Как журналист стал первым черным риелтором России

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о майоре милиции из Омска Геннадии Серебренникове, который отправил на тот свет всех свидетелей преступлений своего сына. Сегодня наш рассказ — о столичном журналисте Александре Мурылеве: он расправлялся с москвичами ради их квартир и стал известен как первый черный риелтор России.

Начало марта 1994 года, Москва. В гости к матери и дочери Петуховым, живущим в центре столицы, приходит их новый знакомый Александр. Хозяйки страдают алкоголизмом и с радостью соглашаются выпить с мужчиной. Через некоторое время женщины забываются в алкогольном опьянении — в сознание они так и не придут.

Тела Петуховых некоторое время спустя случайно обнаружат в колодце теплосети. Расправа над ними станет лишь одним из многих эпизодов в деле Александра Мурылева — одного из первых черных риелторов в истории страны, который назовет себя санитаром Ельцина.

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Александр Мурылев родился 31 марта 1971 года в семье офицера Советской армии, который в то время служил в штабе контрразведки Западной группы войск (ГДР). В Москву семья Мурылевых вернулась в конце 1980-х годов: Александр окончил медучилище и отправился служить в армию, где был определен на должность фельдшера в военный госпиталь.

Но посвящать жизнь медицине молодой человек не планировал — он хотел стать журналистом и после дембеля подал документы на журфак МГУ, но не прошел по конкурсу. Впрочем, Александр решил не отчаиваться и устроился внештатным корреспондентом сразу в три столичные газеты — «Новое время», «Деловая Россия» и «Вечерний клуб».

По работе Мурылеву доводилось бывать в разных местах — и в какой-то момент ему дали задание подготовить репортаж о работе одного из столичных казино. Оно стало для журналиста роковым: после визита в казино молодой человек стал заядлым игроком. Вначале Мурылев спускал в казино всю зарплату, а затем, как это часто бывает, влез в долги и впал в отчаяние.

© Александр Мурылев // Кадр из телепередача «Криминальная Россия»

Общая сумма долгов была столь велика, что вернуть их легальным путем молодой человек счел невозможным. И тут большую роль в судьбе Мурылева вновь сыграла работа — он часто писал о программе приватизации и знал, что для проведения сделки купли-продажи недвижимости было вполне достаточно одной доверенности со стороны собственника.

В голове у журналиста возник страшный план: он решил находить маргиналов, оформлять от них доверенности на недвижимость, расправляться с хозяевами, а затем продавать их квартиры.

«Он был тем еще маньяком»

Весной 1993 года 22-летний Александр Мурылев рядом с одним из московских магазинов познакомился с Петром Железцовым. Тот злоупотреблял спиртным и с удовольствием согласился на предложение Мурылева скоротать вечер за бутылкой. При этом Железцов проболтался, что одинок, чем подписал себе приговор.

Новый знакомый убедил Петра продать его квартиру за хорошие деньги и купить жилье поскромнее — разница при этом должна была обеспечить Железцову безбедное существование. Алкоголика это предложение обрадовало, и он согласился подписать доверенность на имя Мурылева, который обещал все устроить.

Получив доверенность, Александр подсыпал в водку клофелин, напоил ею Петра и дождался, когда тот отключится. Затем злоумышленник нашел дома у Железцова арбалет и выстрелил в хозяина, но промахнулся, попав в руку. Тогда Мурылев нашел в квартире гарпун и поразил им Петра в самое сердце.

М у р ы л е в , к о н е ч н о , б ы л т е м е щ е м а н ь я к о м Из воспоминаний бывшего сокамерника Александра Мурылева

После этого преступнику пригодились его медицинские навыки: он убедился, что добил Железцова, не нащупав у мужчины пульс. Завернув тело в одеяло, Мурылев оттащил его на Ростовскую набережную и сбросил в Москву-реку. Спустя некоторое время на страшную находку наткнулись двое прохожих, которые вызвали на место наряд милиции.

Однако идентифицировать Железцова так и не удалось: его кремировали и захоронили в безымянной могиле. Впрочем, продать квартиру Петра Мурылев не смог: у покойного нашелся брат, который обратился в милицию с заявлением об исчезновении родственника (к тому времени неопознанного Железцова уже кремировали).

На время следствия по делу пропавшего Петра его квартиру опечатали, и Мурылев лишился любой возможности ее продать.

