Ялтинская конференция: какие тайны стали известны спустя десятилетия

Ялтинская конференция глав антигитлеровской коалиции проходила с 4 по 11 февраля 1945 года, аккурат 80 лет назад. Организация безопасности ее участников потребовала от советских чекистов напряженной работы и решения множества неразрешимых вопросов. И все секреты проведения встречи, на десятилетия определившей послевоенный миропорядок, окончательно не будут раскрыты никогда. Но тем не менее многое известно.

© ТАСС

29 января 1945 года из Москвы в Минск на конференцию Большой тройки – Сталина, Черчилля и Рузвельта – на хорошо охраняемом литерном поезде выехала советская делегация. За несколько дней для этого в Белоруссии началась чекистско-войсковая операция «по обеспечению предполагавшейся в г. Минске встрече руководителей трёх великих держав». В операции со стороны БелВО НКВД участвовали 34-й мотострелковый полк, 135-й и 287-й стрелковые полки, а также артдивизионы 1-й и 2-й мотострелковых дивизий.

Операция производилась в условиях беспрецедентной секретности и до сих пор не сообщается, в каком месте должны были собраться лидеры: в самом Минске, разрушенном на 80%, или в Беловежской пуще, где венгерские солдаты сожгли большой царский дворец, но остальные здания остались целы?

Но, увы, это была только операция прикрытия. Сталина в поезде, идущем в Минск, не было. Его поезд вышел из Москвы в 16 ч. 00 мин. 29 января в Симферополь через Мелитополь. За 20 минут до его выезда пошёл контрольный поезд, а сзади следовал паровоз с двумя вагонами, где размещалась охрана.

В литерном поезде было 12 пассажирских вагонов и две «бронеплощадки» с зенитными автоматами – в начале и в конце состава. Отдельные вагоны были предоставлены Сталину, Берии и Молотову. Поезд шёл весьма медленно, в среднем 33 км/час, и прибыл в Симферополь в 12 ч. 30 мин. 31 января.

А далее Сталин отправился на автомобиле в свою резиденцию в Юсуповский дворец в Кореизе. Выбор резиденции Сталина и Молотова был обусловлен не красотой дворца, а наличием огромного винного подвала, вырубленного глубоко в скальном грунте. Нет, нет, ни Иосиф Виссарионович, ни Вячеслав Михайлович не злоупотребляли спиртным в ходе конференции. Подвал после небольшой переделки стал отличным бомбоубежищем.

В подхемелье были оборудованы три комфортабельные комнаты общей площадью 61 кв. м и два хорошо защищённых отдельных выхода. В подвал подвели электричество и систему правительственной связи.

Для усиления защиты убежища поверх железобетонного перекрытия был уложен метровый слой песка, на него – железобетонный «тюфяк» в 2 м толщиной. Также периметр здания на глубину 5 м был обложен бутовым камнем для защиты от взрывной волны.

Сталину доложили, что защита подвала должна выдержать прямое попадание 1000-килограммовой бомбы.

Замечу, что подобные предосторожности были вполне обоснованы. Немцы в создании оружия во многом обогнали время и создали несколько типов планирующих управляемых бомб. Так, бомба FX-1400 (Fritz-X) весила 1570 кг, содержала 320 кг амматола и сбрасывалась с бомбардировщика Do-217, нёсшего две такие бомбы. Бомбы планировали на расстояние до 10 км, то есть в момент сброса самолёт был недосягаем для огня самых мощных зенитных орудий.

Сбить такую бомбу на Восточном фронте немцам не удалось ни разу. Имела она толстый бронированный корпус и околозвуковая скорость. При этом среднее круговое отклонение бомбы – всего 14 м, то есть фантастика для обычных авиабомб того времени.

Я не уверен, что бункер в Юсуповском дворце уцелел бы после попадания такой бомбы. 16 сентября 1943 года одной бомбы FD-1400 хватило для потопления новейшего итальянского линкора «Рома». Бомба пробила все броневые палубы и взорвалась в машинном отделении, сделав в днище пробоину 6,1 × 4,8 м.

Сейчас западные историки утверждают, что союзники в Ялте слишком много уступали Сталину. На самом деле на конференции обе стороны постоянно шли на компромиссы. Например, Черчилль и Рузвельт прекрасно знали о выселении татар из Крыма, проведённом с 18 по 20 мая 1944 года, но ни разу на конференции не упоминали об этом.

С другой стороны, Сталин в Ялте предал греческих партизан ЭЛАС. В ноябре 1944 года немецкие войска, опасаясь окружения в связи с наступлением Красной Армии на Балканах, полностью ушли из Греции. Вся страна была занята прокоммунистическими партизанами ЭЛАС.

И вот тогда-то началось британское вторжение в Грецию. Численность англичан была в два раза больше, чем весной 1941 года, когда они воевали в Греции против немцев. Началась война ЭЛАС с англичанами. 25 декабря 1944 года в Афины прибыл Уинстон Черчилль и остановился в лучшем отеле «Великая Британия». Партизаны знали о визите и заложили в подвалы отеля тонну взрывчатки. Однако по приказу Сталина советские разведчики предотвратили взрыв.

