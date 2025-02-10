«Дунайский Сталинград» – самый кровавый штурм Великой Отечественной войны

Самый кровавый штурм в истории Великой Отечественной войны. 80 лет назад советские войска взяли Будапешт, город, который Гитлер считал даже более ценным, чем Берлин. Корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров изучил детали операции, и понял, почему генерал Ватутин еще в начале войны приказал мадьяр в плен не брать.

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Наталья Малиновская, дочь маршала Советского союза Родиона Малиновского:

« Я с л ы ш а л а в о т э т у ф р а з у : « Д о р о г о д о с т а л с я Б у д а п е ш т н а ш е м у в т о р о м у у к р а и н с к о м у ф р о н т у . О н и о ч е н ь в с е л ю б и л и п е с н ю « В р а г и с о ж г л и р о д н у ю х а т у . Э т о б ы л а и п а п и н а л ю б и м а я п е с н я » .

Дочь маршала Родиона Малиновского Наталья вспоминает, что у отца, дважды Героя Советского Союза, получившего полсотни советских и иностранных наград, к медали «За взятие Будапешта» отношение было особое. Вот и в войсках ее не меньше орденов ценили. Даже официально по старшинству медаль идет после наград «За оборон»у, но выше всех, что «За освобождение» и «За взятие», в том числе и Берлина.

Эту битву называют «Дунайским Сталинградом». При штурме венгерской столицы погибли 80 тысяч советских солдат и офицеров. А вся Будапештская операция длилась больше трех месяцев.

К осени 1944-го Венгрия остается последним союзником Гитлера. Более 20 лет в стране правит Миклош Хорти. Еще в Австро-Венгрии он дослужился до главнокомандующего флотом. А после распада империи въезжает в Будапешт на белом коне. Адмирал без флота страна потеряла выход к морю объявляет себя еще и регентом без короля. Устанавливает военную диктатуру. В Гитлере сразу увидел единомышленника. Встречается с ним лично, в 1939-м году присоединяется к антикоминтерновскому пакту. А день нападения Германии на Советский Союз называет «счастливейшим днем своей жизни.

Через пять дней тоже объявляет войну СССР. Но самый восторженный союзник Германии оказывается и самым трусливым. Его энтузиазм куда-то пропадает, уже в 1942 году он начинает вести сепаратные переговоры с Москвой, Вашингтоном и Лондоном. Берлин знает, но выжидает. И в 1944-м наносит удар: знаменитый диверсант Отто Скорцени организует похищение сына диктатора. Хорти сдается и передает власть человеку, по сравнению с которым сам кажется умеренным политиком Ференцу Салаши.

Для Салаши Гитлер даже не единомышленник кумир. Эмблема его партии «Скрещенные стрелы», по сути, венгерский аналог свастики. Первым делом новый лидер объявляет всеобщую мобилизацию призывают всех местных представителей «высшей расы в возрасте от 12 до 70 лет.

До этого венгры уже успели отметиться на Восточном фронте. И в Югославии, и на советской земле. Не столько ратными подвигами, сколько жестокостью: истязания военнопленных, карательные операции против мирных жителей. Говорят, после одного из таких эпизодов в Воронежской области генерал Николай Ватутин даже приказывает мадьяр в плен не брать. Но когда советские войска входят в Венгрию, появляется постановление Госкомитета обороны, рассекреченное лишь несколько лет назад: «Не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная Армия. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать и церквей и молитвенных домов не трогать. Венгерских порядков не ломать и советских порядков не вводить.

В августе 1944-го войска Второго Украинского фронта под командованием Малиновского проводят блестящую Дебреценскую операцию: за три недели на отдельных участках продвигаются в глубь на 270 километров, освобождают почти четверть страны. А 29-го числа маршалу звонит Сталин.

Наталья Малиновская, дочь маршала Советского союза Родиона Малиновского:

« Н е о б х о д и м о в з я т ь Б у д а п е ш т в р е к о р д н о к о р о т к и е с р о к и . В ы э т о м о ж е т е с д е л а т ь ? П а п а п р о с и т п я т ь д н е й о т с р о ч к и , п я т ь , н е м е с я ц . И о б ъ я с н я е т , ч т о д о л ж е н п о д о й т и м е х а н и з и р о в а н н ы й к о р п у с , и т о г д а м ы с м о ж е м с д е л а т ь с о о т в е т с т в у ю щ и й у д а р п о Б у д а п е ш т у » .

Сталин отсрочки не дает. На деле все оказывается не так просто. Войска двигаются без передышки, фронт растянут. У Красной армии значительный численный перевес. За противника естественная преграда Дунай, а также хорошо подготовленные линии обороны.

Александр Михайлов, историк, специалист Музея Победы:

« В к а п ы в а л и с ь и в ы р ы в а л и с ь б е т о н н ы е р а з л и ч н о г о р о д а д о т ы , т а н к и д а ж е , к о т о р ы е н е м о г л и , с о б с т в е н н о г о в о р я , с в о и м х о д о м п е р е м е щ а т ь с я п о п о л ю , о н и в р ы в а л и с ь в з е м л ю . П о б р о н е т е х н и к е у н е м ц е в с в е н г р а м и д а ж е б ы л о н е к о е п р е и м у щ е с т в о н а д К р а с н о й а р м и е й » .

