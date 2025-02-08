«Мало кому удавалось спастись» Советские дипломаты массово отказывались возвращаться в СССР и прятались на Западе. Как им мстили?

Советский Союз в первые годы существования столкнулся с массовым исходом не только своих идейных противников, которые предпочли стать эмигрантами, но и с оттоком вполне режимных людей, находившихся на партийно-государственной работе. Ежегодно за границей оставалось несколько десятков служащих дипмиссий, резидентур и торгпредств: одни после бегства предпочитали затаиться и не отсвечивать, другие, напротив, выступали в западной прессе с громкими разоблачениями советского строя, что сильно било по имиджу Кремля и портило настроение Иосифу Сталину. Их называли «невозвращенцы». Как спецслужбы им мстили — в материале «Лента.ру».

Как мстили советским дипломатам, которые прятались на Западе
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Временный поверенный в делах советского посольства в Бухаресте Федор Бутенко по неопытности напортачил при зашифровке телеграммы и очень боялся, что Москва заподозрит его в сотрудничестве с иностранной разведкой, хотя таких умыслов 33-летний дипломат не имел. Но убедив себя в том, что его жизни угрожает большая опасность, он решил бежать.

«Я инстинктивно почувствовал необходимость немедленно покинуть полпредство, ибо промедление не только в днях, но и в каждом часе становилось для меня роковым», рассказывал Бутенко потом.

Подъехав к своему бухарестскому дому на служебном автомобиле, он отпустил шофера и подождал, когда машина скроется за поворотом. Затем дипломат выскочил из подъезда и побежал. Лихорадочно размышляя, куда податься, Бутенко решил обратиться в посольство Италии, поскольку «Рим — родина мирового фашизма» и наименее вероятный союзник СССР в надвигавшейся на Европу большой войне. На дворе стоял февраль 1938 года.

Этот человек влился во все расширявшиеся ряды невозвращенцев — служащих советских учреждений за границей, отказавшихся возвращаться в Советский Союз.

Спасая, как он считал, свою жизнь, Бутенко пожертвовал будущим своей жены Веры Кравченко и восьмилетней дочери Лии, которые остались в Ленинграде: невозвращенчество к тому времени достигло таких масштабов, что советское правительство запретило выпускать из страны членов семей новоназначенных дипломатов, оставляя их дома как заложников.

Перед самой войной Веру Кравченко и ее брата Михаила арестовали, а Лию Бутенко, скорее всего, вместе с бабушкой унес голод блокадного Ленинграда. Дальнейшая судьба самого Федора Бутенко остается неизвестной по сей день.

«Он был казнен»

Поток желающих покинуть РСФСР/СССР не иссяк с окончанием Гражданской войны, когда на смену тотальной разрухе и хаосу русской междоусобицы начала приходить относительная стабильность. Представители самых разных слоев общества — от чиновников старого режима до крестьян — рвались за границу: одни из-за категорического неприятия власти большевиков, а другие просто в поисках лучшей доли.

Особняком стояли выходцы из советской партийно-государственной номенклатуры. Тех, кто выехал из СССР по официальным документам для работы в советских торговых и дипломатических представительствах, но в установленный срок отказался вернуться назад, стали называть невозвращенцами — такой демарш с определенного момента считался тяжким преступлением, изменой, за что полагалась высшая мера. Невозвращенцев не стоит смешивать с перебежчиками, которые эмигрировали из СССР путем незаконного пересечения государственной границы — так поступили, например, помощник Сталина (в литературе его часто ошибочно называют личным секретарем) Борис Бажанов и чекист Генрих Люшков.

Однако и те, и другие едва ли могли рассчитывать на спокойную и безмятежную жизнь на новом месте. В отличие от эмигрантов первой волны, считавших себя гонимыми режимом беженцами, невозвращенцам, сделавшим успешные карьеры на советской службе и пользовавшимся доверием государства, было сложно убедить иностранцев в том, что на родине им угрожает опасность. При этом кое-кому удавалось представить себя настоящими жертвами советской власти.

