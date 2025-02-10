Какие праздники отмечаются 10 февраля в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День дипломатического работника в России

10 февраля свой профессиональный праздник отмечают российские дипломаты. Дата установлена указом президента от 31 октября 2002-го в ознаменовании 200-летия Министерства иностранных дел. 10 февраля 1549 года упоминалось о первом в истории России внешнеполитическом ведомстве Посольском приказе. При этом возраст отечественной дипломатии гораздо старше самый ранний из известных договоров «О мире и любви датируется 860 годом. Он был заключен с Византийской империей и означал выход России на международную арену.

В середине XVI веке был образован Посольский приказ, его возглавил думный дьяк Иван Висковатый. Окончательно структура и функции сформировались к середине XVII века, были созданы и первые российские диппредставительства за рубежом. В XVIII веке Посольский приказ преобразовали в Коллегию иностранных дел. Она подразделялась на два отделения политический департамент и «публичную экспедицию. Канцелярия занималась приемом иностранных дипломатов в России и отправкой российских за границу, а также дипломатической перепиской. Экспедиция хозяйственными и почтовыми делами. В сентябре 1802-го император Александр I учредил Министерство иностранных дел, первым главой ведомства стал граф Александр Воронцов.

После революции был образован Народный комиссариат по иностранным делам, его возглавил Лев Троцкий. В марте 1946-го внешнеполитическому ведомству было возвращено его прежнее название МИД СССР. В 1991-м МИД был преобразован в Министерство внешних сношений СССР. После распада СССР ведомство прекратило свою деятельность, его правопреемником стало Министерство иностранных дел РФ.

День памяти поэта Александра Пушкина

10 февраля 1837 года в Петербурге после дуэли скончался великий русский поэт Александр Пушкин.

Поводом к поединку послужили анонимные письма, которые получил Пушкин в ноябре 1836-го. Автор присваивал поэту «патент на звание рогоносца и намекал на настойчивые ухаживания за его женой Натальей кавалергардского поручика барона Жоржа Дантеса. Пушкин вызвал его на дуэль, поручик принял вызов, однако через несколько дней сделал предложение сестре Натальи Николаевны Екатерине Гончаровой. Дуэль отложили. После свадьбы Дантеса и Екатерины в январе 1837-го распространение в свете слухов и шуток в адрес Пушкина и его семьи продолжалось. Разгневанный поэт послал приемному отцу Дантеса барону Геккерну оскорбительное письмо, на которое тот ответил вызовом от имени Дантеса. Вечером 8 февраля в предместье Петербурга на Черной речке произошла дуэль. Секундантом Пушкина был его лицейский товарищ подполковник Константин Данзас, Дантеса секретарь французского посольства виконт д’Аршиак.

Условия поединка не давали никому из противников шанса уцелеть. Они становились на расстоянии двадцати шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Жорж Дантес выстрелил первым и смертельно ранил Пушкина в правую сторону живота. Ответным выстрелом поэт легко ранил поручика в правую руку. Раненого поэта привезли домой на набережную реки Мойки, где он скончался 10 февраля.

Всемирный день зернобобовых

10 февраля отмечается Всемирный день зернобобовых. Дата была установлена резолюцией Генассамблеи от 20 декабря 2018-го по инициативе Буркина-Фасо. Цель праздника повышение осведомленности общественности о питательных свойствах зернобобовых, их роли в обеспечении продбезопасности.

10 февраля также отмечаются Мeждунapoдный дeнь apaбcкoгo лeoпapда, Мeждунapoдный дeнь бopьбы c эпилeпcиeй, День рождения утюга, Дeнь paccмaтpивaния лиц.

События 10 февраля:

116 лет назад (1909 год) в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель милосердия.

80 лет назад (1945 год) во время Великой Отечественной войны началась Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция.

63 года назад (1962 год) на Глиникском мосту произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса.

41 год назад (1984 год) в Сахалинской области был учрежден государственный природный заповедник «Курильский.

Кто родился 10 февраля:

Русский советский поэт и писатель Борис Пастернак (1890 1960).

Немецкий драматург и поэт Бертольд Брехт (1898 1956).

Советский актер Владимир Зельдин (1915 2016).

Советский разведчик Алексей Ботян (1917 2020).