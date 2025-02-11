Как на планете Земля впервые воспроизвели конец света

Американским ученым впервые удалось воссоздать на квантовом компьютере процесс, который теоретически способен спровоцировать мгновенное разрушение нашей Вселенной. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Physics.

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Речь идет о коллапсе "ложного вакуума" - нестабильного состояния пространства, способного вызвать цепную реакцию с катастрофическими последствиями.

Для моделирования этой ситуации команда из Техасского университета в Остине использовала квантовый компьютер D-Wave с 5 564 кубитами.

Ранее физики-теоретики выдвинули гипотезу о том, что вакуум (пространство-время) может находиться в "ложном" состоянии - как шарик, застопорившийся на склоне горы. В случае его срыва образуется "пузырь" истинного вакуума, который начнет расширяться со скоростью света, уничтожая всех и вся. Стоит подчеркнуть, что такой вариант развития событий считается теоретическим и в ближайшем будущем человечеству не угрожает.

Специалисты университета решили провести эксперимент в упрощенной одномерной модели, которая имитировала бы метастабильное состояние вакуума. Им удалось понаблюдать, как формируются и влияют друг на друга пузыри "истинного" вакуума. И в ходе исследования гипотеза подтвердилась.

Авторы журнала отметили, что подобные эксперименты очень важны, так как позволяют проверить теории о стабильности Вселенной и фазовых переходах в космосе. А еще доказывают, что квантовым компьютерам вполне под силу решение задач, которые прежде считали непригодными для моделирования.