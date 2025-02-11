Как журналист стал первым черным риелтором России

«Я — санитар Ельцина» В 1990-х московский журналист стал первым черным риелтором России. За что он получил пожизненный срок?
«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о майоре милиции из Омска Геннадии Серебренникове, который отправил на тот свет всех свидетелей преступлений своего сына. Сегодня наш рассказ — о столичном журналисте Александре Мурылеве: он расправлялся с москвичами ради их квартир и стал известен как первый черный риелтор России.
Начало марта 1994 года, Москва. В гости к матери и дочери Петуховым, живущим в центре столицы, приходит их новый знакомый Александр. Хозяйки страдают алкоголизмом и с радостью соглашаются выпить с мужчиной. Через некоторое время женщины забываются в алкогольном опьянении — в сознание они так и не придут.
Тела Петуховых некоторое время спустя случайно обнаружат в колодце теплосети. Расправа над ними станет лишь одним из многих эпизодов в деле Александра Мурылева — одного из первых черных риелторов в истории страны, который назовет себя санитаром Ельцина.
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Александр Мурылев родился 31 марта 1971 года в семье офицера Советской армии, который в то время служил в штабе контрразведки Западной группы войск (ГДР). В Москву семья Мурылевых вернулась в конце 1980-х годов: Александр окончил медучилище и отправился служить в армию, где был определен на должность фельдшера в военный госпиталь.
Но посвящать жизнь медицине молодой человек не планировал — он хотел стать журналистом и после дембеля подал документы на журфак МГУ, но не прошел по конкурсу. Впрочем, Александр решил не отчаиваться и устроился внештатным корреспондентом сразу в три столичные газеты — «Новое время», «Деловая Россия» и «Вечерний клуб».
По работе Мурылеву доводилось бывать в разных местах — и в какой-то момент ему дали задание подготовить репортаж о работе одного из столичных казино. Оно стало для журналиста роковым: после визита в казино молодой человек стал заядлым игроком. Вначале Мурылев спускал в казино всю зарплату, а затем, как это часто бывает, влез в долги и впал в отчаяние.
Общая сумма долгов была столь велика, что вернуть их легальным путем молодой человек счел невозможным. И тут большую роль в судьбе Мурылева вновь сыграла работа — он часто писал о программе приватизации и знал, что для проведения сделки купли-продажи недвижимости было вполне достаточно одной доверенности со стороны собственника.
В голове у журналиста возник страшный план: он решил находить маргиналов, оформлять от них доверенности на недвижимость, расправляться с хозяевами, а затем продавать их квартиры.
«Он был тем еще маньяком»
Весной 1993 года 22-летний Александр Мурылев рядом с одним из московских магазинов познакомился с Петром Железцовым. Тот злоупотреблял спиртным и с удовольствием согласился на предложение Мурылева скоротать вечер за бутылкой. При этом Железцов проболтался, что одинок, чем подписал себе приговор.
Новый знакомый убедил Петра продать его квартиру за хорошие деньги и купить жилье поскромнее — разница при этом должна была обеспечить Железцову безбедное существование. Алкоголика это предложение обрадовало, и он согласился подписать доверенность на имя Мурылева, который обещал все устроить.
Получив доверенность, Александр подсыпал в водку клофелин, напоил ею Петра и дождался, когда тот отключится. Затем злоумышленник нашел дома у Железцова арбалет и выстрелил в хозяина, но промахнулся, попав в руку. Тогда Мурылев нашел в квартире гарпун и поразил им Петра в самое сердце.
Мурылев, конечно, был тем еще маньяком Из воспоминаний бывшего сокамерника Александра Мурылева
После этого преступнику пригодились его медицинские навыки: он убедился, что добил Железцова, не нащупав у мужчины пульс. Завернув тело в одеяло, Мурылев оттащил его на Ростовскую набережную и сбросил в Москву-реку. Спустя некоторое время на страшную находку наткнулись двое прохожих, которые вызвали на место наряд милиции.
