Как американцы пытались у СССР купить Камчатку

Многим известна история с передачей Аляски Америке. Однако в 1920 году то же самое могло произойти и с Камчаткой. Правда, Ленин от продажи полуострова отказался, но согласился сдать его в аренду на 60 лет. Сделка не состоялась только по вине американцев.

Липовый миллионер

Осенью 1920 года в Москву прибыл известный американский миллионер Фрэнк Артур Вандерлип, помощник министра финансов США. По крайней мере все так думали. Вандерлипу удалось добиться аудиенции у самого Владимира Ленина. Примечательно, что если верить Михаилу Трушу и его книге «Мы оптимисты: о встречах В.И. Ленина с зарубежными политическими деятелями, дипломатами, журналистами и представителями деловых кругов», финансист неплохо владел русским языком. Когда вождь задал визитеру соответствующий вопрос, тот не без удовольствия рассказал о своих путешествиях по Сибири, умолчав при этом о поисках «золотого пояса».

Дело в том, что, как утверждает автор книги «Зарубежное золото России», Владлен Сироткин, нагрянувший в Советскую Россию Вандерлип не имел ничего общего с миллионером, кроме фамилии. Вашингтон Вандерлип был горным инженером, за душой у которого никаких баснословных капиталов, конечно, не было. Впрочем, Ленин что-то подозревал. По крайней мере Владимир Ильич писал:

« … н а ш а к о н т р р а з в е д к а в В Ч К , к с о ж а л е н и ю , н е з а х в а т и л а е щ е С е в е р н ы х Ш т а т о в А м е р и к и , м ы п о к а е щ е н е у с т а н о в и л и с а м и р о д с т в а э т и х В а н д е р л и п о в » .

Тем не менее, по словам Сироткина, с липовым миллионером Ленин и его соратники носились как с писаной торбой.

Предложения американца

Подобное отношение к американцу объяснялось тем, что тот привез с собой письмо к Совету Народных Комиссаров очень «заманчивого» содержания. Тест этого письма приведен в 42 томе «Полного собрания сочинений» Владимира Ленина. Вандерлип писал о мощи Соединенных Штатов и о том, что этой мощи мешает Япония. По причине неминуемой войны со страной Восходящего солнца миллионер заявлял, что в будущем Америке понадобится много керосина и нефти. Поэтому Вандерлип предлагал Советам продать США Камчатку за 20 миллионов долларов. При этом планируемая прибыль от полустрова равнялась 3 миллиардам долларов.

Но Вашигтон Вандерлип посулил России не только денежное вознаграждение. Как писала в своей книге «Советская Россия и США (1917-1920)» Людмила Гвишиани-Косыгина, Вандерлип якобы имел прямые рекомендации от будущего президента Соединенных Штатов Уоррена Гардинга, в победе которого на предстоявших выборах не сомневался. Мало того, «миллионер» намекал на то, что за ним стоит вообще вся республиканская партия, за счет чего он обещал Ленину дипломатическое признание. Однако Вандерлип заявил, что «энтузиазма не будет», если Россия откажется продавать Камчатку, а согласится лишь на сдачу ее в аренду.

Никому не нужный проект

Тем не менее, как указывает в своем издании «Сталин», Марат Ахметов, в конце октября того же 1920 года Вашингтон Вандерлип отбыл на родину с проектом договора о концессии: Камчатку предполагалось сдать Соединенным Штатам в аренду на 60 лет с правом на эксплуатацию рыбных промыслов, разведку и добычу нефти и угля. Кроме того, согласно документу, американцы могли поставить на Камчатке военную гавань. Примечательно, что в тот момент Камчатка входила в состав Дальневосточной республики. Но ради сделки в декабре 1920 года полуостров «изъяли» из состава ДВР и присоединили к РСФСР.

Вот только все «усилия» Советов для «урегулирования советско-американских отношений» оказались напрасными. Как утверждает Адам Улам, автор издания «Большевики. Причины и последствия переворота 1917 года», мало того, что Вандерлип оказался не тем Вандерлипом, так еще и США вовсе не собирались воевать с Японией и покупать у России Камчатку. Горный инженер предоставлял проект договора американскому правительству и влиятельным финансистам, но идея никого не заинтересовала. А вот Ленин надежды на сближение с американцами не терял. «Разъяснено ли Вандерлипу, что мы могли бы сдать американцам в концессию громадные нефтяные площади (Баку, Грозный, Эмба, Ухта)…?» — писал он Чичерину.