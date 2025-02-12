Как Сретение Господне стало праздником элиты российских войск

Кто бы мог подумать, что церковный праздник Сретения Господня, который мы отмечаем 15-го, а наши предки праздновали 2 февраля, тесно связан с победами, приключениями и героическим служением особого рода войск нашей Родины - Фельдъегерским корпусом.

© Российская Газета

Гонцы для секретных поручений

Вообще фельдъегерская служба России - одна из самых закрытых. Как отмечал в 1896 году первый ее исследователь полковник Генерального штаба Н. Г. Николаев, даже через сто лет после основания фельдъегерского подразделения многие документы, связанные с его деятельностью, не могли быть опубликованы в силу их конфиденциальности. Но сегодня "РГ" удалось приоткрыть завесу тайны над этой самой загадочной службой и ее связью с праздником Сретения Господня. Итак, приступим.

Первый почин в организации фельдъегерского корпуса принадлежал Петру Великому, издавшему в 1716 году повеление о полевых курьерах, которые должны были поддерживать связь между командующими войсками и государем, что в условиях войн было крайне важно. Правда, полевые курьеры, заменившие древнерусских царских гонцов, тогда еще не были выделены в отдельную структуру, и ответственные задания часто выполнялись людьми случайными.

Дело прадеда продолжил Павел I. Желая побыстрей покончить с наследием Екатерины II и понимая, что для реформирования государства ему нужны доверенные люди, которые бы доводили его волю до самых дальних окраин империи, Павел I решает создать специальное подразделение. Первый указ о создании фельдъегерской службы, состоящей из 1 офицера и 30 фельдъегерей, он издает через полтора месяца после восшествия на престол, 17 декабря 1796 года. Вскоре выясняется, что принятых мер для поддержания постоянной связи между государем и высшими военачальниками, крупными чиновниками огромной России, а также ее зарубежными представителями недостаточно. И вот 2 февраля, в день празднования Сретения Господня, Павел I выпускает новый указ - расширив численность службы еще на одного офицера и, что важно, приложив к указу подробную регламентацию материального обеспечения новой службы. Так была заложена основа фельдъегерского корпуса.

Но почему именно на Сретение, а не 1 февраля или не 3, 4, 5? Павел I был глубоко верующим человеком с мистическим взглядом на мир, поэтому неудивительно, что церковным праздникам и их датам он придавал особое значение. Казалось бы, что особенного, увеличение штата всего на 1 офицера? Но не 17 декабря, а именно 2 февраля, день праздника Сретения Господня, члены Фельдъегерского корпуса Российской империи почитали днем основания своей службы. Храмовая икона, написанная и украшенная на деньги, собранные фельдъегерями (всего 110 человек), тоже была в честь Сретения, как и полковой храм. Да и сам праздник отмечали в корпусе по-особому, но об этом позже. Сейчас самое время разобраться с двумя словами, не очень привычными для современного уха, - "Сретение" и "фельдъегерь", чтобы понять, что же так притягивало эту элиту из элит в празднике Сретения Господня?

Сретение - это Встреча с Богом

В переводе с церковнославянского "Сретение" означает встречу, причем слово пишется с заглавной буквы, поскольку речь идет о главной Встрече человека - Встрече с Богом. В основе праздника лежит вполне обыденное событие: по традиции того времени на сороковой день после рождения Иисуса Мария и Иосиф приносят Младенца в храм для обряда посвящения Его Богу. А в Иерусалиме в то время жил старец Симеон - праведник, переводчик Священных текстов, человек рационального склада ума. Когда-то давно, задолго до рождения Богомладенца, прочитав у пророка Исайи, что Мессия родится от Девы, Симеон усомнился, что такое возможно. И решил исправить в пророчестве слово "Дева" на "жена" - женщина. Но тут Симеон был остановлен. Вот что пишет евангелист Лука: Симеону "было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня".

Как оказалось, жизнь в бесконечности, жизнь, не имеющая логического конца, может быть и не в радость. Евангелие дает понять: все эти долгие-долгие годы старец Симеон жил ожиданием Встречи с Мессией. Ожиданием Сретения.

И вот родители приносят Иисуса в Иерусалимский храм. Сюда в тот же день, ведомый Божьим вдохновением, приходит и старец Симеон. В Сыне плотника из Назарета Симеон узнает Мессию, Спасителя, и берет Младенца на руки.

Так и произошло Сретение - Встреча старца Симеона с Живым Богом. Именно это событие - Встречу рационального человеческого ума с Богом мы и чествуем в праздник Сретения Господня. И именно этот праздник так полюбился нашим фельдъегерям, став праздником корпуса. Скоро станет понятно, почему.

На каторгу, но милосердно

Теперь перейдем к немецкому слову Feldjаger, означающему "полевой стрелок". В Пруссии, где фельдъегеря появились в 1742 году, они выполняли функции военной полиции. У нас сразу все пошло по-другому. Да, нашим фельдъегерям приходилось конвоировать и преступников - самый известный эскорт блистательно осуществил фельдъегерь И. В. Лицынский, сопроводив бывшего властителя почти всей Европы Наполеона Бонапарта из Фонтенбло на остров Эльба. Позже фельдъегеря конвоировали декабристов и даже сопровождали Пушкина - из его родного Михайловского в Москву к Императору, по делу тех же декабристов.

Когда изучаешь историю корпуса, первым делом бросаются в глаза уникальные качества фельдъегерей - людей с обостренным чувством долга и чести, высочайшей самодисциплиной, незаурядной сообразительностью, отвагой, умом, волей. Видимо, без всего этого было бы невозможно выполнять порученное. Плюс какое-то фантастическое везение!

Но совсем не это стало главным для Ф. М. Достоевского. Вот как писатель отзывался о конвоире, сопровождавшем его на каторгу в 1850 году. "Все мы приглядывались и пробовали нашего фельдъегеря. Оказалось, что это был славный старик, добрый и человеколюбивый до нас, как только можно представить; человек бывалый, бывший во всей Европе с депешами. Дорогой он нам сделал много добра. Между прочим он нас пересадил в закрытые сани, что нам было очень полезно, потому что морозы были ужасны. Причем он, Прокофьев, на свой счет взял часть трат".

Вот это качество - милосердие - было не просто свойственно чинам фельдъегерской службы. На него, не меньше чем на исполнительность, отвагу, скорость реакции, ум, развитый интеллект, обращали внимание, отбирая новых кандидатов для службы! Сострадательность, способность оставаться человеком в, казалось бы, самых бесчеловечных обстоятельствах культивировали! Награждая не только за храбрость, ловкость, исполнительность, но и за проявленное "Божье милосердие и сердоболие", наказывая за "грубость и сердечную тупость".

Рассказ о подвигах и приключениях фельдъегерей мы продолжим в следующем номере, что будет вполне логично, ведь праздник Сретения в 2025 году Церковь отмечает целых семь дней.