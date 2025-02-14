История замка Фишхаузен

Мы продолжаем рассказ о памятниках Калининградской области в проекте «Прусские древности». В прошлом выпуске мы с вами побывали на самом западе нашей страны, на въезде в город Балтийск, где сохраняются остатки орденского замка Лохштедт, почти исчезнувшие с поверхности земли. Но, не доезжая пяти километров до них, в городе Приморск вы можете побывать еще на одних замковых руинах, чуть более сохранившихся. Правда, будьте осторожны — весной-осенью на камнях руин епископского замка Фишхаузен любят греться ужи и гадюки, не наступите на них! Но обо всем по порядку.

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Город Приморск — самый маленький город Калининградской области, в нем живет около полутора тысяч человек. По данным Росстата, на январь 2024 года он находился на 1114-м месте из 1119 городов нашей страны. Но это не значит, что тут нечего посмотреть или в городе за его многовековую историю не было знаменитых жителей или уроженцев. К слову сказать, мало кто знает, что в Фишхаузене-Приморске родился нобелевский лауреат по физике 1911 года — немецкий физик Вильгельм Вин, удостоенный высшей награды за изучение теплового излучения.

А берет начало история Приморска еще в XIII веке. Вначале здесь появился маленький деревянный орденский замок Шёневик. Говорят, он даже успел ощутить на себе осаду восставших пруссов в то время, когда в замке был всего один рыцарь. Так это или не так, но в 1258 году епископ Генрих фон Штриттберг получил от Тевтонского ордена замок и земли в свое епископское пользование и, как пишут, «решил сделать замок в Фишхаузене резиденцией замландского епископа». Но никакого Фишхаузена тогда еще не было. После постройки деревянно-земляной крепости-замка в 1266–1268 годах поселение стали именовать Бишофхаузеном — «Епископским домом».

Очень быстро замок стал каменным — строительство велось в 1271–1294 годах. В 1296 году сюда из Кенигсберга переехал Домский капитул, и находился тут в течение шести лет. А в 1305 году епископ Зигфрид фон Рейнштейн, строитель калининградского Собора, дал Бишофхаузену городские права и герб города — в голубом поле щита епископский посох перекрещивается с мечом орденского рыцаря (замландский герб), под ними располагалась рыба головой вверх.

Новое название — Фишхаузен («рыбий садок») — замок стал носить с 1436 года, а после переноса резиденции замландского епископа в Нойхаузен (ныне — Гурьевск) в 1525 году замок Фишхаузен стал собственностью государства. Последний магистр Тевтонского ордена и первый герцог Пруссии, Альбрехт, в 1526 году именно тут провел свое бракосочетание с датской принцессой Доротеей, и именно тут родилась первая дочь венценосной четы Анна-София.

В XVII и даже XVIII веке в замке располагались суды — городской, береговой и янтарный, а в подвалах замка функционировала тюрьма.

Постепенное разрушение замка началось в начале XVIII века, когда его стены, равно как и стены замков Лохштедта и Бальга, начали разбирать для строительства фортов Пиллау. О замке напоминал только разводной мост. Любопытно, что мост перестраивался и перестраивался, до XIX века, и функционирует до сих пор. Его разводят на полметра, дабы между створками могли пройти мачты рыбацких корабликов. Это самый маленький разводной мост в Европе. От замка же остался только южный флигель и башня, которые пострадали уже в конце XVIII века от удара молнии.

Ныне от замка остались только небольшие руины — фрагменты стен и, вероятно, неисследованные подвалы. Фишхаузен еще ждет нормального археологического исследования.