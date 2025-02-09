Как зеркала поменяли быт, моду и нравы нашего мира

Изучение собственного тела для многих людей стало одним из важнейших опытов в жизни. Вглядываясь в зеркало, они познают свою чувственность и сексуальность, подмечают происходящие с ними изменения и находят источник уверенности. Когда наблюдение за отражением стало нормой? Как эта привычка поменяла быт, моду и нравы нашего мира? Ответы на эти и другие вопросы дает французская исследовательница Сабин Мельхиор-Бонне. Ее «История зеркала» прослеживает весь путь предмета от античности до наших дней и описывает его поразительное воздействие на цивилизацию. С разрешения издательства «Новое литературное обозрение» «Лента.ру» публикует фрагмент книги.

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Начало эры зеркального шкафа

В Париже появились первые крупные универмаги: «Пти Сен Тома» на улице Бак, «Менажер» («Хозяйка») на бульваре Бон Нувель, «Лувр», «Бон Марше», ставшие активными действующими лицами перемен в сфере торговли и моды; они предлагали уже готовые спальни на выбор по ценам, вполне доступным людям даже с довольно скромными доходами. Современный ансамбль включал двуспальную кровать, ночной столик и шкаф, пришедший на смену сундуку; благодаря тому, что цены на зеркала, производимые в Сен Гобене, в период Второй империи снижались каждые десять лет на 30 %, этот шкаф украшался двумя зеркалами, по одному на каждой дверце.

В универмаге «Бон Марше» специальная распродажа мебели проводилась в сентябре. Особые отпечатанные каталоги способствовали распространению новой моды среди значительных лиц городков и деревень; в каталогах были представлены десятки различных моделей трельяжей, туалетных столиков, зеркальных шкафов с одной и двумя дверцами, с резными фронтонами.

Специальный отдел, где торговали зеркалами, предлагал очень скромные зеркала из Германии, в простых сосновых рамах, обычные и сверхпрочные, более дорогие, одинарные, двухстворчатые и трехстворчатые, самых разных размеров.

С 1870 г. магазин обзавелся особой службой приема заказов по почте и доставки товаров клиентам на дом, такой способ торговли имел успех, и 1894 г. потенциальным клиентам было разослано полтора миллиона каталогов.

Магазин получал по четыре тысячи писем с заказами в день и отправил в провинцию около миллиона посылок с заказами. Объемы продаж, осуществляемых отделом торговли «по письменным заказам по каталогам», неуклонно возрастали в период с 1872 по 1902 г., когда в провинцию было отправлено 50 миллионов посылок.

Различия между Парижем и провинцией постепенно сглаживались и исчезали: в 1840 г. парижане составляли две трети клиентуры Сен-Гобена, а в 1860 г. — всего лишь треть.

Буржуазия установила строгие правила хорошего тона и умения жить, которые служили указанием всякому члену общества, каким образом следует обставлять дом и как живут те, кто добился успеха.

Наступает эра царствования зеркального шкафа, ставшего эмблемой комфорта и признаком благополучия!

Зеркальный шкаф солиден, массивен, добропорядочен, он как бы подчеркивает богатство своих хозяев.

В Средние века он стал конкурировать с псише, но выглядел еще как парвеню, т.е. как удачливый и нагловатый выскочка. Псише — необходимый предмет меблировки записной кокетки, вот почему сей предмет и возвышается в будуаре богатой и праздной светской львицы, а зеркальный шкаф прячет в своей утробе стопки белья, приданое своей хозяйки, он является символом порядка и экономности, его гладкая и блестящая поверхность воспроизводит игру света и теней, которую так любили и ценили в XVIII в.

В «Воспитании чувств» Флобер помещает крепкий, солидный зеркальный шкаф в апартаменты госпожи Арну, зато в кабинете элегантной и кокетливой Розанетты красуется псише. Бальзак в «Кузине Бетте» тоже ставит в будуаре актрисы Жозефы именно псише, зато у мадам Марнеф стоит, конечно же, зеркальный шкаф, несмотря на все ее усилия, которые она прикладывает для того, чтобы подняться повыше по социальной лестнице.

