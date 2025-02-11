«Я — санитар Ельцина» В 1990-х московский журналист стал первым черным риелтором России. За что он получил пожизненный срок?

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о майоре милиции из Омска Геннадии Серебренникове, который отправил на тот свет всех свидетелей преступлений своего сына. Сегодня наш рассказ — о столичном журналисте Александре Мурылеве: он расправлялся с москвичами ради их квартир и стал известен как первый черный риелтор России.

Как журналист стал первым черным риелтором России
© ТАСС

Начало марта 1994 года, Москва. В гости к матери и дочери Петуховым, живущим в центре столицы, приходит их новый знакомый Александр. Хозяйки страдают алкоголизмом и с радостью соглашаются выпить с мужчиной. Через некоторое время женщины забываются в алкогольном опьянении — в сознание они так и не придут.

Тела Петуховых некоторое время спустя случайно обнаружат в колодце теплосети. Расправа над ними станет лишь одним из многих эпизодов в деле Александра Мурылева — одного из первых черных риелторов в истории страны, который назовет себя санитаром Ельцина.

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Александр Мурылев родился 31 марта 1971 года в семье офицера Советской армии, который в то время служил в штабе контрразведки Западной группы войск (ГДР). В Москву семья Мурылевых вернулась в конце 1980-х годов: Александр окончил медучилище и отправился служить в армию, где был определен на должность фельдшера в военный госпиталь.

Но посвящать жизнь медицине молодой человек не планировал — он хотел стать журналистом и после дембеля подал документы на журфак МГУ, но не прошел по конкурсу. Впрочем, Александр решил не отчаиваться и устроился внештатным корреспондентом сразу в три столичные газеты — «Новое время», «Деловая Россия» и «Вечерний клуб».

По работе Мурылеву доводилось бывать в разных местах — и в какой-то момент ему дали задание подготовить репортаж о работе одного из столичных казино. Оно стало для журналиста роковым: после визита в казино молодой человек стал заядлым игроком. Вначале Мурылев спускал в казино всю зарплату, а затем, как это часто бывает, влез в долги и впал в отчаяние.

© Александр Мурылев // Кадр из телепередача «Криминальная Россия»

Общая сумма долгов была столь велика, что вернуть их легальным путем молодой человек счел невозможным. И тут большую роль в судьбе Мурылева вновь сыграла работа — он часто писал о программе приватизации и знал, что для проведения сделки купли-продажи недвижимости было вполне достаточно одной доверенности со стороны собственника.

В голове у журналиста возник страшный план: он решил находить маргиналов, оформлять от них доверенности на недвижимость, расправляться с хозяевами, а затем продавать их квартиры.

«Он был тем еще маньяком»

Весной 1993 года 22-летний Александр Мурылев рядом с одним из московских магазинов познакомился с Петром Железцовым. Тот злоупотреблял спиртным и с удовольствием согласился на предложение Мурылева скоротать вечер за бутылкой. При этом Железцов проболтался, что одинок, чем подписал себе приговор.

Новый знакомый убедил Петра продать его квартиру за хорошие деньги и купить жилье поскромнее — разница при этом должна была обеспечить Железцову безбедное существование. Алкоголика это предложение обрадовало, и он согласился подписать доверенность на имя Мурылева, который обещал все устроить.

Получив доверенность, Александр подсыпал в водку клофелин, напоил ею Петра и дождался, когда тот отключится. Затем злоумышленник нашел дома у Железцова арбалет и выстрелил в хозяина, но промахнулся, попав в руку. Тогда Мурылев нашел в квартире гарпун и поразил им Петра в самое сердце.

Мурылев, конечно, был тем еще маньяком Из воспоминаний бывшего сокамерника Александра Мурылева

После этого преступнику пригодились его медицинские навыки: он убедился, что добил Железцова, не нащупав у мужчины пульс. Завернув тело в одеяло, Мурылев оттащил его на Ростовскую набережную и сбросил в Москву-реку. Спустя некоторое время на страшную находку наткнулись двое прохожих, которые вызвали на место наряд милиции.