Любопытно, что сотрудники НКВД в ходе конференции спасли от смерти и самого Рузвельта.

Во время выездов президента из Ливадийского дворца телохранители пересаживали Рузвельта из инвалидной коляски на переднее кресло открытого автомобиля «Виллис». Однажды по халатности они неплотно закрыли специально сконструированные для парализованного Рузвельта опорные перила, которые при движении по серпантину неожиданно распахнулась, и высокопоставленный пассажир стал вываливаться. Американская охрана, сидевшая в этой же машине, застыла в оцепенении.

От неминуемой гибели Рузвельта спас его советский водитель – лейтенант государственной безопасности (занимаемая должность – шофёр-разведчик 1-й категории) Фёдор Ходаков. Он мгновенно отреагировал на нештатную ситуацию и, проявив недюжинную физическую подготовку, не отрываясь от руля одной рукой, другой ухватил за одежду выпадавшего из автомобиля президента США и втащил его назад в машину.

Огромную роль в успехах советской дипломатии сыграли наши разведчики. НКВД имел двух надёжных агентов в министерстве иностранных дел Великобритании – Дональда Маклина в посольстве в Вашингтоне, имевшего возможность сообщить об англо-американских переговорах до конференции, и Гая Берджесса, который в 1944 году перешёл из Би-Би-Си в Управление информации министерства иностранных дел. Основной источник НКВД в Государственном департаменте Элджер Хисс вошёл в состав ялтинской делегации.

Как в Тегеране, так и в Ялте перед беседами с Черчиллем и Рузвельтом Сталин вызывал с докладом Берию, но не Лаврентия Павловича, а его сына Серго, ведавшего «прослушкой» наших заклятых друзей.

Президента Рузвельта из-за его малой мобильности разместили в Ливадийском дворце, где и проходила конференция. А Черчиллю была предоставлена резиденция в «английском стиле» – дворец графа Воронцова в Алупке.

Как позже писал Серго:

« К а к и в Т е г е р а н е , в Я л т е о б о р у д о в а л и п о д с л у ш и в а ю щ е й а п п а р а т у р о й в с е п о м е щ е н и я , к о т о р ы е з а н и м а л и у ч а с т н и к и к о н ф е р е н ц и и , н о э т и м д е л о н е о г р а н и ч и л о с ь . Н о в а я а п п а р а т у р а п о з в о л я л а н а м в е с т и п о с т о я н н у ю з а п и с ь р а з г о в о р о в н е т о л ь к о в з д а н и я х , в ы д е л е н н ы х д л я а м е р и к а н с к о й и а н г л и й с к о й д е л е г а ц и й , н о и , с к а ж е м , в п а р к е с п о м о щ ь ю н а п р а в л е н н ы х м и к р о ф о н о в . Е с л и и н т е р е с у ю щ и й н а с о б ъ е к т н а х о д и л с я н а р а с с т о я н и и д о 5 0 - 1 0 0 м е т р о в , п р о б л е м з д е с ь н е в о з н и к а л о » .

Одна из тайн Ялтинской конференции – как Сталин возвращался в Москву. Все источники уверены, что поездом. Кто-то довольно невнятно упомянул о Мелитополе. Но основная версия, что он проехал по… Крымскому мосту через Керченский пролив.

К строительству моста немцы приступили в самом начале 1943 года. Оперативно были доставлены огромные металлические конструкции, но их монтаж сорвало стремительное наступление советских войск, вышедших на противоположный берег пролива.

В апреле 1944 года Красная Армия освободила Керченский полуостров. Трофеями наших войск стали оборудование и техника, собранные немцами для строительства моста.

ГКО распорядился немедленно приступить к строительству моста.

Архитектор Б.М. Надеждин писал:

« В а п р е л е м ы п р и с т у п и л и к с т р о и т е л ь с т в у м о с т а . Н а ч и н а я с ь о т Ч у ш к и к и л о м е т р о в о й к а м е н н о й д а м б о й , м о с т п р о т я н у л с я ч е р е з п р о л и в и в ы х о д и л н а н и з м е н н ы й б е р е г Е н и к а л ь с к о г о п о л у о с т р о в а м е ж д у м ы с о м О п а с н о е и п о с ё л к о м Ж у к о в к а . 1 1 5 о д н о т и п н ы х п р о л ё т о в п о 2 7 , 1 м , п о в о р а ч и в а ю щ е е н а с р е д н е й о п о р е 1 1 0 - м е т р о в о е п р о л ё т н о е с т р о е н и е д в о й н о г о с у д о х о д н о г о о т в е р с т и я н а д ф а р в а т е р о м к р у п н ы х с у д о в » .

В феврале 1945 года по мосту прошёл поезд советской делегации, которая возвращалась с Ялтинской конференции. А через несколько дней его частично разрушил шторм и мощный ледоход из Азовского моря.