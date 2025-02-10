Невольник чести — 30 дуэлей Александра Пушкина

10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года не стало Александра Сергеевича Пушкина. Величайший литературный деятель скончался от ранения, полученного на дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом, который якобы имел любовную связь с женой Пушкина — Натальей Гончаровой.

© Адриан Волкова «Последний выстрел»

Александр Сергеевич был человеком импульсивным, и дуэлей в его жизни было множество, по некоторым источникам около 30. Большинство из них были отменены из-за примирения сторон, некоторые состоялись, но закончились благополучно. Рассказываем о наиболее примечательных поединках поэта — случившихся и отмененных.

Первым, кому Пушкин бросил вызов, стал его родной дядя Павел Ганнибал. Тот на балу отбил у него девицу Лошакову, в которую, несмотря на ее дурноту и вставные зубы, 17-летний Александр Сергеевич был влюблен. Ссора, впрочем, быстро погасла, и веселье продолжилось. За ужином Ганнибал выдал экспромт:

Х о т ь т ы , С а ш а , с р е д и б а л а В ы з в а л П а в л а Г а н н и б а л а ; Н о , е й - б о г у , Г а н н и б а л С с о р о й н е п о д г а д и т б а л !

© Портрет Кюхельбекера, нарисованный Пушкиным

В 1819 году дело впервые дошло до стрельбы. Пушкина призвал к ответу его лицейский друг Вильгельм Кюхельбекер. Этого нескладного юношу поэт любил, но часто над ним потешался. В одно из стихотворений Александра Сергеевича затесалась такая строфа:

З а у ж и н о м о б ъ е л с я я , Д а Я к о в з а п е р д в е р ь о п л о ш н о , Т а к б ы л о м н е , м о и д р у з ь я , И к ю х е л ь б е к е р н о и т о ш н о .

Кюхельбекер взбесился, бросил Пушкину перчатку, и тот принял вызов. Вильгельм выстрелил первым и промахнулся. Тогда поэт бросил пистолет и хотел было обнять товарища, но тот неистово кричал: «Стреляй, стреляй!» Пушкин насилу его убедил, что в ствол набился снег. Поединок был отложен, и вскоре драчуны помирились.

Пушкин, как и многие молодые представители дворянского сословия, был любителем выпить. Часто именно алкоголь толкал поэта на безрассудство. Однажды, перебрав жженки (об этом напитке БигПикча рассказывала в недавнем материале о самых убойных коктейлях), Пушкин вызвал на дуэль сразу двух своих товарищей. Дело было в Кишиневе в 1820 году. Пушкин, его друг Липранди и два полковника — Орлов и Алексеев — отправились в бильярдную, где принялись пить по круговой жженку. Произошедшее описал в мемуарах Липранди:

« П е р в а я в а з а к о е - к а к с о ш л а с р у к , н о в т о р а я с и л ь н о п о д е й с т в о в а л а н а П у ш к и н а … О н р а з в е с е л и л с я , н а ч а л п о д х о д и т ь к к р а я м б и л ь я р д а и м е ш а т ь и г р е . О р л о в н а з в а л е г о ш к о л ь н и к о м , а А л е к с е е в п р и с о в о к у п и л , ч т о ш к о л ь н и к о в п р о у ч и в а ю т … К о н ч и л о с ь т е м , ч т о П у ш к и н в ы з в а л н а д у э л ь о б о и х , а м е н я п р и г л а с и л в с е к у н д а н т ы … Я п о з в а л П у ш к и н а н о ч е в а т ь к с е б е . Д о р о г о й о н о п о м н и л с я и н а ч а л б р а н и т ь с е б я з а с в о ю а р а б с к у ю к р о в ь … Я п р е д л о ж и л к а к - н и б у д ь з а м я т ь . « Н и з а ч т о ! — в с к р и ч а л о н . — Я д о к а ж у и м , ч т о я н е ш к о л ь н и к » .

В конце концов Липранди убедил друга, что если Алексеев и Орлов приедут с утра с намерением не вставать к барьеру, а разрешить конфликт полюбовно, то честь Пушкина не пострадает. Так оно и получилось.

История с Кюхельбекером, когда Пушкин отказался стрелять в ответ, была далеко не единственной в своем роде. В 1822 году поэт проявил великодушие по отношению к подполковнику Старову. Причина их конфликта абсурдна.

На балу Александр Сергеевич пригласил даму на танец, хлопнул в ладоши и крикнул музыкантам: «Мазурку!» По порядку, однако, был вальс. Об этом Пушкину сказал один из присутствующих офицеров и заявил, что будет танцевать вальс. «Ну, — отвечал Пушкин, — вы вальс, а я мазурку». И пустился с дамой по зале. Офицер бросить вызов не решился, но вместо него это сделал подполковник Старов, посчитавший, что юнец попрал нормы приличия.

Стреляться решили на следующее утро на восьми шагах. Старов первым спустил курок и дал маху. Тогда Пушкин подошел вплотную к барьеру и, сказав: «Пожалуйте сюда», — подозвал противника, не посмевшего отказаться. Поэт приставил пистолет ко лбу подполковника и спросил: «Довольны ли вы?» Тот отвечал, что доволен, и Пушкин выстрелил в сторону.

Дуэли с участием Пушкина, на которых выстрелили оба оппонента, — крайне редкое событие. Один из таких поединков — дуэль поэта с молдавским вельможей Тодором Балшем, хозяином дома, в котором гостил Пушкин. Его жена взъелась на Александра Сергеевича за то, что тот слишком настырно ухаживал за ее дочерью. И как-то раз на вечере между ними завязался нелицеприятный разговор, в котором молдаванка съязвила, мол, слишком много дуэлей Пушкина заканчиваются, не начавшись. Стерпеть это было невозможно, как и учинить ссору с женщиной. Поэтому поэт вызвал к барьеру ее мужа. Они стрелялись, но оба промахнулись.

Выстрелил Пушкин и на последней своей дуэли с Дантесом, которая не могла не состояться после того, как поэт получил анонимный пасквиль «Патент на звание рогоносца». Прозрачный намек на роман Натальи Гончаровой с французским поручиком. Мужчины сошлись 27 января на берегу Черной речки.

Первым по жребию выстрелил Дантес, и тут же нанес Пушкину серьезную рану: пуля раздробила бедренную кость и угодила в живот. Поэт упал, однако все равно попытался сделать ответный выстрел, сидя на земле. Он легко ранил Дантеса в правую руку, а затем потерял сознание от кровопотери. Его перенесли в сани и отвезли домой, на набережную Мойки.

Нет сомнений, окажись Пушкин в руках современных врачей — его бы с легкостью спасли. Но тогда медицина была, скажем так, своеобразной. Мало того что светилу литературы не оказали первую помощь сразу после ранения, так еще и доктор решил лечить его пиявками. Через два дня после дуэли в 2:45 пополудни Александр Сергеевич скончался, успев попрощаться с родными и близкими.