Зеркальный шкаф настоятельно навязывает себя в качестве необходимого предмета обстановки в эпоху, когда главным лозунгом становится клич: «Обогащайтесь!» Ему сопутствует столь оглушительный успех, что это даже порождает споры. Какие только обвинения не звучат в его адрес! Барбе д’Оревильи встает на его защиту:

« З е р к а л ь н ы й ш к а ф . . . П р и з н а ю с ь , я п и т а ю к н е м у о п р е д е л е н н у ю с л а б о с т ь . . . Д а , я л ю б л ю э т о т д у р н о й , г а д к и й , н а д м е н н ы й п р е д м е т . Д л я м е н я э т о н е м е б е л ь , н е т , э т о . . . н е ч т о в р о д е б о л ь ш о г о о з е р а , п р о с т и р а ю щ е г о с я у м е н я в к о м н а т е » , — Б а р б е д ’ О р е в и л ь и .

Зато Теодор де Банвиль возмущается:

« Н а ш л о с ь ж е к а к о е - т о ч у д о в и щ е , ч т о б ы и з о б р е с т и и р а с п р о с т р а н и т ь с а м у ю п о ш л у ю , с а м у ю у р о д л и в у ю , с а м у ю г л у п у ю , с а м у ю о т в р а т и т е л ь н у ю , с а м у ю в у л ь г а р н у ю в е щ ь н а с в е т е — з е р к а л ь н ы й ш к а ф ! »

Руководство по ведению домашнего хозяйства, предназначенное для того, чтобы помочь новобрачным начать самостоятельную семейную жизнь, опубликованное в начале XX в. и впоследствии многократно переизданное, давало список самой необходимой для новой семьи мебели, и зеркальный шкаф занимал в этом списке самое почетное место.

Там говорилось, что «дверца шкафа вместо прежней деревянной крашенной филенки украшена теперь зеркалом с гранеными краями».

Далее следовали советы, где надо ставить зеркальный шкаф (напротив камина, над которым тоже имелось зеркало, и таким образом жизненное пространство юной пары как бы увеличивалось).

Специализированные магазины, такие, как «Левитан» или «Пассаж Барбес», снабжали молодые семьи всем необходимым в начале XX в., и продаваемая там мебель имела такой успех не столько потому, что была дешевле, чем в других магазинах, а потому что несла на себе отпечаток буржуазной добропорядочности и как бы служила свидетельством того, что молодые супруги допущены в сферу почтенных буржуа.

Жан Бодрияр, проведя исследование причин столь большого успеха зеркального шкафа в XIX в., писал:

« Э т о т п р е д м е т , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и й о б о г а т с т в е , в к о т о р о м ч е л о в е к и з б у р ж у а з н о й с р е д ы , о т н о с я щ и й с я к с в о е й о с о б е в е с ь м а у в а ж и т е л ь н о , н а х о д и т б о л ь ш о е у д о в о л ь с т в и е , т а к к а к о н о м н о ж и т е г о и з о б р а ж е н и е и у в е л и ч и в а е т е г о в е с в с о б с т в е н н ы х г л а з а х , о т р а ж а я и п р е у м н о ж а я е г о б о г а т с т в а . . . Н е с л у ч а й н о э п о х а Л ю д о в и к а X I V н а х о д и т с в о е с о в е р ш е н н е й ш е е в ы р а ж е н и е в З е р к а л ь н о й г а л е р е е В е р с а л я , и н е с л у ч а й н о б ы с т р о е р а с п р о с т р а н е н и е з е р к а л в г о р о д с к и х к в а р т и р а х с о в п а д а е т п о в р е м е н и с т р и у м ф о м ф а р и с е й с к о г о б у р ж у а з н о г о с о з н а н и я в п е р и о д п р а в л е н и я Н а п о л е о н а I I I и в о ц а р е н и я с т и л я м о д е р н в о в с е х с ф е р а х ж и з н и » .

Зеркальный шкаф находит себе место даже в ванной! Ванная, т.е. место, где женщина с особым вниманием изучает себя самое и свой туалет для того, чтобы довести свою красоту до совершенства и таким образом увенчать успех своего мужа, стала объектом подробнейшего описания в трактатах, посвященных искусству декора и в наставлениях по правилам хорошего тона.

