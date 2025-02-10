Космический хлам: как впервые столкнулись два спутника

10 февраля 2009 года на орбите Земли произошло первое за всю историю космонавтики "дорожно-транспортное происшествие": столкнулись два спутника. Российский "Космос-2251" и американский "Иридиум-33" протаранили друг друга и полностью разрушились.

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Масса американского аппарата составляла 600 кг, а российского - 1 тонну. В результате столкновения образовалось около 600 обломков размером более 5 см.

Столкновение "Космоса-2251" и "Иридиума-33" произошло над территорией Сибири на высоте около 800 километров. Тогда в штабе Космических войск РФ официально заявили, что российский аппарат являлся спутником военного назначения.

Спутник серии "Стрела" массой 900 кг был запущен с космодрома Плесецк 16 июня 1993 года и предназначался для обеспечения спецсвязи в интересах Министерства обороны. После вывода на орбиту ему присвоили имя "Космос-2251". Проработав около двух лет, этот аппарат прекратил свое функционирование и превратился в космический мусор.

Американский аппарат "Иридиум-33" был запущен в 1997 году и входил в глобальную систему мобильной связи. По данным экспертов, спутник находился в рабочем состоянии.

Обломки двух спутников разлетелись на высоты от 500 до 1300 километров. Военные заявили, что российская система контроля космического пространства отслеживает практически все обломки столкнувшихся аппаратов.

Это звездное ЧП лишний раз показало, насколько "перенаселен", если не сказать захламлен, космос. Уже тогда над нашими головами летали около 13 тысяч искусственных объектов, и почти половина из них - отслужившие свое старые спутники, отработавшие ступени ракет, обломки конструкций и прочая всячина.

До первого ДТП среди звезд своеобразный рекорд в пополнении орбитальной свалки держал 2007 год: тогда разрушение китайского спутника Fengyun-1C привело к образованию более 2500 фрагментов. Засоренность космоса поднялась сразу на 22 процента!

Прогнозы специалистов были неутешительные. Так, специалисты НАСА просчитали: если бы, допустим, с 1 января 2005 года были прекращены все запуски космических аппаратов, то даже при таком раскладе до 2055 года общее количество мусора на орбитах до 2 тысяч километров осталось бы прежним. Это вызвано так называемым эффектом саморазмножения мусора. И на низких орбитах, и вблизи геостационарной. Опасные сближения могут происходить на расстоянии от одного до десяти километров.

А сегодня на околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов размером от одного сантиметра. К 2030 году их число увеличится как минимум в полтора раза. Это создает реальную опасность гарантированному доступу в космос, включая выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите.

Надо сказать, что современные спутники имеют специальную резервную систему, которая обеспечивает их ликвидацию: аппарат "уводится" с орбиты в околоземное пространство, где затем его основная масса сгорает. А вот те, которые были созданы в прошлом, на "самоубийство" не рассчитаны. И это усугубляет ситуацию.

Где в космосе грязнее всего

Первый пояс космического мусора находится на высоте 850-1200 км от поверхности Земли. Именно здесь движется огромное количество метеорологических, военных, научных спутников и зондов.

Второй - в районе геостационарных орбит (свыше 30 000 км). Сейчас там летают около 800 объектов разных стран, из которых работает лишь половина.

Весь космический мусор рано или поздно должен упасть на Землю под воздействием притяжения. На высотах около 200 км объекты "живут" от 1 до 4 дней, на 600 км - 25-30 лет, на 1000 км - около 2 тыс. лет и на 2 тыс. км - примерно 20 тыс. лет.