Будапешт берут в кольцо только через месяц. В обе части города Буду и Пешт шлют парламентеров, капитанов Остапенко и Штейнмеца, с ультиматумом.

Наталья Малиновская, дочь маршала Советского союза Родиона Малиновского:

« Ч т о к а с а е т с я н е м ц е в , и м о б е щ а н о п о с л е з а в е р ш е н и я в о й н ы б е с п р е п я т с т в е н н о е в о з в р а щ е н и е в Г е р м а н и ю , а в е н г р а м о б е щ а н о н е м е д л е н н о р а с п у с т и т ь и х , д а ж е в п р о ц е с с е в о е н н ы х д е й с т в и й , п о д о м а м » .

Но противник предложение отвергает, более того, убивает переговорщиков. На этих кадрах Миклош Штейнмец, не просто подчиненный Малиновского, друг, с которым будущий маршал еще в Испании воевал. Убийство парламентеров нарушение всех правил ведения войны.

Наталья Малиновская, дочь маршала Советского союза Родиона Малиновского:

« В о п р о с в т о м , к т о и м е н н о с т р е л я л в е н г е р с к и е ч а с т и и л и н е м е ц к и е ч а с т и ? В о т э т о о с т а е т с я д о с т а т о ч н о т у м а н н ы м » .

Кстати, именно на будапештском направлении случается последний в истории войн классический кавалерийский бой. Казаки 5-го гвардейского Донского корпуса рубят шашками полторы сотни эсэсовцев.

« Н е м ц ы в о с н о в н о м к а в а л е р и ю и с п о л ь з о в а л и в к а ч е с т в е е з д я щ е й п е х о т ы . Е е п л ю с э т о б ы с т р о е п е р е м е щ е н и е . Н о з д е с ь б ы л о б о е с т о л к н о в е н и е . Н е м ц ы б ы л и н е о ч е н ь п р и с п о с о б л е н ы к ш а ш е ч н о м у б о ю , а н а ш и к а з а к и , к у б а н с к и е ч а с т и , д о н с к и е к о р п у с а , т а м т р а д и ц и о н н о б ы л а к а з а ч ь я л а в а » .

Для Гитлера это направление оказывается приоритетным.

Александр Михайлов, историк, специалист Музея Победы:

« В е н г р и я о б л а д а л а в т о м ч и с л е р а з л и ч н о г о р о д а н е ф т я н ы м и м е с т о р о ж д е н и я м и , а н е ф т ь э т о , с о о т в е т с т в е н н о , к р о в ь а р м и и » .

Гитлер организует сразу три контрнаступательные операции под названием «Конрад. Перебрасывает с важного польского направления танковые дивизии, в том числе печально известные «Викинга и «Мертвую голову, которые впервые применяют аналоги приборов ночного видения, пусть и несовершенные.

Немцы имеют тактические успехи, местами значительные. Но Будапешт уже не спасти. Тяжелые городские бои. Немцы и венгры цепляются за каждый дом. Везде ловушки и мины. Танки используют ограниченно. Зато эффективным оружием оказываются огнеметы. На штурм идут инженерно-саперные бригады. Их отличительная черта стальные кирасы. Прототипы будущих бронежилетов.

По мере продвижения Красной армии вскрываются страшные тайны. Например, как в Венгрии решают еврейский вопрос. 450 тысяч человек отправляют в лагерь смерти Аушвиц как раз при Салаши. На остальных его сторонники объявляют охоту. Известный памятник напротив парламента. Местные нацисты собирают большую группу евреев, заставляют снять обувь и начинают стрелять.

Илья Альтман, профессор Российского государственного гуманитарного университета, сопредседатель Центра «Холокост»:

« В э т о й о п е р а ц и и у ч а с т в о в а л и м о л о д ы е р е б я т а в в о з р а с т е 1 4 - 1 6 л е т » .

В Будапеште бойцы Краснознаменной Жмеринской дивизии обнаруживают гетто на небольшом участке рядом с синагогой заключены сразу 70 тысяч евреев. Вокруг все заминировано и готово к подрыву.

Илья Альтман, профессор Российского государственного гуманитарного университета, сопредседатель Центра «Холокост»:

« В д е н ь у м и р а е т о т 1 0 0 д о 1 5 0 ч е л о в е к . К 1 8 я н в а р я 1 9 4 5 - г о , к о г д а н а т е р р и т о р и ю г е т т о в о й д у т с о л д а т ы К р а с н о й а р м и и , о н и у в и д я т ш т а б е л я т р у п о в . Н а ц и с т ы з а п р е щ а л и д а ж е т р у п ы в ы н о с и т ь з а п р е д е л ы г е т т о » .

Весной 1946-го Салаши повесят на столбе. Взятие Будапешта произошло 13 февраля 1945-го. Теперь открывается дорога на Вену. В Венгрии Красной армии удалось оттянуть на себя 37 дивизий. Заодно и союзникам помочь у тех как раз начались серьезные проблемы на Западном фронте.

Ну а маршал Малиновский после войны неоднократно приезжал в Венгрию. Даже когда министром обороны стал. С семьей.

Наталья Малиновская, дочь маршала Советского союза Родиона Малиновского: