Как журналист открыл Америку для советского зрителя

9 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Валентина Зорина. Легендарный журналист-международник, политолог и публицист. Его репортажи и книги открыли советским людям Америку. А интервью с Джоном Кеннеди, Шарлем де Голлем, Индирой Ганди, Маргарет Тэтчер вошли в золотой фонд советского телевидения, передает корреспондент телеканала «МИР 24 Елена Ширяева.

По фотографиям на стене в его рабочем кабинете можно было изучать историю международных отношений. Маргарет Тэтчер, Индира Ганди, Рональд Рейган, Шарль де Голль, Буш-старший. Валентин Зорин встречался с каждым из них.

Валентин Зорин принадлежал к узкому кругу тех, кто находился на журналистском Олимпе. Международного политического обозревателя знали в лицо, наверное, все 300 миллионов жителей Советского Союза.

« Я т о г д а в ш к о л е е щ е у ч и л с я , я в с п о м и н а ю , к а к о н м е л ь к а л в к а д р е н е т о л ь к о с м и к р о ф о н о м , о н м е л ь к а л р я д о м . И з н а е т е , с к е м ? О н м е л ь к а л р я д о м с с а м ы м и в ы д а ю щ и м и с я н а ш и м и с о в е т с к и м и п о л и т и ч е с к и м и ф и г у р а м и , и н е т о л ь к о , и с а м е р и к а н с к и м и т о ж е . И ч т о и н т е р е с н о , е г о п р и з н а в а л и .

Валентин Сергеевич по образованию дипломат. Окончил МГИМО. Был среди студентов первого выпуска.

Валентин Зорин — автор многочисленных книг: «Некоронованные короли Америки, «Мистеры Миллиарды. По ним основы международной журналистики изучает не одно поколоение студентов в МГИМО.

« Э т а к н и г а , о н а н а с т о л ь н а я , п о т о м у ч т о , п о н и м а е т е , з д е с ь с у т ь п р о и с х о д я щ и х в а м е р и к а н с к о м о б щ е с т в е п р о ц е с с о в !

Его карьера развивалась стремительно. В 33 — доктор наук, в 40 — политический обозреватель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию и Всесоюзного радио, куда он пришел, как ученик Левитана. Баритон Зорина был узнаваем.

Кадры из передачи «Америка 70-х. Эту страну Зорин изучал всю свою жизнь. Снял 26 фильмов и открыл Америку для советского зрителя.

В США Зорин впервые приехал в 1952 году в самый разгар холодной войны. И рассказывая о жизни за рубежом, показывал другую реальность.

« Т а м л ю б я т а м е р и к а н с к у ю с в о б о д у , с ч и т а ю т с е б я с в о б о д н о й с т р а н о й , н о н е в к а л ы в а ю т в о и м я э т о г о и д е а л а , а м е р и л о у с п е х а ж и з н е н н о г о , к а к о г о х о т я т , т в о р ч е с к о г о , ч е л о в е ч е с к о г о д о л л а р а , о н о с и д и т г л у б о к о .

В качестве специального корреспондента освещал зарубежные визиты руководителей страны: Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина.

Не последню роль Валентин Зорина играл и в переговорах. В 1967 году участвовал в качестве советника на встрече главы советского правительства Алексея Косыгина с 36-м президентом США Линдоном Джонсоном.

« О н б ы в а л д а ж е ч у т ь н е п е р е в о д ч и к о м в м н о г и х с л у ч а я х . Л е т а л , п р и н и м а л у ч а с т и е в р а з н ы х р а з г о в о р а х . О н х о р о ш о у з н а л а м е р и к а н с к у ю э л и т у . И т о ж е в е л и с ь н е ч а с т н ы е р а з г о в о р ы . И н о г д а т а к и е в а ж н ы е .

Он был свидетелем многих важных моментов мировой истории ив своих репортажах всегда подмечал детали, которые не замечали другие.Валентин Зорин — единственный из отечественных журналистов, кто провел собственное расследование убийства Кеннеди.

Его называют создателем новых для своего времени жанров публицистического телефильма и телевизионного «круглого стола. Передача «9 студия, которую вел Зорин, выходила в эфир 16 лет.

Человек не только успешной, но и удивительно долгой творческой судьбы. Профессии Зорин отдал 70 лет.