрудников.

« С а м ы е р е ш и т е л ь н ы е и з н и х , с п а с а я ж и з н ь , б е ж а л и и з п о с о л ь с т в , т о р г о в ы х п р е д с т а в и т е л ь с т в , с е к р е т н ы х я в о ч н ы х к в а р т и р , п р о с и л и п о л и т и ч е с к о г о у б е ж и щ а , с к р ы в а л и с ь , — о т м е ч а л в о д н о й и з с в о и х р а б о т и с т о р и к В л а д и м и р К е й д а н . — Н о м а л о к о м у у д а в а л о с ь с п а с т и с ь . Р у к а м и и х б ы в ш и х т о в а р и щ е й и х у н и ч т о ж а л и н а м е с т е , и л и п о х и щ а л и , т а й н о в ы в о з и л и н а р о д и н у и , п о с л е п ы т о ч н ы х д о п р о с о в , в ы д а в и в и з н и х п о к а з а н и я н а к о л л е г , п р и г о в а р и в а л и к в ы с ш е й м е р е н а к а з а н и я » .

После Второй мировой актуальность приобрела проблема невозвращения насильно вывезенных из СССР на работы людей — остарбайтеров, а также военнослужащих армий, воевавших на стороне Германии.

В Уголовном кодексе РСФСР образца 1960 года среди особо опасных государственных преступлений называлась «измена Родине». Согласно действовавшей вплоть до 1990-х формулировке данной статьи «отказ возвращаться из-за границы в СССР» и «бегство за границу» ставились в один ряд с переходом на сторону врага, шпионажем, выдачей государственной или военной тайны иностранному государству, заговором с целью захвата государственной власти. За все эти деяния виновные могли быть приговорены к высшей мере наказания. Впрочем, относительно невозвращенцев делалось уточнение, что данная статья применялась к ним в том случае, если их действия «имели политическую окраску», прямо или косвенно наносили ущерб интересам СССР.

Отказы возвращаться в СССР из командировок фиксировались и в эпоху застоя, хотя страна к тому времени существенно расширила международные связи, да и правила выезда немного смягчились. Согласно отчетам КГБ, в 1970-е за границей ежегодно оставалось 20-30 человек, одним из наиболее влиятельных был заместитель генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко, завербованный ЦРУ.

На чужбине оставались не только дипломаты и спецслужбисты, но и деятели культуры и спорта. Вот только общество относилось к подобным демаршам уже в разы спокойнее. Нередко факты невозвращенчества становились поводом для шуток и анекдотов: