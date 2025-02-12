Исчезнувшие 300 тысяч лет назад змеи вернулись из-за глобального потепления

Глобальное потепление климата приводит к тому, что животные начинают мигрировать в другие регионы, где их не видели с доисторических времен. Так, недавно в Египте впервые за последние 5 тысяч лет обнаружили пятнистую гиену. А в Великобританию вернулись эскулаповы полозы.

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Змеи Zamenis longissimus обитают в Центральной и Южной Европе. Они неядовиты и питаются в основном грызунами. В ходе нового исследования ученые выявили этих змей в городе Колуин-Бей (север Уэльса) и в районе судоходного канала Риджентс-канал (Лондон). По их словам, полозы раньше обитали на территории Великобритании, но исчезли во время предыдущего ледникового периода. Предположительно, они отсутствовали около 300 тысяч лет.

Популяции в Британии признали процветающими. Но в южных ареалах численность змей сократилась. Возможно, причиной является изменение климата.

Северный Уэльс самая северная точка, где когда-либо встречали Zamenis longissimus. Ученые намерены узнать, как змеи выживают в непривычно холодном для себя климате. Для этого они имплантировал 21 особи радиопередатчики и в течение двух лет отслеживали их перемещения.

Результаты наблюдений показали, что змеи часто забирались в теплые здания, чтобы переварить пищу или сбросить кожу. Они также использовали садовые контейнеры в качестве укрытия и для кладки яиц.

При этом хозяева участков зачастую даже не подозревали, что живут в тесном соседстве со змеями, поскольку те вели скрытный образ жизни. Ученые также не выявили признаков того, что полозы мешают местным видам, сообщает The Conversation.

Ранее сообщалось, что змея пробралась в московскую гостиницу и устроила там переполох. Она проникла в один из номеров, вероятно, через канализационные трубы. Персонал гостиницы обратился к спасателям. Они поймали змею и определили, что она не ядовита. Змею передали в центр реабилитации диких животных. В настоящее время она находится под присмотром специалистов.