Однако идентифицировать Железцова так и не удалось: его кремировали и захоронили в безымянной могиле. Впрочем, продать квартиру Петра Мурылев не смог: у покойного нашелся брат, который обратился в милицию с заявлением об исчезновении родственника (к тому времени неопознанного Железцова уже кремировали).

На время следствия по делу пропавшего Петра его квартиру опечатали, и Мурылев лишился любой возможности ее продать.

«Я сбросил деда в колодец»

Спустя несколько дней после расправы над Железцовым Мурылев вновь отправился на охоту — в месте, где собирались столичные маргиналы, он познакомился с Владимиром Трошиным. Тому тоже пришлась по душе перспектива стать обладателем крупной суммы денег, и он подписал доверенность на свое жилье на проспекте 60-летия Октября.

Предстоящую выгодную сделку Мурылев и Трошин решили «обмыть» в компании некой Винокуровой — сожительницы Владимира. Однако застолье стало для пары роковым.

Я расправился с обоими на их квартире. Взял сначала деда (Трошина — прим. «Ленты.ру»), затем завернул его в одеяло и сбросил в колодец. Затем я вынес Винокурову, тоже отнес на руках, завернул в одеяло и тоже сбросил в колодец. Потом колодец закрыл, сел в машину и уехал Из показаний Александра Мурылева

В июле 1993 года Мурылев по той же схеме расправился и с одиноким москвичом Сидоровым. Получив от него доверенность на квартиру, злоумышленник нанес потерпевшему летальные удары кухонным топориком. Но в августе отлаженная схема черного риелтора неожиданно дала сбой.

Вначале москвич Александр Ершов согласился продать свою двухкомнатную квартиру и отправился смотреть «однушку», которую Мурылев предложил купить ему взамен. Но когда злоумышленник привез Ершова к квартире Железцова, Александр увидел, что дверь опечатана милицией.

Он сразу заподозрил неладное: категорически отказался подписывать доверенность и написал на Мурылева заявление в милицию, обвинив того в мошенничестве. Однако милиционеры отнеслись к обвинениям выпивающего Ершова с недоверием, поэтому никакого хода делу не дали.

А Мурылев, узнавший о заявлении, немедленно решил отомстить Ершову. Он уговорил Александра отправиться с ним за город и в районе 72-го километра Минского шоссе отправил его на тот свет — Ершов получил пулю в затылок из пистолета ТТ. Бросив тело в лесополосе, черный риелтор уехал обратно в столицу.

Квартиры всех, кого он лишил жизни (кроме Железцова), Мурылев сумел благополучно продать: для этого в администрации ремонтно-эксплуатационного участка (РЭУ) города Вязьмы в Смоленской области он достал справки о том, что владельцы жилья после его реализации якобы будут прописаны в этом регионе.

В остальном злоумышленнику помог столичный нотариус — в прошлом прокурор и судья с десятилетним стажем. Их свела знакомая Александра, которая работала у нотариуса секретарем. За 200 долларов он заверил все доверенности, которые ему принес Мурылев, тем самым дав злоумышленнику возможность продать квартиры.

Загадочный звонок

Расправившись с Ершовым, черный риелтор взял паузу и вернулся на свой преступный путь лишь весной 1994 года. В начале марта он познакомился с матерью и дочерью Петуховыми, которые жили в отдельных квартирах рядом с Шелепихинским шоссе — речь об этом шла в начале статьи.

Александр Ершов // Кадр изтелепередача «Криминальная Россия»

Напоив хозяек до беспамятства, Мурылев задушил их, а затем сбросил тела в колодец теплосети на 3-й Магистральной улице, где их довольно быстро обнаружили коммунальщики. Не успели сотрудники экстренных служб их достать, как уже на следующий день преступник сбросил в тот же колодец свою новую жертву — местного жителя Александра Буланенкова.

Мурылев напоил его почти до беспамятства и подвел к открытому люку: не удержавшись, Буланенков упал в колодец и захлебнулся там. По факту обнаружения тел началось расследование, в ходе которого удалось установить личности всех троих человек, с которыми расправился черный риелтор.