Невозвращенцам требовалось заслужить право остаться, доказав свою ценность для местных властей. Поэтому они часто использовались в пропагандистских кампаниях антисоветской направленности, становились инструментом в руках влиятельных политических сил, а некоторые и сами рвались продемонстрировать свою ненависть к коммунизму.

Советское государство относилось к новым методам своих работников крайне болезненно, поскольку активность невозвращенцев на ниве пропаганды наносила ему серьезный репутационный ущерб.

Количество сотрудников советских учреждений, отказавшихся от возвращения в СССР, существенно не уменьшалось год от года. Так, в 1926 году было зафиксировано 38 советских невозвращенцев, в 1927-м — 26, в 1928-м — 32. По сведениям историка Владимира Гениса, исследователя феномена невозвращенчества, только в период с октября 1928 года по август 1930-го за границей осталось 190 служащих из одних лишь торговых представительств. Одни были признаны советской стороной взяточниками, другие — шпионами, третьи — сообщниками меньшевиков и белогвардейцев. Реагируя на столь неприглядную для советского строя статистику, один из партийных лидеров Серго Орджоникидзе объявил, что данные лица «не выдержали разлагающей буржуазной обстановки».

«Как это ни парадоксально, но в числе первых невозвращенцев, порвавших с советским режимом еще во времена нэпа, оказалось немало заслуженных революционеров-подпольщиков, активных участников Октябрьского переворота и Гражданской войны, отмечал Генис. Например, потомственный дворянин Георгий Соломон».

Этот ветеран социал-демократического движения входил еще в состав народнических кружков и петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», созданного Владимиром Лениным, участвовал в революции 1905 года, а прославился мемуарами об Ильиче. После победы большевиков Соломон работал первым секретарем советского полпредства в Берлине и консулом в Гамбурге, заместителем наркома внешней торговли РСФСР и его уполномоченным в Эстонии, директором «Аркоса», но уже летом 1923 года оставил советскую службу и поселился в Бельгии, где, по данным ОГПУ, купил ферму и начал выступать «с разоблачениями в белой прессе», окончательно отказавшись вернуться в Москву в 1927-м.

Экономист Дмитрий Навашин в 1925 году отправился в Париж директором советского банка. Шесть лет спустя он бросил работу в торгпредстве и стал невозвращенцем. Среди его ближайших друзей были как министры, сенаторы и банкиры, так и масоны.

«Способнейший банкир, экономист и финансист, когда-либо порожденный коммунизмом», так характеризовали его на Западе.

Судьба Навашина удивительна: если в документах ОГПУ он проходил как агент французской разведки, близко связанный с белоэмигрантскими кругами, то сами эмигранты считали, что на самом деле банкир не уходил с советской службы и, маскируясь под невозвращенца, «тайно выполнял очень важные поручения советской власти, в их числе покупку и отправку оружия испанским коммунистам».

Как бы то ни было, в 1937-м Навашина зарезали в Париже.

«Он был казнен», говорила его вдова.

Летом 1933 года объявил себя невозвращенцем директор акционерного общества «Марганэкспорт» в Берлине Кирилл Какабадзе. Вскоре он подал иск против советского торгпредства и на судебном процессе выступил с политической декларацией, указав, что считает себя гражданином не СССР, а «свободной национальной Грузии», порабощенной Советами. Чекистов очень беспокоило, что Какабадзе хорошо знаком с марганцевой промышленностью СССР, с методами советской внешней торговли и потребностью страны в импорте.

Не меньшее возмущение вызвала статья невозвращенца, опубликованная в таблоиде Sunday Express и содержавшая «гнуснейшие клеветнические выпады и обвинения лично против Сталина». По лживости и низости, докладывали органы на самый верх, статья побила рекорд «всего того, что до сих пор публиковалось другими невозвращенцами».

О том, что в итоге случилось с Какабадзе, доподлинно неизвестно. Зато из документов мы знаем, что Сталин заинтересовался делом одного из матросов линкора «Марат», который сбежал в порту Гдыни и остался в Польше. В своей записке к наркому внутренних дел Генриху Ягоде советский вождь назвал этого невозвращенца преступником и требовал выяснить, арестованы ли члены его семьи, а также наказан ли он сам.

Невозвращенчество приняло такой размах, что в конце 1929 года ЦИК выпустил (а Политбюро утвердило) постановление «Об объявлении вне закона должностных лиц — граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР». Отказ вернуться в страну отныне квалифицировался как измена и карался конфискацией всего имущества осужденного, а также его расстрелом через 24 часа после удостоверения личности такого человека.

На Западе этот документ получил название «закон Григория Беседовского» — по имени советника полпредства СССР в Париже, который в октябре 1929-го попросил у французских властей политического убежища. Причем, воспользовавшись замешательством других сотрудников, он смог эвакуировать с территории советской дипмиссии свою супругу и девятилетнего сына, которые находились за границей вместе с ним. В январе 1930 года Верховный суд СССР заочно приговорил Беседовского к лишению свободы сроком на десять лет с конфискацией всего имущества и поражением во всех политических и гражданских правах на пять лет.

Проблема невозвращенчества тогда прочно захватила умы правящей верхушки во главе с Иосифом Сталиным. Уже в первые дни 1930-го на Политбюро полемизировали о причинах, которые побуждают советских работников отказываться от возвращения в СССР. Первые лица партии сошлись во мнении, что капиталистические группы и враждебная пресса пагубно влияют на многих сотрудников советских учреждений, ставя их на путь предательства. По итогам заседания было решено, во-первых, сократить штаты аппарата, во-вторых, «обеспечить самый тщательный качественный подбор сотрудников», обращая внимание не только на их деловые качества, но и на преданность партии и советской власти. Комиссия по выездам при ЦК ВКП(б) должна была отфильтровывать потенциально склонных к невозвращению и морально неустойчивых советских граждан, претендующих на выезд за рубеж.

В торгпредства и полпредства прилетел приказ уволить всех белоэмигрантов и максимально ограничить количество иностранных подданных. Оставшимся служащим теперь категорически запрещалось общаться с кем-либо из бывших коллег, ставших невозвращенцами. Советским учреждениям за границей предписывалось также усилить борьбу с «бытовым разложением» сотрудников. Тем же, кто отработает за рубежом «честно и аккуратно», по возвращении в СССР обещали перевод на новое престижное место, квартиру и социальные блага.

В этот же период термин «невозвращенцы» прочно укореняется в официальных документах. Так, требуя в 1934-м не выпускать в Англию физика Петра Капицу, Сталин ссылался на известный закон о невозвращенцах 1929 года. В итоге директору Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, где будущий академик плодотворно трудился в 1920-е, было объявлено, что советское государство само нуждается в услугах талантливого ученого.

«Я вступил в игру, опасную для себя и нашей семьи»

Дожить до старости удалось немногим невозвращенцам. Так, разведчика Георгия Агабекова в 1937-м спецгруппа ликвидаторов НКВД настигла во Франции, его коллегу Игнатия Рейсса — в Швейцарии, а жизнь Вальтера Кривицкого загадочно оборвалась в вашингтонском отеле.

Среди высокопоставленных спецслужбистов интересна биография опытного ликвидатора Александра Орлова (он же Лев Никольский и Лейба Фельдбин). Получив приказ прибыть в Бельгию для встречи на советском корабле с новым начальником иностранного отдела НКВД Сергеем Шпигельгласом, до того организовавшим устранение Рейсса, опытный чекист не стал испытывать судьбу, а прихватил из резидентуры крупную сумму в долларах, забрал жену и дочь и бежал во Францию, а оттуда в США.