Однако идентифицировать Железцова так и не удалось: его кремировали и захоронили в безымянной могиле. Впрочем, продать квартиру Петра Мурылев не смог: у покойного нашелся брат, который обратился в милицию с заявлением об исчезновении родственника (к тому времени неопознанного Железцова уже кремировали).
На время следствия по делу пропавшего Петра его квартиру опечатали, и Мурылев лишился любой возможности ее продать.
«Я сбросил деда в колодец»
Спустя несколько дней после расправы над Железцовым Мурылев вновь отправился на охоту — в месте, где собирались столичные маргиналы, он познакомился с Владимиром Трошиным. Тому тоже пришлась по душе перспектива стать обладателем крупной суммы денег, и он подписал доверенность на свое жилье на проспекте 60-летия Октября.
Предстоящую выгодную сделку Мурылев и Трошин решили «обмыть» в компании некой Винокуровой — сожительницы Владимира. Однако застолье стало для пары роковым.
Я расправился с обоими на их квартире. Взял сначала деда (Трошина — прим. «Ленты.ру»), затем завернул его в одеяло и сбросил в колодец. Затем я вынес Винокурову, тоже отнес на руках, завернул в одеяло и тоже сбросил в колодец. Потом колодец закрыл, сел в машину и уехал Из показаний Александра Мурылева
В июле 1993 года Мурылев по той же схеме расправился и с одиноким москвичом Сидоровым. Получив от него доверенность на квартиру, злоумышленник нанес потерпевшему летальные удары кухонным топориком. Но в августе отлаженная схема черного риелтора неожиданно дала сбой.
Вначале москвич Александр Ершов согласился продать свою двухкомнатную квартиру и отправился смотреть «однушку», которую Мурылев предложил купить ему взамен. Но когда злоумышленник привез Ершова к квартире Железцова, Александр увидел, что дверь опечатана милицией.
Он сразу заподозрил неладное: категорически отказался подписывать доверенность и написал на Мурылева заявление в милицию, обвинив того в мошенничестве. Однако милиционеры отнеслись к обвинениям выпивающего Ершова с недоверием, поэтому никакого хода делу не дали.
А Мурылев, узнавший о заявлении, немедленно решил отомстить Ершову. Он уговорил Александра отправиться с ним за город и в районе 72-го километра Минского шоссе отправил его на тот свет — Ершов получил пулю в затылок из пистолета ТТ. Бросив тело в лесополосе, черный риелтор уехал обратно в столицу.
Квартиры всех, кого он лишил жизни (кроме Железцова), Мурылев сумел благополучно продать: для этого в администрации ремонтно-эксплуатационного участка (РЭУ) города Вязьмы в Смоленской области он достал справки о том, что владельцы жилья после его реализации якобы будут прописаны в этом регионе.
В остальном злоумышленнику помог столичный нотариус — в прошлом прокурор и судья с десятилетним стажем. Их свела знакомая Александра, которая работала у нотариуса секретарем. За 200 долларов он заверил все доверенности, которые ему принес Мурылев, тем самым дав злоумышленнику возможность продать квартиры.
Загадочный звонок
Расправившись с Ершовым, черный риелтор взял паузу и вернулся на свой преступный путь лишь весной 1994 года. В начале марта он познакомился с матерью и дочерью Петуховыми, которые жили в отдельных квартирах рядом с Шелепихинским шоссе — речь об этом шла в начале статьи.
Александр Ершов // Кадр изтелепередача «Криминальная Россия»
Напоив хозяек до беспамятства, Мурылев задушил их, а затем сбросил тела в колодец теплосети на 3-й Магистральной улице, где их довольно быстро обнаружили коммунальщики. Не успели сотрудники экстренных служб их достать, как уже на следующий день преступник сбросил в тот же колодец свою новую жертву — местного жителя Александра Буланенкова.
Мурылев напоил его почти до беспамятства и подвел к открытому люку: не удержавшись, Буланенков упал в колодец и захлебнулся там. По факту обнаружения тел началось расследование, в ходе которого удалось установить личности всех троих человек, с которыми расправился черный риелтор.