«Я сбросил деда в колодец»

Спустя несколько дней после расправы над Железцовым Мурылев вновь отправился на охоту — в месте, где собирались столичные маргиналы, он познакомился с Владимиром Трошиным. Тому тоже пришлась по душе перспектива стать обладателем крупной суммы денег, и он подписал доверенность на свое жилье на проспекте 60-летия Октября.

Предстоящую выгодную сделку Мурылев и Трошин решили «обмыть» в компании некой Винокуровой — сожительницы Владимира. Однако застолье стало для пары роковым.

Я р а с п р а в и л с я с о б о и м и н а и х к в а р т и р е . В з я л с н а ч а л а д е д а (Трошина — прим. «Ленты.ру»), затем завернул его в одеяло и сбросил в колодец. Затем я вынес Винокурову, тоже отнес на руках, завернул в одеяло и тоже сбросил в колодец. Потом колодец закрыл, сел в машину и уехал Из показаний Александра Мурылева

В июле 1993 года Мурылев по той же схеме расправился и с одиноким москвичом Сидоровым. Получив от него доверенность на квартиру, злоумышленник нанес потерпевшему летальные удары кухонным топориком. Но в августе отлаженная схема черного риелтора неожиданно дала сбой.

Вначале москвич Александр Ершов согласился продать свою двухкомнатную квартиру и отправился смотреть «однушку», которую Мурылев предложил купить ему взамен. Но когда злоумышленник привез Ершова к квартире Железцова, Александр увидел, что дверь опечатана милицией.

Он сразу заподозрил неладное: категорически отказался подписывать доверенность и написал на Мурылева заявление в милицию, обвинив того в мошенничестве. Однако милиционеры отнеслись к обвинениям выпивающего Ершова с недоверием, поэтому никакого хода делу не дали.

А Мурылев, узнавший о заявлении, немедленно решил отомстить Ершову. Он уговорил Александра отправиться с ним за город и в районе 72-го километра Минского шоссе отправил его на тот свет — Ершов получил пулю в затылок из пистолета ТТ. Бросив тело в лесополосе, черный риелтор уехал обратно в столицу.

Квартиры всех, кого он лишил жизни (кроме Железцова), Мурылев сумел благополучно продать: для этого в администрации ремонтно-эксплуатационного участка (РЭУ) города Вязьмы в Смоленской области он достал справки о том, что владельцы жилья после его реализации якобы будут прописаны в этом регионе.

В остальном злоумышленнику помог столичный нотариус — в прошлом прокурор и судья с десятилетним стажем. Их свела знакомая Александра, которая работала у нотариуса секретарем. За 200 долларов он заверил все доверенности, которые ему принес Мурылев, тем самым дав злоумышленнику возможность продать квартиры.

Загадочный звонок

Расправившись с Ершовым, черный риелтор взял паузу и вернулся на свой преступный путь лишь весной 1994 года. В начале марта он познакомился с матерью и дочерью Петуховыми, которые жили в отдельных квартирах рядом с Шелепихинским шоссе — речь об этом шла в начале статьи.

Александр Ершов // Кадр изтелепередача «Криминальная Россия»

Напоив хозяек до беспамятства, Мурылев задушил их, а затем сбросил тела в колодец теплосети на 3-й Магистральной улице, где их довольно быстро обнаружили коммунальщики. Не успели сотрудники экстренных служб их достать, как уже на следующий день преступник сбросил в тот же колодец свою новую жертву — местного жителя Александра Буланенкова.

Мурылев напоил его почти до беспамятства и подвел к открытому люку: не удержавшись, Буланенков упал в колодец и захлебнулся там. По факту обнаружения тел началось расследование, в ходе которого удалось установить личности всех троих человек, с которыми расправился черный риелтор.

Соседи Петуховых ничего полезного следствию не сообщили — все как один отмечали, что мать и дочь вели замкнутый образ жизни, часто выпивали и общались с такими же маргиналами. Зато соседка Буланенкова припомнила интересную деталь: она рассказала, что 7 марта в домоуправление поступил странный звонок.

П о з в о н и л и и с к а з а л и , ч т о Б у л а н е н к о в с о б и р а е т с я п р о д а в а т ь с в о ю к в а р т и р у . Н о з в о н и л н е о н Соседка Александра Буланенкова

В домоуправлении следователям рассказали, что звонивший — судя по голосу молодой человек — у них так и не появился. Тогда за квартирами Петуховых и Буланенкова установили наблюдение, злоумышленника решили ловить «на живца». Оперативник, загримированный под маргинала, отправился к зданию Мосприватизации на Зеленом проспекте.

Логика была проста: у здания часто встречались люди, которые хотели продать или купить жилье. Однако эта уловка так и не помогла выйти на след черного риелтора.

«Бандиты повесили на меня свои расправы»

Следствию неожиданно помогла бдительность жильцов дома, где жил Александр Буланенков. В какой-то момент Мурылев попытался продать квартиру покойного через риелтерскую фирму, на объект выехал агент по недвижимости, но соседи заподозрили неладное и вызвали милицию. Агента задержали, а директор фирмы вскоре был допрошен.

Р а з д а л с я т е л е ф о н н ы й з в о н о к , н у к а к о б ы ч н о у н а с б ы в а е т . М у ж с к о й г о л о с п р е д л о ж и л п р о д а ж у к в а р т и р ы . Я н а ч а л у н е г о с п р а ш и в а т ь , з а п и с ы в а т ь в с е д а н н ы е п о э т о й к в а р т и р е . П о с л е т о г о к а к я с п р о с и л , с к о л ь к о о н х о ч е т з а э т у к в а р т и р у , о н н а з в а л н е с л и ш к о м б о л ь ш у ю ц е н у . Я з а и н т е р е с о в а л с я , п р е д л о ж и л е м у з а к л ю ч и т ь э к с к л ю з и в н ы й д о г о в о р н а п р о д а ж у э т о й к в а р т и р ы И з п о к а з а н и й д и р е к т о р а р и э л т е р с к о й ф и р м ы

По просьбе следователей директор связался с Мурылевым и попросил о встрече для оформления документов, поскольку квартиру якобы хотят купить. Тот согласился и назначил встречу на Белорусском вокзале, куда должен был приехать из Вязьмы. Мурылев совсем не ожидал, что его будут задерживать: он растерялся и не стал сопротивляться милиции.

Изначально черному риелтору вменили три преступления, но в ходе следствия сыщики вышли на его знакомого нотариуса и из бумаг узнали о доверенностях от Сидорова и Трошина.

Под тяжестью улик Мурылев начал каяться: он рассказал следователям еще о пяти расправах и указал места, где спрятал тела.

«Я — санитар Ельцина», — говорил обвиняемый. Мол, совершая преступления, он старался на благо страны, которую очищал от маргиналов и алкоголиков. Правда, позже Мурылев изменил свои показания: он стал утверждать, что его подставили некие недоброжелатели.

У з н а л я о н е л е г а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и И с л а м с к о г о к у л ь т у р н о г о ц е н т р а в М о с к в е , о т п р а в л я в ш е г о з а в а х х а б и т с к и е д е н ь г и м о л о д ы х м у с у л ь м а н в С а у д о в с к у ю А р а в и ю . С о б р а л н а п о д п о л ь щ и к о в ц е л о е д о с ь е . В о т э т и б а н д и т ы и п о в е с и л и н а м е н я в о с е м ь с о б с т в е н н ы х р а с п р а в . П о д с т а в и л и п о д р а с с т р е л ь н у ю с т а т ь ю , ч т о б ы н е м е ш а л Из показаний Александра Мурылева

Благодаря показаниям Мурылева, наконец удалось установить личность первого потерпевшего — брат Петра Железцова узнал часы родственника, которые находились на том в последние часы жизни, а позже хранились у преступника.

К делу также приложили и найденное в архивах заявление Ершова, в котором он обвинял Мурылева в мошенничестве.

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За восемь расправ черного риелтора Мурылева суд приговорил к расстрелу, который после введения в России моратория заменили на пожизненное лишение свободы. С 1996 года Мурылев находится в исправительной колонии «белый лебедь» в городе Соликамск (Пермский край). Сегодня в свои 54 года он считается старожилом этой зоны.

К о н е ч н о , п о м и л о в а т ь н а п о ж и з н е н н о е з а к л ю ч е н и е — э т о ж е с т о к о . Н о м н о г и е и з н а с н а д е ю т с я в ы й т и о т с ю д а р а н ь ш е , ч е м у м е р е т ь Осужденный Александр Мурылев

Не избежал наказания и нотариус, помогавший злоумышленнику, ему вменили 2 часть статьи 173 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. До суда мужчина, перенесший инфаркт, находился под подпиской о невыезде. Под стражу его взяли лишь после вынесения вердикта — нотариуса приговорили к шести годам колонии.