Самое страшное проклятие: что означала фраза «чтоб тебе пусто было»

Существует множество проклятий различного типа и назначения. Все они выразительные и пугающие, однако возглас «Чтоб тебе пусто было!» всегда вселял страх и ужас. Языковой словарь, изданный Анастасией Евгеньевой, трактует этот фразеологизм как злобный и недоброжелательный посыл, с пожеланием серьезных неудач и провалов во всех начинаниях.

Неурожай

Семантическое значение слова «пустота» в раннем языковом смысле находится в аграрной сфере. Так обозначались земли которые не возделываются или не дают урожая. Высказанное проклятие «Чтоб тебе пусто было!» – означало аграрную катастрофу. Неурожай, порчу уже собранного зерна или овощей, мор скота, голод и разорение вот что желал обозленный человек, таким возгласом.

Отсутствие детей

Другое значение пустоты – бесплодие. Семантически долгое время молодых женщин сравнивали с плодородной землей. Как хороший участок дает богатый урожай, так и жена рожает здоровых и сильных детей.

Смысл высказанного проклятия «Чтоб тебе пусто было!» в адрес девушки или замужней женщины всегда означает бесплодие. Если негативный возглас относится к уже беременной даме, это означает пожелание выкидыша, ранней или при родовой смерти, а то и уродств или врожденных заболеваний для младенца.

Абсолютная пустота

Фразеологизм проклятия «Чтоб тебе пусто было!» имеет общий негативный смысл. Адресату сулят неудачи, несчастья и беды. Со временем появилось все больше толкований высказывания. Сегодня такое проклятие может означать всегда порожний кошелек – нищету.

Психологи обосновали собственное понимание такого высказывания. Адресат приобретает пустоту в душе, отсутствие желаний, апатию, разрушается личная жизнь. Станислав Гроф – практикующий специалист в трансперсональной психологии описывает разрушение социальной сущности. Проклятие «Чтоб тебе пусто было!» может приводить к состоянию мысленной опустошенности которое сменяется острым чувством неудовлетворенности. Человек не имеет сил и желания что-либо делать, теряет связь с реальной жизнью.

Проклятие пустых ведер и мисок

Еще один смысл послания «Чтоб тебе пусто было!» нашел языковед Лубсан Чимитов. Проклятие буквально обозначает отсутствие всего. Пустые миски, бочки, ведра и бутылки трактуются в негативном ключе. Русский человек подсознательно считает пустую тару символом бедности или грядущих неурядиц.