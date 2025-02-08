7 июля 1937 года: почему китайцы считают эту дату началом Второй мировой

Принято считать, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Однако современные китайские историки придерживаются другого мнения. Они уверены в том, что мировой конфликт «стартовал» 7 июля 1937 года. И на то у специалистов Поднебесной есть довольно веские причины.

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Действительно мнения современных историков касательно хронологических рамок Второй мировой войны кардинальным образом расходятся. Согласно одной из самых распространенных версий, которая приведена в издании «История стран Западной Европы» (Сергей Линец и другие авторы), Германия после захвата Чехословакии принялась готовиться к агрессии против Польши. В конце апреля 1939 года Германия расторгла договор о ненападении на Польшу и 1 сентября того же года немецкие войска пересекли ее границу. Это событие, как утверждают авторы упомянутого учебника, и положило начало Второй мировой войне.

Однако в отличие от Первой мировой войны во время Второй мировой многие государства вошли в конфликт между собой далеко не сразу: некоторые включились в противоборство лишь спустя несколько лет. Например, как утверждают А. М. Родригез и М. В.Пономарев, авторы издания «Новейшая история стран Европы и Америки», Италия вступила в мировой конфликт лишь в июне 1940 года, объявив войну Франции. А США включились в войну в декабре 1941 года после того, как японские самолеты совершили налет на американскую базу в Перл-Харборе. Именно в связи с тем, что страны начали принимать активное участие в войне в разное время, специалисты и не могут прийти к единому мнению о дате начала Второй мировой войны.

Конфликт между Японией и Китаем

Так, китайские историки предлагают перенести дату начала Второй мировой войны не на более поздний период, а как раз наоборот – на 2 года раньше. Как утверждают Андрей Гречко и Дмитрий Устинов, авторы издания «История Второй Мировой войны», специалисты Поднебесной стоят на том, что Вторая мировая война началась 7 июля 1937 года, то есть в тот же день, что и Японо-китайская война. До этого Япония и Китай сталкивались в единичных боях, которые именовались «инцидентами». За одним из таких инцидентов – Мукденским, в результате которого в 1931 году была взорвана железная дорога, последовала оккупация Маньчжурии японскими войсками.

Однако даже после этого в течение довольно продолжительного времени Япония и Китай старались воздерживаться от тотальных военных действий. Но в конце концов, как пишут Зинаида Бичанина и Денис Креленко в энциклопедии «Вторая мировая война», в сентябре 1936 года Япония предложила китайскому правительству режим протектората. Предложение было отклонено, и через несколько месяцев японцы устроили провокационную перестрелку с китайскими войсками у моста Марко Поло под Пекином и развернули масштабное наступление. Упомянутый инцидент произошел как раз 7 июля 1937 года.

Мировое значение Японо-китайской войны

Для того, чтобы понять, почему китайцы считают, что Вторая мировая война началась именно 7 июля 1937 года, необходимо знать определение мировой войны. Как указывают Дмитрий Викторов, Игорь Ищук и Анна Бойкова в издании «Основы военно-научных исследований», мировая война – это война между коалициями государств или крупнейшими государствами мирового сообщества, распространяющаяся на весь мир или охватывающая значительную его часть и затрагивающая интересы большой части мирового сообщества. Юрий Галенович на страницах своей книги «Десять жизней Ван Мина» отмечает, что современные китайские историки уверены в том, что столкновение Японии и Китая и в самом деле имело мировое значение.

Недаром, по словам Галеновича, сегодня в КНР даже применяют термин «Ши цзе канн жи чжань чжэн», что можно перевести как «Мировая антияпонская война» или «Мировая война оказания сопротивления Японии». Что касается вовлечения в конфликт других стран, то, если верить Юрию Емельянову, автору книги «Разгадка 1937 года», с самого начала Японо-китайской войны Советский Союз протянул руку помощи Китаю. Вскоре советские летчики стали защищать небо над Китаем от японских агрессоров. Помогали жителям Поднебесной и Соединенные Штаты. Столкновение американских и японских интересов привело в конце концов к японскому нападению на Перл-Харбор, положившему начало военному противоборству на Тихом океане, которое стало частью Второй мировой войны.