Соседи Петуховых ничего полезного следствию не сообщили — все как один отмечали, что мать и дочь вели замкнутый образ жизни, часто выпивали и общались с такими же маргиналами. Зато соседка Буланенкова припомнила интересную деталь: она рассказала, что 7 марта в домоуправление поступил странный звонок.

Позвонили и сказали, что Буланенков собирается продавать свою квартиру. Но звонил не он Соседка Александра Буланенкова

В домоуправлении следователям рассказали, что звонивший — судя по голосу молодой человек — у них так и не появился. Тогда за квартирами Петуховых и Буланенкова установили наблюдение, злоумышленника решили ловить «на живца». Оперативник, загримированный под маргинала, отправился к зданию Мосприватизации на Зеленом проспекте.

Логика была проста: у здания часто встречались люди, которые хотели продать или купить жилье. Однако эта уловка так и не помогла выйти на след черного риелтора.

«Бандиты повесили на меня свои расправы»

Следствию неожиданно помогла бдительность жильцов дома, где жил Александр Буланенков. В какой-то момент Мурылев попытался продать квартиру покойного через риелтерскую фирму, на объект выехал агент по недвижимости, но соседи заподозрили неладное и вызвали милицию. Агента задержали, а директор фирмы вскоре был допрошен.

Раздался телефонный звонок, ну как обычно у нас бывает. Мужской голос предложил продажу квартиры. Я начал у него спрашивать, записывать все данные по этой квартире. После того как я спросил, сколько он хочет за эту квартиру, он назвал не слишком большую цену. Я заинтересовался, предложил ему заключить эксклюзивный договор на продажу этой квартиры Из показаний директора риэлтерской фирмы

По просьбе следователей директор связался с Мурылевым и попросил о встрече для оформления документов, поскольку квартиру якобы хотят купить. Тот согласился и назначил встречу на Белорусском вокзале, куда должен был приехать из Вязьмы. Мурылев совсем не ожидал, что его будут задерживать: он растерялся и не стал сопротивляться милиции.

Изначально черному риелтору вменили три преступления, но в ходе следствия сыщики вышли на его знакомого нотариуса и из бумаг узнали о доверенностях от Сидорова и Трошина.

Под тяжестью улик Мурылев начал каяться: он рассказал следователям еще о пяти расправах и указал места, где спрятал тела.

«Я — санитар Ельцина», — говорил обвиняемый. Мол, совершая преступления, он старался на благо страны, которую очищал от маргиналов и алкоголиков. Правда, позже Мурылев изменил свои показания: он стал утверждать, что его подставили некие недоброжелатели.

Узнал я о нелегальной деятельности Исламского культурного центра в Москве, отправлявшего за ваххабитские деньги молодых мусульман в Саудовскую Аравию. Собрал на подпольщиков целое досье. Вот эти бандиты и повесили на меня восемь собственных расправ. Подставили под расстрельную статью, чтобы не мешал Из показаний Александра Мурылева

Благодаря показаниям Мурылева, наконец удалось установить личность первого потерпевшего — брат Петра Железцова узнал часы родственника, которые находились на том в последние часы жизни, а позже хранились у преступника.

К делу также приложили и найденное в архивах заявление Ершова, в котором он обвинял Мурылева в мошенничестве.

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За восемь расправ черного риелтора Мурылева суд приговорил к расстрелу, который после введения в России моратория заменили на пожизненное лишение свободы. С 1996 года Мурылев находится в исправительной колонии «белый лебедь» в городе Соликамск (Пермский край). Сегодня в свои 54 года он считается старожилом этой зоны.

Конечно, помиловать на пожизненное заключение это жестоко. Но многие из нас надеются выйти отсюда раньше, чем умереть Осужденный Александр Мурылев

Не избежал наказания и нотариус, помогавший злоумышленнику, ему вменили 2 часть статьи 173 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. До суда мужчина, перенесший инфаркт, находился под подпиской о невыезде. Под стражу его взяли лишь после вынесения вердикта — нотариуса приговорили к шести годам колонии.

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Владимир Трошин
Александр Ершов
Деловая Россия
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