Так, графиня де Жансе посвятила ей целый толстый том!

« В в а н н о й к о м н а т е н и к а к о е з е р к а л о н е б у д е т л и ш н и м , — п и ш е т о н а , — и б о н а д о в и д е т ь с е б я в о в е с ь р о с т , с г о л о в ы д о п я т и с о в с е х с т о р о н . . . Б о л ь ш о е т р е х с т в о р ч а т о е з е р к а л о п о д о ш л о б ы , н а в е р н о е , и д е а л ь н о , н о з а н е и м е н и е м т а к о в о г о м о ж н о у д о в л е т в о р и т ь с я и л и о д н и м б о л ь ш и м з е р к а л о м , и л и д а ж е з е р к а л ь н ы м ш к а ф о м , д л я к о т о р о г о в д о м е н е т л у ч ш е м е с т а , ч е м т у а л е т н а я к о м н а т а » . У к р е п л е н н ы е н е п о д в и ж н о , а е щ е л у ч ш е п о д в и ж н ы е з е р к а л а д о л ж н ы , п о м н е н и ю г р а ф и н и , п о з в о л я т ь с о в е р ш а ю щ е й т у а л е т о с о б е о с м о т р е т ь с е б я п о л н о с т ь ю , и в э т о м « н е п р и с т у п н о м у б е ж и щ е » , и м е н у е м о м г р а ф и н е й т о « л а б о р а т о р и е й » , т о « и с п о в е д а л ь н е й » , ж е н щ и н а н е д о л ж н а « б о я т ь с я д е л а т ь д в и ж е н и я с т р а н н ы е , д а ж е с м е ш н ы е ; к о г д а о н а н а х о д и т с я в о д и н о ч е с т в е п е р е д з е р к а л о м , е й н е ч е г о р о б е т ь ! »

Торжество зеркала

« З е р к а л а з а в о е в а л и и н т е р ь е р ы к в а р т и р и д о м о в г о р о ж а н » , — в п о л н е с п р а в е д л и в о о т м е ч а л н е к и й н а б л ю д а т е л ь в 1 8 7 0 г . , — и з а в о е в а л и п о т о м у , ч т о о н и д а р у ю т г о р о ж а н а м т о , ч е г о и м б о л е е в с е г о н е х в а т а е т : п р о с т р а н с т в о ; о н и о ж и в л я ю т и к а к б ы у в е л и ч и в а ю т в р а з м е р а х м а л е н ь к и е к о м н а т ы ; м о ж н о с к а з а т ь , ч т о з е р к а л о — э т о п е р в ы й п р е д м е т р о с к о ш и , к о т о р ы й п о з в о л я е т п р и о б р е с т и с е б е ч е л о в е к э к о н о м н ы й , н о о н о т о г о с т о и т , и б о о н о ч р е з в ы ч а й н о у к р а ш а е т ж и л и щ е и д е л а е т е г о п р о с т о р н е й ; р а з м е щ е н н ы е м е ж д у д в у м я г о с т и н ы м и , з е р к а л а с о з д а ю т в с о в р е м е н н ы х к в а р т и р а х а т м о с ф е р у и з ы с к а н н о с т и и э л е г а н т н о с т и » .

Некоторые цифры, взятые из бухгалтерских книг Сен-Гобенской компании, свидетельствуют о воистину триумфальном шествии зеркала по городам и весям.

Итак, с 1852 по 1862 г. объем производства литых зеркал в год вырос с 95 000 м2 до 200 000 м2, в период с 1878 по 1898 г. объем производства увеличился еще вдвое. Подобные рекордные показатели были достигнуты благодаря прогрессу в области химии и механики. С 1858 г. при изготовлении стекла стали применять глауберову соль, а в конце века на смену ртути в процессе амальгамирования пришло серебро, что ускорило процесс и позволило выпускать готовое зеркало за шесть дней вместо прежних восемнадцати. Что же касается размеров зеркал, то в данной сфере, казалось, могли стать реальностью любые, самые безумные мечты и самые фантастические сны: на всемирной выставке 1867 г. Сен-Гобенская компания представила на всеобщее обозрение зеркала размерами 6,09 на 3,53 и 5,50 на 3, 53 м.

Зеркала ставят и развешивают повсюду: в роскошных гостиницах, в ресторанах, в кафе, в вестибюлях жилых зданий, в фойе театров, в казино, в опере (там зеркала в фойе достигали в высоту 6 м 50 см).

Расчетные сметы, составленные при постройке парижских домов (в хороших районах и хорошего качества) в 1857 г., свидетельствуют о том, что затраты на зеркала достигали 3% от всей суммы затрат на строительство! В знаменитом ресторане «Лаперуз» на набережной Гранд Огюстен и по сию пору можно любоваться теми же зеркалами, что украшали в конце позапрошлого века отдельные кабинеты; «их поверхности до сих пор покрыты царапинами, ибо дамы полусвета, проводя по зеркалам острыми гранями камней, проверяли таким образом, настоящие ли бриллианты дарили им их покровители».

Во времена Второй империи в моду вошли большие стекла в витринах магазинов, и изобретение специальных средств, защищавших стекла от растрескивания, способствовало тому, что магазины и лавки преобразились внешне, отчего улицы стали выглядеть гораздо лучше.

Лавки стали напоминать прекрасные просторные оранжереи, залитые потоками света, где товары, отражаясь в многочисленных зеркалах, пробуждали у покупателей бурю восторгов и желаний.

Именно обилие зеркал во многом предопределило успех Октава Муре, открывшего крупный универмаг под названием «Дамское счастье», и оно же способствовало разорению печальных темных лавчонок, где умиравшие от скуки продавцы влачили жалкое существование, глядя в узкие грязноватые окошки, застекленные зеленовато-серым стеклом.

Магазин Октава Муре предстает на страницах романа настоящим храмом торговли (прообразом ему послужил магазин Бусико); перед восхищенными взорами клиенток в нем проходили шеренги разодетых в роскошные наряды манекенов, в то время как зеркала, расположенные с точным расчетом с обеих сторон витрины, множили ряды этих манекенов и делали их бесконечными, словно заполняя улицу этими красивыми женщинами, у которых вместо голов были укреплены таблички с ценами.

А как обстоят дела сегодня? Мы живем среди зеркал. Они не выделяются теперь дорогими и красивыми рамами или гранеными краями, которые ранее как бы отделяли их от внешнего мира и заключали отражение в заточение, являясь чем-то вроде волшебных скобок в реальном мире.

Теперь зеркала предстают перед нами в обнаженном виде, они плоски, холодны, безупречны, незапятнаны, они посылают отражение внешнего мира миру внутреннему и наоборот, и все превращают в великолепное зрелище.

Они стали привычны настолько, что для нас ежедневно по утрам видеть свое лицо, когда мы умываемся и причесываемся, столь же естественно, как дышать. Зеркало является не только принадлежностью интимных уголков нашего жилища, нет, оно находит себе место и на улице, оно оккупирует стеклянные стены огромных жилых зданий, заполняет городские пространства, и эти обстоятельства сподвигли американского фотографа Дэвида Хокни высказать полушутливое-полусерьезное суждение:

« Е с л и п р и о с м ы с л е н и и ж и з н и н е п р и н и м а т ь в о в н и м а н и е з е р к а л о , т о э т о о з н а ч а е т , ч т о м ы о с м ы с л я е м е е л и ш ь н а п о л о в и н у » .

Пародируя Хокни, можно перефразировать его высказывание и прийти к следующему заключению:

« Е с л и о с м ы с л и в а т ь и р а с с м а т р и в а т ь с е б я с а м о г о , н е п р и н и м а я в о в н и м а н и е з е р к а л о , т о э т о о з н а ч а е т о с м ы с л и в а т ь и р а с с м а т р и в а т ь с е б я л и ш ь н а п о л о в и н у » .

И тогда нам остается только одно: поставить такого человека перед зеркалом и открыть для себя его двойной лик.