Как журналист открыл Америку для советского зрителя

Журналист, открывший Америку для советского зрителя. 100-лет со дня рождения Валентина Зорина
9 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Валентина Зорина. Легендарный журналист-международник, политолог и публицист. Его репортажи и книги открыли советским людям Америку. А интервью с Джоном Кеннеди, Шарлем де Голлем, Индирой Ганди, Маргарет Тэтчер вошли в золотой фонд советского телевидения, передает корреспондент телеканала «МИР 24 Елена Ширяева.
По фотографиям на стене в его рабочем кабинете можно было изучать историю международных отношений. Маргарет Тэтчер, Индира Ганди, Рональд Рейган, Шарль де Голль, Буш-старший. Валентин Зорин встречался с каждым из них.
Валентин Зорин принадлежал к узкому кругу тех, кто находился на журналистском Олимпе. Международного политического обозревателя знали в лицо, наверное, все 300 миллионов жителей Советского Союза.
«Я тогда в школе еще учился, я вспоминаю, как он мелькал в кадре не только с микрофоном, он мелькал рядом. И знаете, с кем? Он мелькал рядом с самыми выдающимися нашими советскими политическими фигурами, и не только, и с американскими тоже. И что интересно, его признавали.
Валентин Сергеевич по образованию дипломат. Окончил МГИМО. Был среди студентов первого выпуска.
Валентин Зорин — автор многочисленных книг: «Некоронованные короли Америки, «Мистеры Миллиарды. По ним основы международной журналистики изучает не одно поколоение студентов в МГИМО.
«Эта книга, она настольная, потому что, понимаете, здесь суть происходящих в американском обществе процессов!
Его карьера развивалась стремительно. В 33 — доктор наук, в 40 — политический обозреватель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию и Всесоюзного радио, куда он пришел, как ученик Левитана. Баритон Зорина был узнаваем.
Кадры из передачи «Америка 70-х. Эту страну Зорин изучал всю свою жизнь. Снял 26 фильмов и открыл Америку для советского зрителя.
В США Зорин впервые приехал в 1952 году в самый разгар холодной войны. И рассказывая о жизни за рубежом, показывал другую реальность.
«Там любят американскую свободу, считают себя свободной страной, но не вкалывают во имя этого идеала, а мерило успеха жизненного, какого хотят, творческого, человеческого доллара, оно сидит глубоко.
В качестве специального корреспондента освещал зарубежные визиты руководителей страны: Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина.
Не последню роль Валентин Зорина играл и в переговорах. В 1967 году участвовал в качестве советника на встрече главы советского правительства Алексея Косыгина с 36-м президентом США Линдоном Джонсоном.
«Он бывал даже чуть не переводчиком в многих случаях. Летал, принимал участие в разных разговорах. Он хорошо узнал американскую элиту. И тоже велись нечастные разговоры. Иногда такие важные.
Он был свидетелем многих важных моментов мировой истории ив своих репортажах всегда подмечал детали, которые не замечали другие.Валентин Зорин — единственный из отечественных журналистов, кто провел собственное расследование убийства Кеннеди.
Его называют создателем новых для своего времени жанров публицистического телефильма и телевизионного «круглого стола. Передача «9 студия, которую вел Зорин, выходила в эфир 16 лет.
Человек не только успешной, но и удивительно долгой творческой судьбы. Профессии Зорин отдал 70 лет.