Что писали про Германию в советских газетах до войны

В годы Великой Отечественной советская пропаганда была направлена на разжигание ненависти к врагу – к Германии, что очевидно. Но в конце 30-х годов советские СМИ «награждали» немцев совершенно другими эпитетами.

Вынужденные меры

2 сентября 1939 года большинство советских газет чуть ли не в полном объёме опубликовали на своих страницах речь Адольфа Гитлера, в которой он оправдывал своё нападение на Польшу. Особо подчёркивалось миролюбие Германии, которая ничего не требует от западных держав.

8 сентября ТАСС распространило сообщение о том, что немецкие войска вошли в Варшаву. Информация была дана со слов германского верховного главнокомандующего, но правдой не являлась. Польская столица сопротивлялась нацистскому натиску ещё около трёх недель.

Советская пресса охотно публиковала сведения о продвижении германских войск по польской территории, деморализации поляков, а вот негативной информации о захватчиках не появлялось. При этом СМИ СССР фашистов и не нахваливали.

В середине сентября советская пресса отошла от событий в Польше, переключившись на «освободительный поход» Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию. Лейтмотив был следующим – действия красноармейцев находят полное понимание в Германии.

Европейские миротворцы

Новым посылом для «акул пера» стала речь наркома иностранных дел Вячеслава Молотова в Верховном Совете СССР 31 октября 1939 года. Вячеслав Михайлович обвинил Англию и Францию в агрессии и в стремлении к мировому господству, а Германию обозначил как государство, стремящееся к окончанию войны.

Поводом для дальнейшего «очернения» британцев и французов стала советско-финская война и исключение СССР из Лиги Наций, которое как раз и инициировали Париж с Лондоном.

9 апреля 1940 года Германия вторглась в Данию и Норвегию. В Советском Союзе тут же поспешили заявить – мол, меры вынужденные, а поэтому в Москве к ним относятся с пониманием. В продолжение темы Молотов даже пожелал Третьему рейху полного успеха в его «оборонительных мероприятиях». А после взятия Парижа и за пять дней до капитуляции Франции нарком поздравил Германию с «блестящим успехом немецких вооружённых сил».

Настрой советской печати стал меняться в 1940 году – после того, как Москва и Берлин не смогли прийти к взаимоприемлемому соглашению о разделе сфер влияния. При этом негативные публикации о Третьем рейхе и критика действий Германии по-прежнему не допускались. Вплоть до 21 июня 1941 года СМИ неустанно повторяли – Германия полностью соблюдает пакт о ненападении на СССР, а, значит, ей можно доверять. Но наступило 22 июня…