Из-за океана Орлов писал письма Сталину и наркому внутренних дел Николаю Ежову, в которых обещал не выдавать никого из более чем полусотни известных ему советских агентов, включая Кима Филби, в обмен на собственную безопасность и гарантии для его оставшейся в Москве матери

«Я вступил в игру, опасную для себя и нашей семьи, объяснял Орлов свой поступок. Но я был убежден, что Сталин отложит свою месть до тех пор, пока не достигнет наверняка поставленной им цели: похитить меня и заставить отдать мои тайные записки. Он постарается, конечно, в полной мере удовлетворить свою жажду мести, но только после того, как убедится, что его преступления останутся нераскрытыми».

Инцидент привел к грандиозному скандалу в Кремле. Полетели головы бывших начальников и сослуживцев Орлова, объявленных «врагами народа». Орлов дожил до 77 лет, получив известность за рубежом как автор книг, разоблачающих советские спецслужбы. Его самого Сталин все-таки не тронул. А невозвращенец остался верен своему слову: никого из советских резидентов он американцам не сдал.

Напротив, дипломат Бутенко, по его же словам, сообщил румынским властям все, что знал об агентурной сети в этой стране, а также подробно изложил содержание всех досье советского полпредства в Бухаресте и всех дипломатических материалов, имевшихся в Москве.

«Я осветил с исчерпывающей обстоятельностью и полностью разоблачил все замыслы большевизма в отношении Румынии, уверял он. Я сделал все это честно, и безо всякого сомнения рассказанное мною представило огромную политическую ценность. Я нанес беспощадные удары по престижу Советов моими декларациями в прессе, брошюрой, изданной в Германии, моей книгой о большевистской России».

Ряд сотрудников полпредства вскоре были объявлены в Румынии персонами нон грата. А известного певца, по совместительству владельца русского ресторана Петра Лещенко арестовали и допросили как раскрытого Бутенко агента. Впрочем, старания невозвращенца не помогли Румынии избежать присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР летом 1940 года.

Пожалуй, самым именитым представителем дипкорпуса довоенного СССР, решившим остаться за границей, был Федор Раскольников — активный участник Гражданской войны, заместитель Льва Троцкого в наркомате по военным и морским делам, затем советский полпред в Афганистане и ряде стран Европы.

Весной 1938-го он собирался вернуться в Москву по требованию НКИД (Народный комиссариат иностранных дел СССР), но случайно узнал о своем смещении с поста полпреда в Болгарии и, предвидя неминуемый арест, решил остаться в Европе, бежав вместе с семьей в Париж.

С начала 1939 года Раскольников жил в состоянии сильнейшего нервного напряжения. В феврале энцефалит погубил его полуторагодовалого сына, а во второй половине июля невозвращенец прочитал в газете, что Верховный суд СССР объявил его вне закона за измену Родине. Вместе с супругой они постоянно меняли места проживания, отбыли на Лазурный берег и переезжали с курорта на курорт, пытаясь сбить со следа агентов НКВД. Как и Бутенко, в своих публикациях Раскольников обличал сталинскую политику в отношении бывших руководителей ВКП(б) и рядовых граждан.

После известия о заключении Договора о ненападении между СССР и нацистской Германией в августе 1939 года с Раскольниковым случился припадок. Невозвращенца поместили в психиатрическую лечебницу в Ницце, а его знакомый, эмигрант Борис Суварин констатировал, что Раскольников «потерял голову вследствие предательства, совершенного Сталиным по отношению к западным демократиям в пользу гитлеро-фашизма».

12 сентября 1939 года Раскольников скончался в больнице при невыясненных обстоятельствах. Историк Рой Медведев считает, что здесь никак не могло обойтись без НКВД.

На протяжении четверти века имя Раскольникова было предано в СССР строжайшему забвению. В 1963-м его полностью реабилитировали, а в перестройку напечатали «Открытое письмо Сталину» — главный труд жизни невозвращенца, который ждал своего часа ровно полвека.

«Как себя вели оставшиеся в Союзе семьи? Дрожали от страха, говорит "Ленте.ру" родственник одного из военных-невозвращенцев 1920-х годов. Уничтожали фотографии, документы, которые связывали их с уехавшими. Если было возможно, меняли фамилию или по крайней мере пытались добиться этого для своих детей. Приходиться родней эмигранту или невозвращенцу это было своего рода клеймо. Многие люди не заикались о [своих родственных связях] вплоть до распада СССР, а кто-то продолжал бояться и дальше».

«Спасая жизнь, бежали из посольств»

Курс на невозвращенчество больно ударил и по академической среде. В декабре 1936 года на сессии Академии наук СССР разбиралось дело видных ученых-химиков Владимира Ипатьева и Алексея Чичибабина, которые отказались вернуться из Германии и Франции соответственно. Их укоряли в том, что, находясь за границей, они не принимают никакого участия в «грандиозной работе по социалистическому строительству» и вместе с тем протягивали им руку:

«Вы нужны нашей стране».

Оба, впрочем, под разными предлогами уклонялись от приезда в СССР и в конце концов лишились звания академиков как «перебежчики в лагерь капитализма». В начале 1937 года Ипатьева и Чичибабина лишили и советского гражданства.

После продажи Советским Союзом Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) Маньчжоу-го (зависимое от Японии государство на территории Маньчжурии) в 1935 году без работы остались около 13 тысяч человек — как тех, кто работал с дореволюционных времен, так и советских служащих, которым Москва пригрозила аннулировать гражданство в случае невозвращения в СССР до установленного срока. Из этой категории в страну вернулись около 25 процентов. Остальные, равно как и эмигранты, рассеялись в полосе отчуждения КВЖД либо отправились искать счастья в приморских районах Китая.

Во второй половине 1930-х чистка дипломатического и внешнеторгового корпуса, а также зарубежной агентуры НКВД и Коминтерна достигли своего апогея. Есть утверждения, что руководимый Максимом Литвиновым наркомат иностранных дел СССР в 1937-1938 годах потерял до 34 процентов кадровых сотрудников.

«Самые решительные из них, спасая жизнь, бежали из посольств, торговых представительств, секретных явочных квартир, просили политического убежища, скрывались, отмечал в одной из своих работ историк Владимир Кейдан. Но мало кому удавалось спастись. Руками их бывших товарищей их уничтожали на месте, или похищали, тайно вывозили на родину и, после пыточных допросов, выдавив из них показания на коллег, приговаривали к высшей мере наказания».

После Второй мировой актуальность приобрела проблема невозвращения насильно вывезенных из СССР на работы людей — остарбайтеров, а также военнослужащих армий, воевавших на стороне Германии.

В Уголовном кодексе РСФСР образца 1960 года среди особо опасных государственных преступлений называлась «измена Родине». Согласно действовавшей вплоть до 1990-х формулировке данной статьи «отказ возвращаться из-за границы в СССР» и «бегство за границу» ставились в один ряд с переходом на сторону врага, шпионажем, выдачей государственной или военной тайны иностранному государству, заговором с целью захвата государственной власти. За все эти деяния виновные могли быть приговорены к высшей мере наказания. Впрочем, относительно невозвращенцев делалось уточнение, что данная статья применялась к ним в том случае, если их действия «имели политическую окраску», прямо или косвенно наносили ущерб интересам СССР.

Отказы возвращаться в СССР из командировок фиксировались и в эпоху застоя, хотя страна к тому времени существенно расширила международные связи, да и правила выезда немного смягчились. Согласно отчетам КГБ, в 1970-е за границей ежегодно оставалось 20-30 человек, одним из наиболее влиятельных был заместитель генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко, завербованный ЦРУ.

На чужбине оставались не только дипломаты и спецслужбисты, но и деятели культуры и спорта. Вот только общество относилось к подобным демаршам уже в разы спокойнее. Нередко факты невозвращенчества становились поводом для шуток и анекдотов:

«Уезжает в США Большой государственный оркестр, а возвращается камерный ансамбль».