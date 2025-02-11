Какие праздники отмечают в России и мире 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, во всем мире проводится огромное количество различных праздников, которые затрагивают многие сферы жизни общества. Так, в эту дату отмечают День довольных одиночеством, День латте и День гитары.

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День довольных одиночеством

11 февраля люди, которым нравится проводить время в одиночестве, а не с близкими, отмечают соответствующий праздник. В этот день они предпочитают отгородиться от всего остального мира и посвятить время только себе. Идеальный способ отметить этот праздник — замкнуться в четырех стенах и заняться любимым делом, которое приносит больше удовольствия, чем длительные прогулки с друзьями.

День латте

11 февраля в США все любители кофе отмечают Национальный день латте. Это напиток, который готовят из эспрессо и вспененного молока. Латте похож на капучино, но основное различие двух этих напитков заключается в толстом верхнем слое молочной пены у капучино и его подаче в стаканах меньшего размера. Латте зародился в Италии в качестве домашнего напитка, но свою популярность приобрел в США во второй половине прошлого века, где его стали массово готовить в кофейнях.

Национальный день латте в Штатах был учрежден хобокенской кофейней Jefferson's Coffee в 2019 году. Лучший способ отметить этот праздник — пойти в кофейню и заказать свой любимый напиток либо приготовить его дома.

День гитары

В эту же дату во всем мире отмечают День гитары — струнного музыкального инструмента, который применяют в качестве аккомпанирующего или сольного варианта во многих музыкальных направлениях. Помимо классической гитары, также существует ее электронная версия, а также испанская гитара, гитара фламенко и другие виды.