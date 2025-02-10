Какие военные технологии СССР были украдены американцами

Порой технологии производства того или иного продукта проще украсть, нежели вкладываться в разработку. Так было с китайским шёлком, японским фарфором, булатной сталью. Военные технологии – не исключение. Например, многие советские разработки были украдены США.

Операция «Буфетчица»

Целью британско-американской операции «Barmaid» (на русский язык можно перевести как «Буфетчица») стала советская гидроакустическая станция с новейшей антенной системой, которую буксировало в Баренцевом море разведывательное судно, замаскированное под польский траулер. Участие в операции приняла британская субмарина «Conqueror», а использовалось специально разработанное устройство для разрезания троса.

Капитан Кристофер Рефорд-Браун смог подвести подлодку незамеченной практически под самую корму, а в 30 сантиметрах от гребного винта и был задействован режущий аппарат. Далее команда аквалангистов отбуксировала гидролокатор и погрузила его на самолёт. На «траулере» же пропажу обнаружили только тогда, когда станция пропала из виду.

Катапультное кресло для сверхзвуковых самолётов

Катапультирование – опасный процесс, который вовсе не гарантирует сохранение жизни пилота. Дело в том, что при «выстреливании» кресла лётчик будет испытывать огромные перегрузки. Кроме того, его может обжечь пиропатронами, травмировать частями самолета.

Данные проблемы смогли решить советские учёные. В конце 70-х годов прошлого века в НПО «Звезда» была разработана авиационная катапульта – кресло К-36 ДМ. На практике возможности изобретения продемонстрировали на авиасалоне в Ле Бурже 8 июня 1989 года. Тогда пилот истребителя МиГ-29 смог катапультироваться на высоте всего 92 метра.

В начале 90-х годов американцы закупили небольшую партию К-36 ДМ для дальнейшего изучения. С учётом того, в каком положении находилась Россия 30 лет назад, про оформление патентных прав, защиту от копирования технологий никто и не вспомнил. Не удивительно, что вскоре аналоги советских кресел появились в американских военных самолетах.

Самолёт-невидимка

Технология самолёта-невидимки, разработанная в СССР, на родине оказалась невостребованной. А вот в Новом Свете её сочли довольно перспективной.

В 70-х годах прошлого столетия сотрудник отдела научно-технической информации авиационного концерна Lockheed Martin Денис Оверхользер внимательно изучил статью Петра Яковлевича Уфимцева «Метод краевых волн в физической теории дифракции». В ней автор предлагал конструировать корпус самолёта такой формы, чтобы его не было видно на радаре. Вскоре в США была развёрнута программа по разработке Stealth, а через десять лет самолёт-невидимка Ф-117 уже бороздил просторы неба.

После распада Советского Союза Оверхользер встретился с Уфимцевым и пригласил его принять участие в создании стратегического бомбардировщика B-2. Тогда же изобретатель признался – не сумел убедить своё начальство в практическом применении технологии Stealth.