Названы самые везучие страны мира

Процветание государства определяется не только политикой. Есть масса факторов, способствующих благополучию. Если не усложнять, то есть страны, которым повезло.

Катар

На границе с Саудовской Аравией расположилась маленькая, но самая богатая страна мира – Катар. На площадь в 10 тысяч квадратных километров приходится 13 % всех мировых запасов нефти, а показатель ВВП на душу населения составляет более 100 тысяч долларов. А ведь на протяжении всей своей истории у Катара были большие проблемы с экономическим процветанием. Он всегда находился в центре междоусобных войн арабских правителей, и был обречен на постоянную уплату дани завоевателям. Добившись в 1470 году, наконец, фактической независимости, страна сразу же попала под гнет колонизаторов – сначала португальцев, потом англичан, которым нужен был рынок, а также добываемые здесь морские губки и жемчуг.

В 30-х годах XX века в стране обнаружили нефть. После Второй мировой войны, воспользовавшись ослаблением Великобритании, катарская династии Аль Тани смогла добиться независимости. Новое государство отказалось войти и в ОАЭ. Сегодня это процветающая страна с 300 тысячами коренного населения, которая занимает первое место в мире по показателю ВВП на душу населения.

Бруней-Даруссалам

Небольшое государство Бруней-Даруссалам в Юго-Восточной Азии называют не иначе как Королевством неизведанных сокровищ и Азиатской Венецией. Султан маленького мусульманского королевства Хассанал Болхиах за почти 30 лет независимости своего государства смог воплотить в реальность все то, о чем мечтали в СССР, но чего так и не достигли – равенства и благополучия простого народа.

Бруней занимает в Азии одно из первых мест по уровню жизни населения и по уровню ВВП на душу населения. Порядка 90% доходов приносит добыча нефти и газа. Ежегодно из недр Брунея добывается около 10 млн кубометров нефти и 12 млн кубометров газа. И немалая часть из этого идет на благо граждан. В Брунее-Даруссаламе людям незнакомы такие слова, как безработица, минимальная заработная плата, попрошайничество. По достижении совершеннолетия каждый молодой человек получает от султана земельный участок. Заключив брак, молодая семья вправе рассчитывать на помощь государства в строительстве дома. Они не платят налог на транспорт, подоходный налог, коммунальные платежи, наслаждаются отличными дорогами и низкими ценами. Государство обеспечивает население бесплатным образованием и здравоохранением, а также поддерживает начинания – с бизнес-планом можно обращаться лично к султану.

Норвегия

Богатейшие нефтяные запасы Норвегии нашли в 1969 году буквально на последнем издыхании, когда уже никто не верил в успех исследовательской экспедиции. Норвежская Геологическая служба еще в 1958 году объявила:

« М о ж е т е н е р а с с ч и т ы в а т ь н а в о з м о ж н о с т и с у щ е с т в о в а н и я у г л я , н е ф т и и л и с е р ы н а к о н т и н е н т а л ь н о м ш е л ь ф е у п о б е р е ж ь я Н о р в е г и и » .

И все же американские нефтяные компании продолжали проявлять интерес к потенциальным богатствам норвежских вод. В связи с этим, в 1963 году Норвегия провозгласила суверенитет государства на разведку и эксплуатацию экономических ресурсов, а спустя два года четко разделила границы континентального шлейфа с Данией и Великобританией. Остальное оставалось за Фортуной. И она не подвела. Поиск начался 19 июля 1966 года и продолжался несколько лет. В 1969 году компания «Филлипс Петролиум» перед тем, как объявить предприятие неудачным, решила пробурить последнюю скважину, отодвинув буровую на 1000 метров, и попала в точку, открыв гигантское месторождение нефти. Спустя 30 лет был обнаружен газ.

Итог всем известен: еще в начале XX века Норвегия была периферией Европы. Развитое рыболовство и судоходство не позволяло ей даже приблизиться по экономическому развитию к ведущим странам Старого света. Сегодня, согласно рейтингу Prosperity index – Норвегия одна из самых процветающих стран мира.

Нидерланды

Но далеко не все преуспевающие страны строят экономику на разработке недр. Нидерланды, например, выигрывают за счет своего географического положения – через них проходят практически все торговые пути Европы. Удобное расположение еще в Новое время позволило стране стать крупнейшим конкурентом колониальной Британской империи. Сегодня, согласно рейтингу самых процветающих стран Prosperity Index, Нидерланды входят в первую десятку.