Соседи Петуховых ничего полезного следствию не сообщили — все как один отмечали, что мать и дочь вели замкнутый образ жизни, часто выпивали и общались с такими же маргиналами. Зато соседка Буланенкова припомнила интересную деталь: она рассказала, что 7 марта в домоуправление поступил странный звонок.
Позвонили и сказали, что Буланенков собирается продавать свою квартиру. Но звонил не он Соседка Александра Буланенкова
В домоуправлении следователям рассказали, что звонивший — судя по голосу молодой человек — у них так и не появился. Тогда за квартирами Петуховых и Буланенкова установили наблюдение, злоумышленника решили ловить «на живца». Оперативник, загримированный под маргинала, отправился к зданию Мосприватизации на Зеленом проспекте.
Логика была проста: у здания часто встречались люди, которые хотели продать или купить жилье. Однако эта уловка так и не помогла выйти на след черного риелтора.
«Бандиты повесили на меня свои расправы»
Следствию неожиданно помогла бдительность жильцов дома, где жил Александр Буланенков. В какой-то момент Мурылев попытался продать квартиру покойного через риелтерскую фирму, на объект выехал агент по недвижимости, но соседи заподозрили неладное и вызвали милицию. Агента задержали, а директор фирмы вскоре был допрошен.
Раздался телефонный звонок, ну как обычно у нас бывает. Мужской голос предложил продажу квартиры. Я начал у него спрашивать, записывать все данные по этой квартире. После того как я спросил, сколько он хочет за эту квартиру, он назвал не слишком большую цену. Я заинтересовался, предложил ему заключить эксклюзивный договор на продажу этой квартиры Из показаний директора риэлтерской фирмы
По просьбе следователей директор связался с Мурылевым и попросил о встрече для оформления документов, поскольку квартиру якобы хотят купить. Тот согласился и назначил встречу на Белорусском вокзале, куда должен был приехать из Вязьмы. Мурылев совсем не ожидал, что его будут задерживать: он растерялся и не стал сопротивляться милиции.
Изначально черному риелтору вменили три преступления, но в ходе следствия сыщики вышли на его знакомого нотариуса и из бумаг узнали о доверенностях от Сидорова и Трошина.
Под тяжестью улик Мурылев начал каяться: он рассказал следователям еще о пяти расправах и указал места, где спрятал тела.
«Я — санитар Ельцина», — говорил обвиняемый. Мол, совершая преступления, он старался на благо страны, которую очищал от маргиналов и алкоголиков. Правда, позже Мурылев изменил свои показания: он стал утверждать, что его подставили некие недоброжелатели.
Узнал я о нелегальной деятельности Исламского культурного центра в Москве, отправлявшего за ваххабитские деньги молодых мусульман в Саудовскую Аравию. Собрал на подпольщиков целое досье. Вот эти бандиты и повесили на меня восемь собственных расправ. Подставили под расстрельную статью, чтобы не мешал Из показаний Александра Мурылева
Благодаря показаниям Мурылева, наконец удалось установить личность первого потерпевшего — брат Петра Железцова узнал часы родственника, которые находились на том в последние часы жизни, а позже хранились у преступника.
К делу также приложили и найденное в архивах заявление Ершова, в котором он обвинял Мурылева в мошенничестве.
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За восемь расправ черного риелтора Мурылева суд приговорил к расстрелу, который после введения в России моратория заменили на пожизненное лишение свободы. С 1996 года Мурылев находится в исправительной колонии «белый лебедь» в городе Соликамск (Пермский край). Сегодня в свои 54 года он считается старожилом этой зоны.
Конечно, помиловать на пожизненное заключение — это жестоко. Но многие из нас надеются выйти отсюда раньше, чем умереть Осужденный Александр Мурылев
Не избежал наказания и нотариус, помогавший злоумышленнику, ему вменили 2 часть статьи 173 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. До суда мужчина, перенесший инфаркт, находился под подпиской о невыезде. Под стражу его взяли лишь после вынесения вердикта — нотариуса приговорили к шести годам колонии.